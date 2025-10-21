Tin vui bước đầu cho người có tờ vé số trúng 2 tỉ đồng bị rách

Ngày 21-10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã có buổi làm việc với anh P.D.L. (45 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi), chủ nhân tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách.

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai yêu cầu anh L. cung cấp thông tin người bán và thời gian mua tờ vé số trúng thưởng, lý do tờ vé số bị rách… Sau đó, lãnh đạo công ty cùng anh L. đến Công an tỉnh Quảng Ngãi để đề nghị hỗ trợ giám định tờ vé số.

"Ngay sau buổi làm việc, tôi và đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi đã đến Công an tỉnh Quảng Ngãi để giám định tờ vé số trúng giải độc đắc. Dự kiến trong tuần này sẽ có kết quả”, anh P.V.T. (36 tuổi, ở xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) - đại diện cho ông P.D.L. (người có tờ vé số trúng giải độc đắc) cho biết.

Anh L. đến làm việc với Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai chi nhánh tại Quảng Ngãi

Kết quả giám định của công an là một trong những yếu tố quan trọng để Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đưa ra phương án giải quyết đối với tờ vé số trúng giải đặc biệt của anh L..

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 25-9, anh L. mua một tờ vé số có ký hiệu K39-25 với dãy số dự thưởng là 996946 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai. Trên đường đi làm về, anh L. đứng lại trú mưa vô tình làm rách tờ vé số. Phần bị rách nằm ở giữa tờ vé số tạo thành lỗ thủng.

Tờ vé số ông L. trúng thưởng bị rách ở giữa

Ngày 26-9, tờ vé số của anh L. đã trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỉ đồng. Ngày 2-10, anh mang tờ vé số đến Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại tỉnh Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng. Tờ vé số được thu nhận, chuyển đến trụ sở chính của công ty.

Ngày 8-10, đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai mời anh L. đến văn phòng đại diện của công ty tại Quảng Ngãi để làm việc.

Theo biên bản buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai cho rằng tờ vé số bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đã bị mất. Do đó, công ty xác định tờ vé số này không đủ điều kiện nhận thưởng theo Thông tư số 75 của Bộ Tài chính.

Ngày 19-10, ông Trương Văn Thiêng, Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra tính hợp lệ của tờ vé trúng giải đặc biệt nói trên.