Kinh tế

Tin tức giá xe ngày 5-10: Những mẫu ô tô giảm giá mạnh đầu tháng 10

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Doanh số lao dốc, nhiều hãng xe buộc phải tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu trong tháng 10 để kích cầu

Không chỉ các dòng xe phổ thông, giá rẻ được giảm mạnh mà ngay cả những mẫu xe có giá trên 1 tỉ đồng cũng đồng loạt hạ giá hàng trăm triệu đồng để thu hút người mua.

Theo thông tin từ các đại lý Mitsubishi tại TP HCM, trong tháng 10, khách hàng mua xe được miễn 100% lệ phí trước bạ, giảm giá trực tiếp đến 76 triệu đồng, tặng phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng, voucher bảo dưỡng 3 triệu đồng cùng nhiều phụ kiện như bảo hiểm, camera 360 độ, phim cách nhiệt, lót sàn và hộp đen.

Toyota Việt Nam cũng tung ra chương trình ưu đãi cho nhiều mẫu xe như Vios, Veloz, Avanza, Yaris Cross, Hilux và Camry. Các mẫu xe này được giảm từ 46 triệu đến hơn 75 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, Veloz Cross giảm hơn 70 triệu đồng, Avanza Premio giảm khoảng 65 triệu đồng, còn Camry giảm tới 77 triệu đồng.

Tin tức giá xe ô tô tháng 10: Giảm giá mạnh từ nhiều hãng xe lớn - Ảnh 1.

Các hãng xe đua nhau giảm giá mạnh

Ford Việt Nam cũng tham gia cuộc đua giảm giá khi tặng 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng, đồng thời tổ chức chương trình tri ân nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập với tổng giá trị giải thưởng lên đến 6 tỉ đồng. 

Honda Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc khi giảm 50% - 100% lệ phí trước bạ cho các mẫu City, Civic, CR-V, BR-V và HR-V, tương đương mức giảm gần 50 triệu đồng cho dòng City, đưa giá xe xuống dưới 450 triệu đồng.

Xe tiền tỉ cũng giám giá mạnh

Subaru Outback giảm tới 400 triệu đồng, còn dưới 1,7 tỉ đồng. Hyundai Santa Fe hạ 100 - 195 triệu đồng tùy phiên bản, trong khi mẫu Palisade giảm 200 triệu đồng còn dưới 1,4 tỉ đồng.

Honda Civic e:Hev RS của Honda giảm gần 300 triệu đồng, còn khoảng 2,7 tỉ đồng; Honda CR-V e:Hev RS giảm 60 triệu đồng, giá còn dưới 1,2 tỉ đồng.

Ford Ranger Raptor và Everest cũng giảm mạnh, đưa giá lần lượt xuống dưới 1,2 tỉ và khoảng 1,4 tỉ đồng.


Tin liên quan

Giá xe máy tăng đáng kể

Giá xe máy tăng đáng kể

Giá bán xe máy tại các đại lý ở TP HCM tháng 4-2025 tăng đáng kể so với đầu năm.

Từ 1-3, giá xe VinFast VF 3 kèm pin chỉ còn 299 triệu đồng

(NLĐO) - Thông tin từ các đại lý cho biết giá xe điện VinFast từ ngày 1-3 tới sẽ được điều chỉnh theo hướng có lợi cho người tiêu dùng

Giá xe điện mini mới của VinFast "ăn đứt" các đối thủ cùng phân khúc?

(NLĐO) - VinFast tuyên bố mẫu xe điện Minio sinh ra để thay thế xe máy nên sẽ có mức giá rất hợp lý.

