Khoa học

153 tín hiệu lạ tiết lộ hiện tượng vũ trụ cực kỳ khủng khiếp

Anh Thư

(NLĐO) - Dữ liệu từ 3 đài quan sát sóng hấp dẫn LIGO, Virgo và KAGRA đã hé lộ manh mối về sự ra đời của những "quái vật vũ trụ" hàng đầu.

Trong một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy, các nhà khoa học đã phân tích 153 tín hiệu kỳ lạ từ vũ trụ: Chúng bắt nguồn từ những sự kiện xảy ra ở nơi rất xa xôi, nhưng khốc liệt đến mức tạo nên các gợn sóng không - thời gian lan tỏa đến tận Trái Đất.

Nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Fabio Antonini từ Đại học Cardiff (Anh) cho biết 153 tín hiệu nói trên chính là bằng chứng về các vụ sáp nhập lỗ đen.

153 tín hiệu lạ tiết lộ hiện tượng vũ trụ cực kỳ khủng khiếp - Ảnh 1.

Một vụ sáp nhập lỗ đen vũ trụ - Ảnh đồ họa: NASA

Lần theo các tín hiệu đó, họ đã xác định được nơi mà các lỗ đen khổng lồ ra đời trong vũ trụ: Các cụm sao cầu, tức khu vực cực kỳ dày đặc các ngôi sao già, được coi như những "hóa thạch" của vũ trụ.

Để đi đến kết luận trên, các nhà nghiên cứu đã phân tích 2 quần thể lỗ đen riêng biệt.

Một quần thể lỗ đen có khối lượng nhỏ, dường như được hình thành khi các ngôi sao khổng lồ chết đi trong các vụ nổ siêu tân tinh và lõi của chúng trải qua sự sụp đổ hấp dẫn.

Quần thể lỗ đen thứ 2 là các lỗ đen trong các cụm sao cầu, to lớn khủng khiếp và có tốc độ quay đặc biệt.

Theo các tác giả, đó là một phát hiện gây sốc.

"Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên nhất là các lỗ đen khối lượng lớn nổi bật rõ rệt như một nhóm riêng biệt" - đồng tác giả Isobel Romero-Shaw, cũng từ Đại học Cardiff, nói với Space.com.

Không giống như các lỗ đen khối lượng nhỏ, các lỗ đen khổng lồ này quay nhanh hơn rõ rệt và sự quay được định hướng một cách rất ngẫu nhiên.

Đó chính là dấu hiệu của một lỗ đen được hình thành sau nhiều vụ sáp nhập liên hoàn giữa các lỗ đen nhỏ hơn.

Các tác giả cho rằng điều này có thể do môi trường dày đặc của các cụm sao cầu. Ở nơi đó, các ngôi sao già khổng lồ liên tục chết đi và tạo thành lỗ đen.

Môi trường chật chội khiến các lỗ đen va chạm và sáp nhập liên hoàn, từ đó hợp nhất thành những con quái vật khủng khiếp.

