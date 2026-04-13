Tin mới về tấm bia cổ hơn 300 năm ở Thanh Hóa thành tường rào nhà dân

Sáng 13-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết chính quyền địa phương đang triển khai phương án bảo vệ, bảo tồn 2 tấm bia cổ hơn 300 năm ở di tích Lê Thì Hải, trong đó có tấm bia được người dân trưng dụng làm tường rào mà Báo Người Lao Động đã phản ánh.

Bia cổ hơn 300 năm đã được phá dỡ hàng rào và tiến hành xây tường bao quanh để bảo vệ

Theo ông Hùng, thực hiện chỉ đạo của ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, xã Thọ Phú đã xây dựng kế hoạch tổ chức cải tạo khuôn viên, cảnh quan khu vực di tích bia và lăng mộ Lê Thì Hiến (di tích bia và lăng mộ Lê Thì Hiến có 2 vị trí ở cách xa nhau khoảng hơn 500 m gồm: Khu vực Từ - thờ Lê Thì Hiến (gồm Bia và Lăng mộ) và khu vực Từ Vũ - thờ Lê Thì Hải - PV) tại vị trí đặt hai tấm bia "Lê tướng công sự nghiệp huân danh" và bia "Vạn thế phụng tự bi ký".

Sau khi được gia đình ông Dương Bá Hùng (chủ khu đất nơi có 2 tấm bia cổ) đồng ý cho tháo dỡ phần tường rào xây dựng tiếp nối thân bia lớn và các công trình bỏ không xung quanh tấm bia nhỏ trong khu đất, ngày 10-4, chính quyền xã Thọ Phú đã tiến hành dịch chuyển hệ thống tường rào phía cổng của gia đình ông Hùng tách khỏi tấm bia đá lớn, vệ sinh bề mặt bia.

Hiện trạng tấm bia cổ trước và sau khi được cơ quan chức năng vào cuộc

Đồng thời, tháo dỡ các công trình không liên quan, phát quang cây xanh, tổng dọn vệ sinh xung quanh khu vực di tích, tạo không gian sạch sẽ, thoáng mát.

"Sau khi triển khai các phương án, chúng tôi sẽ tiến hành xây tường thấp bao quanh, trồng hoa, cây xanh xung quanh để tạo không gian sạch đẹp, trang nghiêm cho di tích. Dự kiến khoảng ngày 20-4, việc cải tạo không gian di tích sẽ hoàn thành"- ông Hùng cho hay.

Cũng theo ông Hùng, về lâu dài, UBND xã Thọ Phú sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đảm bảo phù hợp với thực tiễn, làm cơ sở để có phương án đền bù, di dời, bố trí tái định cư cho gia đình ông Dương Bá Hùng.

Khu vực tấm bia cổ bên trong khu đất nhà ông Dương Bá Hùng đã được dọn dẹp, tháo dỡ công trình chăn nuôi bỏ không trước đây, tạo không gian thông thoáng

Đồng thời, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét về kinh phí hoặc có kế hoạch tu bổ, trùng tu, gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị của 2 tấm bia di tích này.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, di tích lịch sử - văn hóa Lê Thì Hải (tại xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn cũ; nay là xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa) được UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh vào năm 1993 nhưng bị lãng quên hàng chục năm qua, hiện nằm trong khuôn viên nhà dân khiến ai cũng thấy xót xa.

Sau khi báo chí lên tiếng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã có chỉ đạo giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Thọ Phú và các đơn vị liên quan rà soát, xác định chính xác ranh giới, phạm vi khu vực bảo vệ di tích theo hồ sơ khoa học đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài tạo dọn dẹp, tạo cảnh quan xã Thọ Phú đang lên phương án di dời hộ gia đình ông Dương Bá Hùng để tạo quỹ đất phục vụ công tác trùng tu, tôn tạo phát huy giá trị di tích

Tổng hợp, đánh giá đầy đủ cơ sở pháp lý, hiện trạng và kết quả kiểm tra; đề xuất phương án xử lý đối với diện tích đất có liên quan bảo đảm phù hợp quy định pháp luật đất đai (thu hồi, điều chỉnh, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nếu có); đề xuất phương án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích theo quy định pháp luật về di sản văn hóa.