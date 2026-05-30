HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tin mới vụ đình cổ chờ sập, dân làng dùng tre luồng chống đỡ

(NLĐO)- Thanh Hóa vừa có chỉ đạo kiểm tra, thực hiện các giải pháp bảo vệ cấp thiết đối với đình cổ Bái Sơn xuống cấp, dân làng phải dùng tre luồng chống đỡ

Ngày 30-5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), UBND xã Tống Sơn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng vào cuộc kiểm tra, xác minh và xử lý thông tin Báo Người Lao Động phản ánh về tình trạng xuống cấp tại đình cổ Bái Sơn, xã Tống Sơn.

Tin mới vụ đình cổ chờ sập, dân làng dùng tre luồng chống đỡ - Ảnh 1.

Đình cổ Bái Sơn ở làng Bái Sơn, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa hiện đã xuống cấp nghiêm trọng

Trong văn bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng giao Sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp UBND xã Tống Sơn và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh.

Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ cấp thiết đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, bảo đảm an toàn cho người dân và hiện trạng di tích; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10-6.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, đình cổ Bái Sơn thuộc làng Bái Sơn, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa được xây dựng từ thời nhà Nguyễn (thế kỷ XIX) và được công nhân di tích lịch sử cấp tỉnh năm 1996. Trải qua hàng trăm năm, đến nay ngôi đình đã xuống cấp rất nghiêm trọng, nhiều cột gỗ, vì kèo bên trong đình đã mục nát, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Tin mới vụ đình cổ chờ sập, dân làng dùng tre luồng chống đỡ - Ảnh 2.

Do đình đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào nên chính quyền và nhân dân làng Bái Sơn đã dùng tre luồng chống đỡ

Quan sát thực tế cho thấy nhiều cấu kiện kiến trúc nghệ thuật bị hư hỏng, nứt vỡ; cột kèo bị mối mọt, tiêu tâm, rui mè mục nát, nhiều mộng kèo, xà, chếnh bị gãy đứt; mái ngói bị xô dạt, gãy vỡ gây thấm dột xuống các cấu kiện phía dưới.

Để bảo vệ di tích, chính quyền địa phương và người dân làng Bái Sơn đã dùng hàng chục cọc tre luồng chống đỡ, gia cố tạm thời.

Ông Hoàng Ngọc Toàn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bái Sơn, cho biết ngôi đình không chỉ là không gian sinh hoạt cộng đồng chung của làng mà còn là nơi thờ Thành hoàng, thể hiện niềm tự hào và giá trị văn hóa lâu đời của người dân địa phương.

Đình Bái Sơn không chỉ là nơi lưu giữ những dấu mốc quan trọng trong quá trình biến đổi của lịch sử phát triển văn hóa làng xã mà còn là nơi tổ chức các cuộc hội họp đội tự vệ vũ trang chiến đấu đầu tiên của huyện Hà Trung.

Tin mới vụ đình cổ chờ sập, dân làng dùng tre luồng chống đỡ - Ảnh 3.
Tin mới vụ đình cổ chờ sập, dân làng dùng tre luồng chống đỡ - Ảnh 4.
Tin mới vụ đình cổ chờ sập, dân làng dùng tre luồng chống đỡ - Ảnh 5.
Tin mới vụ đình cổ chờ sập, dân làng dùng tre luồng chống đỡ - Ảnh 6.

Hình ảnh đình Bái Sơn được người dân dùng tre luồng "chống nạng" chống sập đổ

"Nay ngôi đình đang xuống cấp nghiêm trọng, cán bộ và nhân dân thôn Bái Sơn mong muốn tỉnh Thanh Hóa quan tâm, sớm khảo sát có kinh phí trùng tu, tôn tạo bảo vệ di tích, đồng thời để người dân có nơi sinh hoạt cộng đồng được an toàn"- ông Toàn nói.

Cũng theo ông Toàn, do đình xuống cấp, tre luồng chống đỡ chiếm hết không gian, nên những năm qua vào mỗi dịp lễ hội, địa phương không dám cho người dân vào bên trong đình mà phải tổ chức ở ngoài sân.

Ông Phạm Văn Định, Phó chủ tịch UBND xã Tống Sơn, cho biết đình làng Bái Sơn hiện đã xuống cấp rất nghiêm trọng, để trùng tu lại ngôi đình cần số tiền rất lớn, xã đang xây dựng phương án, báo cáo Sở VH-TT-DL trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt dự án trùng tu, tôn tạo di tích.

Tin liên quan

Độc đáo đình cổ hơn 300 tuổi tạc 400 con rồng với đủ sắc thái

Độc đáo đình cổ hơn 300 tuổi tạc 400 con rồng với đủ sắc thái

(NLĐO)- Đình Hàng Kênh (TP Hải Phòng) nổi tiếng với lối kiến trúc độc đáo, mang đậm phong cách nghệ thuật thời Lê, chạm khắc gần 400 con rồng với đủ sắc thái...

Đình cổ gần 200 năm tuổi ở Thanh Hóa sắp đổ sập vì chờ… trùng tu

(NLĐO)- Nhiều hạng mục công trình của ngôi đình cổ gần 200 năm tuổi - đình Đô Mỹ ở Thanh Hóa đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, trong khi công tác trùng tu, bảo tồn vẫn "giậm chân tại chỗ"

Đình cổ hơn 200 năm thời vua Gia Long ở Thanh Hóa "kêu cứu"

(NLĐO)- Đình Quan Chiêm được xây dựng dưới thời vua Gia Long thứ 6, trải qua hơn 200 năm tồn tại, hiện ngôi đình cổ ở Thanh Hóa đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào nếu không sớm được tu bổ, tôn tạo.

Thanh Hóa đình cổ đình cổ xuống cấp đình Bái Sơn xã Tống Sơn bảo vệ đình cổ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo