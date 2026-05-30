Tin mới vụ đình cổ chờ sập, dân làng dùng tre luồng chống đỡ

Ngày 30-5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), UBND xã Tống Sơn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng vào cuộc kiểm tra, xác minh và xử lý thông tin Báo Người Lao Động phản ánh về tình trạng xuống cấp tại đình cổ Bái Sơn, xã Tống Sơn.

Đình cổ Bái Sơn ở làng Bái Sơn, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa hiện đã xuống cấp nghiêm trọng

Trong văn bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng giao Sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp UBND xã Tống Sơn và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh.

Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ cấp thiết đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, bảo đảm an toàn cho người dân và hiện trạng di tích; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10-6.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, đình cổ Bái Sơn thuộc làng Bái Sơn, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa được xây dựng từ thời nhà Nguyễn (thế kỷ XIX) và được công nhân di tích lịch sử cấp tỉnh năm 1996. Trải qua hàng trăm năm, đến nay ngôi đình đã xuống cấp rất nghiêm trọng, nhiều cột gỗ, vì kèo bên trong đình đã mục nát, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Do đình đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào nên chính quyền và nhân dân làng Bái Sơn đã dùng tre luồng chống đỡ

Quan sát thực tế cho thấy nhiều cấu kiện kiến trúc nghệ thuật bị hư hỏng, nứt vỡ; cột kèo bị mối mọt, tiêu tâm, rui mè mục nát, nhiều mộng kèo, xà, chếnh bị gãy đứt; mái ngói bị xô dạt, gãy vỡ gây thấm dột xuống các cấu kiện phía dưới.

Để bảo vệ di tích, chính quyền địa phương và người dân làng Bái Sơn đã dùng hàng chục cọc tre luồng chống đỡ, gia cố tạm thời.

Ông Hoàng Ngọc Toàn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bái Sơn, cho biết ngôi đình không chỉ là không gian sinh hoạt cộng đồng chung của làng mà còn là nơi thờ Thành hoàng, thể hiện niềm tự hào và giá trị văn hóa lâu đời của người dân địa phương.

Đình Bái Sơn không chỉ là nơi lưu giữ những dấu mốc quan trọng trong quá trình biến đổi của lịch sử phát triển văn hóa làng xã mà còn là nơi tổ chức các cuộc hội họp đội tự vệ vũ trang chiến đấu đầu tiên của huyện Hà Trung.

Hình ảnh đình Bái Sơn được người dân dùng tre luồng "chống nạng" chống sập đổ

"Nay ngôi đình đang xuống cấp nghiêm trọng, cán bộ và nhân dân thôn Bái Sơn mong muốn tỉnh Thanh Hóa quan tâm, sớm khảo sát có kinh phí trùng tu, tôn tạo bảo vệ di tích, đồng thời để người dân có nơi sinh hoạt cộng đồng được an toàn"- ông Toàn nói.

Cũng theo ông Toàn, do đình xuống cấp, tre luồng chống đỡ chiếm hết không gian, nên những năm qua vào mỗi dịp lễ hội, địa phương không dám cho người dân vào bên trong đình mà phải tổ chức ở ngoài sân.

Ông Phạm Văn Định, Phó chủ tịch UBND xã Tống Sơn, cho biết đình làng Bái Sơn hiện đã xuống cấp rất nghiêm trọng, để trùng tu lại ngôi đình cần số tiền rất lớn, xã đang xây dựng phương án, báo cáo Sở VH-TT-DL trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt dự án trùng tu, tôn tạo di tích.