Sức khỏe

Tin lời quảng cáo "tăng kích thước cậu nhỏ" trên mạng, nhiều nam giới rước họa

Tin, ảnh: Liên Anh

(NLĐO) - Những lời chào mời như "kéo dài tức thì", "to hơn chỉ sau vài tuần" đánh trúng tâm lý lo lắng, tự ti của không ít nam giới

Ngày 20-1, TS-BSCK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết gần đây, trung tâm tiếp nhận một số nam giới đến khám vì "tăng kích thước cậu nhỏ" sau khi tin vào quảng cáo trên mạng xã hội. 

Tin lời quảng cáo "tăng kích thước cậu nhỏ” trên mạng, nhiều nam giới rước họa - Ảnh 1.

Tăng kích thước dương vật là nhu cầu có thật nhưng dễ bị lợi dụng. Trước khi đánh đổi sức khỏe và chức năng sinh lý, cần tỉnh táo và có sự tham vấn của giới chuyên môn

Trường hợp đầu tiên là nam bệnh nhân nam (32 tuổi), đến khám vì dương vật sưng đau, biến dạng sau khi tiêm chất "làm to cậu nhỏ" tại một cơ sở thẩm mỹ không rõ. Anh cho biết ban đầu dương vật to ra rõ rệt nhưng sau vài tuần thì xuất hiện các khối cứng, đau khi quan hệ.

Khám lâm sàng ghi nhận dương vật sưng nề, đỏ tấy, mảng sưng kích thước 2,5x3,1 cm. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh và kháng viêm và theo dõi diễn tiến mảng viêm xẹp dần.

Ca thứ hai là nam bệnh nhân 21 tuổi, nhân viên văn phòng; đến khám vì dương vật bầm tím, đau dữ dội sau khi dùng bơm hút chân không mua qua mạng. Anh tin rằng sử dụng đều đặn sẽ giúp "kéo dài cậu nhỏ". Bác sĩ ghi nhận tụ máu dưới da, nghi ngờ rách thể hang. Siêu âm dopler đánh giá tụ dịch dưới da 1,8 cm, không phát hiện tổn thương thể hang. Xét nghiệm testosterone huyết thanh: 18,2 nmol/L (trong giới hạn bình thường). Bệnh nhân được điều trị bảo tồn, theo dõi biến chứng rối loạn cương.

Theo BS Duy, trong bối cảnh mạng xã hội và quảng cáo trực tuyến bùng nổ, nhiều phương pháp được giới thiệu là có thể "tăng kích thước cậu nhỏ" nhanh chóng, an toàn, không đau đớn. Những lời chào mời như "kéo dài tức thì", "to hơn chỉ sau vài tuần" đánh trúng tâm lý lo lắng, tự ti của không ít nam giới. Tuy nhiên, phía sau các quảng cáo ấy là nguy cơ tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe sinh lý và tinh thần.

Lợi dụng tâm lý này, nhiều phương pháp tăng kích thước thiếu cơ sở khoa học được quảng bá rầm rộ. Thuốc uống và thực phẩm chức năng trôi nổi thường không rõ nguồn gốc, có thể chứa dược chất nguy hiểm, gây rối loạn tim mạch, tổn thương gan thận. Bơm hút chân không nếu lạm dụng để kéo dài dương vật dễ gây tụ máu, phù nề, tổn thương thể hang, dẫn đến cong dương vật hoặc rối loạn cương vĩnh viễn.

Nguy hiểm hơn cả là tiêm silicon hoặc chất làm đầy trực tiếp vào dương vật. Phương pháp này chỉ tạo hiệu ứng "to giả" tạm thời nhưng tiềm ẩn nguy cơ viêm, xơ hóa, biến dạng và hoại tử. Không ít trường hợp phải phẫu thuật cắt bỏ mô tổn thương. Các can thiệp khác như cắt dây chằng treo dương vật, đặt miếng độn sinh học hay dùng dụng cụ kéo cũng không đảm bảo an toàn, hiệu quả hạn chế và tỷ lệ biến chứng không thấp.

BS Duy cảnh báo hiện nay chưa có phương pháp nào vừa an toàn vừa hiệu quả tuyệt đối để làm dương vật dài ra như quảng cáo. Phần lớn nam giới không cần can thiệp y khoa. Việc duy trì lối sống lành mạnh, tập luyện, kiểm soát cân nặng, hạn chế rượu bia, thuốc lá và cải thiện giao tiếp tình dục mang lại lợi ích thực tế hơn nhiều.

Tăng kích thước dương vật là nhu cầu có thật nhưng dễ bị lợi dụng. Trước khi đánh đổi sức khỏe và chức năng sinh lý vì những lời quảng cáo, nam giới cần tỉnh táo, tìm hiểu thông tin khoa học và tham vấn bác sĩ chuyên khoa. "Bản lĩnh đàn ông" chính là sức khỏe, sự tự tin và chất lượng đời sống tình dục.

Nỗi ám ảnh về kích thước dương vật không phải là điều hiếm gặp. Hình ảnh phóng đại trong phim khiêu dâm và mạng xã hội đã tạo ra những chuẩn mực ảo.

Nghiên cứu của Veale và cộng sự (2015) cho thấy chiều dài trung bình dương vật khi cương khoảng 13 cm, và phần lớn nam giới đều nằm trong giới hạn bình thường. Dù vậy, gần một nửa đàn ông vẫn cho rằng mình "nhỏ hơn chuẩn", trong khi đa số phụ nữ không coi kích thước là yếu tố quyết định sự hài lòng.


Vết loét tự lành – Dấu hiệu ban đầu của căn bệnh tình dục chết người

Vết loét tự lành – Dấu hiệu ban đầu của căn bệnh tình dục chết người

(NLĐO) - Một vết loét nhỏ ở bộ phận sinh dục tưởng như vô hại nhưng lại là dấu hiệu của căn bệnh nguy hiểm đang có xu hướng quay trở lại

Mất chức năng tình dục sau uống thuốc tăng cường sinh lý

(NLĐO) - Nam thanh niên 9x muốn có sức khoẻ tình dục tốt hơn nên đã sử dụng các loại rượu, thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc nhiều năm

Cảnh báo chứng bệnh tình dục khiến nhiều người sợ "yêu"

(NLĐO) - Khi gặp những vướng mắc về rối loạn tình dục, nhiều người thường ngại đi khám, ngại chia sẻ dẫn đến rạn nứt hôn nhân

