Tin mới về tấm bia cổ hơn 300 năm ở Thanh Hóa thành tường rào nhà dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tin mới về tấm bia cổ hơn 300 năm ở Thanh Hóa thành tường rào nhà dân

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sau khi báo chí lên tiếng, chính quyền xã ở Thanh Hóa đã cho tháo dỡ tường rào, triển khai phương án bảo tồn tấm bia cổ hơn 300 năm

Sáng 13-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết chính quyền địa phương đang triển khai phương án bảo vệ, bảo tồn 2 tấm bia cổ hơn 300 năm ở di tích Lê Thì Hải, trong đó có tấm bia được người dân trưng dụng làm tường rào mà Báo Người Lao Động đã phản ánh.

Tin mới về tấm bia cổ hơn 300 năm ở Thanh Hóa thành tường rào nhà dân - Ảnh 1.

Bia cổ hơn 300 năm đã được phá dỡ hàng rào và tiến hành xây tường bao quanh để bảo vệ

Theo ông Hùng, thực hiện chỉ đạo của ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, xã Thọ Phú đã xây dựng kế hoạch tổ chức cải tạo khuôn viên, cảnh quan khu vực di tích bia và lăng mộ Lê Thì Hiến (di tích bia và lăng mộ Lê Thì Hiến có 2 vị trí ở cách xa nhau khoảng hơn 500 m gồm: Khu vực Từ - thờ Lê Thì Hiến (gồm Bia và Lăng mộ) và khu vực Từ Vũ - thờ Lê Thì Hải - PV) tại vị trí đặt hai tấm bia "Lê tướng công sự nghiệp huân danh" và bia "Vạn thế phụng tự bi ký".

Sau khi được gia đình ông Dương Bá Hùng (chủ khu đất nơi có 2 tấm bia cổ) đồng ý cho tháo dỡ phần tường rào xây dựng tiếp nối thân bia lớn và các công trình bỏ không xung quanh tấm bia nhỏ trong khu đất, ngày 10-4, chính quyền xã Thọ Phú đã tiến hành dịch chuyển hệ thống tường rào phía cổng của gia đình ông Hùng tách khỏi tấm bia đá lớn, vệ sinh bề mặt bia.

Tin mới về tấm bia cổ hơn 300 năm ở Thanh Hóa thành tường rào nhà dân - Ảnh 2.
Tin mới về tấm bia cổ hơn 300 năm ở Thanh Hóa thành tường rào nhà dân - Ảnh 3.

Hiện trạng tấm bia cổ trước và sau khi được cơ quan chức năng vào cuộc

Đồng thời, tháo dỡ các công trình không liên quan, phát quang cây xanh, tổng dọn vệ sinh xung quanh khu vực di tích, tạo không gian sạch sẽ, thoáng mát.

"Sau khi triển khai các phương án, chúng tôi sẽ tiến hành xây tường thấp bao quanh, trồng hoa, cây xanh xung quanh để tạo không gian sạch đẹp, trang nghiêm cho di tích. Dự kiến khoảng ngày 20-4, việc cải tạo không gian di tích sẽ hoàn thành"- ông Hùng cho hay.

Cũng theo ông Hùng, về lâu dài, UBND xã Thọ Phú sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đảm bảo phù hợp với thực tiễn, làm cơ sở để có phương án đền bù, di dời, bố trí tái định cư cho gia đình ông Dương Bá Hùng.

Tin mới về tấm bia cổ hơn 300 năm ở Thanh Hóa thành tường rào nhà dân - Ảnh 4.

Khu vực tấm bia cổ bên trong khu đất nhà ông Dương Bá Hùng đã được dọn dẹp, tháo dỡ công trình chăn nuôi bỏ không trước đây, tạo không gian thông thoáng

Đồng thời, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét về kinh phí hoặc có kế hoạch tu bổ, trùng tu, gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị của 2 tấm bia di tích này.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, di tích lịch sử - văn hóa Lê Thì Hải (tại xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn cũ; nay là xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa) được UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh vào năm 1993 nhưng bị lãng quên hàng chục năm qua, hiện nằm trong khuôn viên nhà dân khiến ai cũng thấy xót xa.

Sau khi báo chí lên tiếng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã có chỉ đạo giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Thọ Phú và các đơn vị liên quan rà soát, xác định chính xác ranh giới, phạm vi khu vực bảo vệ di tích theo hồ sơ khoa học đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tin mới về tấm bia cổ hơn 300 năm ở Thanh Hóa thành tường rào nhà dân - Ảnh 5.

Ngoài tạo dọn dẹp, tạo cảnh quan xã Thọ Phú đang lên phương án di dời hộ gia đình ông Dương Bá Hùng để tạo quỹ đất phục vụ công tác trùng tu, tôn tạo phát huy giá trị di tích

Tổng hợp, đánh giá đầy đủ cơ sở pháp lý, hiện trạng và kết quả kiểm tra; đề xuất phương án xử lý đối với diện tích đất có liên quan bảo đảm phù hợp quy định pháp luật đất đai (thu hồi, điều chỉnh, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nếu có); đề xuất phương án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích theo quy định pháp luật về di sản văn hóa.

Theo sử sách, Lê Thì Hải (1639-1716) được người bác là Lê Thì Hiến (1610-1675) làm quan chức Thái tể, tước Hào Quận công (sau còn được gia phong đến tước vương) nuôi dạy nên người. Lớn lên ông lập nhiều chiến công hiển hách, uy danh lừng lẫy. Ông qua đời năm Bính Thân (1716) niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 12, đời vua Lê Dụ Tông, phong tặng hàm Thái phó, thụy hiệu Hùng Tuấn.

Sau khi ông mất, để tưởng nhớ công lao, triều đình đã cho xây dựng lăng mộ và lập đền thờ ông tại quê nhà thôn Đông, xã Phú Hào, huyện Lôi Dương (nay là xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa). Tuy nhiên, do thời gian và biến cố lịch sử, khu đền thờ và di tích đã bị tàn phá, hiện chỉ còn lại 2 tấm bia cổ.

Độc đáo bia cổ gần 900 năm tuổi trên núi Đọi Sơn ở Hà Nam

Độc đáo bia cổ gần 900 năm tuổi trên núi Đọi Sơn ở Hà Nam

(NLĐO)- Ít ai biết rằng ở Hà Nam có ngôi chùa Long Đọi Sơn đã gần 1.000 năm tuổi vẫn đứng sừng sững trên núi Đọi. Ngôi chùa hiện còn lưu giữ nhiều vật quý từ thời Lý, trong đó độc đáo nhất là tấm bia cổ gần 900 năm tuổi.

Cổ vật hơn 300 năm tuổi độc đáo ở xứ Thanh

(NLĐO)- Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa hiện đang lưu giữ một cổ vật quý, độc đáo là chiếc chuông đồng được đúc tại chùa Mèo vào ngày cuối xuân năm Vĩnh Thịnh thứ 14 (tức năm 1718), thời vua Lê Dụ Tông

Khám phá đình Thông Tây Hội hơn 300 năm tuổi

(NLĐO) - Đình được hình thành từ năm 1679, nổi tiếng là ngôi đình cổ nhất đất Gia Định xưa và cả vùng phương Nam.

Thanh Hóa bảo tồn di tích bia cổ bia cổ hơn 300 năm bia cổ thành tường rào di tích Lê Thì Hải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo