Thời sự

Vé số trúng 2 tỉ bị từ chối trả thưởng vì rách: Chủ nhân "cầu cứu" luật sư, chuẩn bị khởi kiện

Quang Nhật

(NLĐO) - Chủ nhân tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng nhưng không được trả thưởng vì rách đã từ Quảng Ngãi ra Huế "cầu cứu" luật sư, chuẩn bị khởi kiện.

Ngày 19-10, luật sư Nguyễn Văn Kỷ – Giám đốc Công ty Luật Kỷ Nguyễn & Cộng sự (Huế) – xác nhận đơn vị này vừa tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ pháp lý từ ông Ph.D.L. (trú xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), chủ sở hữu tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (Công ty xổ số tỉnh Gia Lai) nhưng bị từ chối trả thưởng do... rách.

Vé số trúng thưởng bị rách

Theo trình bày của ông L., ông là chủ nhân tờ vé số dự thưởng mang số 996946C, ký hiệu K39-25 của Công ty xổ số tỉnh Gia Lai, mở thưởng ngày 26-9, trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, tờ vé bị rách thủng một phần nhỏ ở giữa, nhưng vẫn giữ nguyên dãy số và ký hiệu nhận dạng.

Vé số trúng thưởng 2 tỉ bị từ chối: Chủ nhân cầu cứu luật sư khởi kiện - Ảnh 1.

Tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách, thủng ở giữa nhưng phần bị rách đã mất.

Ngày 1-10, ông đã viết đơn yêu cầu Công ty xổ số tỉnh Gia Lai trả thưởng. Đến ngày 8-10, tại buổi làm việc với ông L., Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai đã từ chối trả thưởng theo Thông tư 75/2013/TT- BTC ngày 4-6-2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số .

Vì vậy, ông L. quyết định cùng với người được ủy quyền của mình ra Huế gặp luật sư Nguyễn Văn Kỷ để được tư vấn pháp lý, có đơn mời Công ty Luật Kỷ Nguyễn & Cộng sự tư vấn, soạn thảo các văn bản liên quan để khởi kiện đòi trả thưởng. 

Đồng thời cử luật sư tham gia làm việc với Công ty xổ số tỉnh Gia Lai, nộp đơn khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân khu vực 7 Gia Lai và tòa các cấp có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông L. nếu ông quyết định khởi kiện đòi trả thưởng.

Lý do không trả thưởng cho vé số

Ngày 8-10, ông Huỳnh Minh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Xổ số tỉnh Gia Lai đã chủ trì làm việc với ông Ph.D.L liên quan đến việc đề nghị trả thưởng tờ vé số 996946C trúng giải đặc biệt nhưng bị rách, thủng.

Theo biên bản làm việc, ông L. trình bày lại sự việc dẫn đến tờ vé số bị rách như trong đơn xin nhận thưởng và yêu cầu công ty lập hội đồng thẩm tra xác minh tờ vé trúng thưởng, chi phí giám định tờ vé số ông L. xin chi trả theo quy định của pháp luật. Nếu công ty xác định tờ vé không đủ điều kiện nhận thưởng thì phải trả lời bằng văn bản.

Ý kiến tại buổi làm việc, ông Huỳnh Tấn Minh, Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Xổ số tỉnh Gia Lai tại tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vào ngày 1-10, ông có tiếp nhận đơn xin nhận thưởng của ông L. Đối chiếu thực trạng tờ vé số mang số dự thưởng 996946C không còn nguyên hình khi bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đó đã bị mất.

Vé số trúng thưởng 2 tỉ bị từ chối: Chủ nhân cầu cứu luật sư khởi kiện - Ảnh 2.

Đại diện ủy quyền của chủ nhân tờ vé số trúng giải đặc biệt nhưng bị từ chối trả thưởng (bìa phải) cùng với luật sư Nguyễn Văn Kỷ.

Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT- BTC ngày 4-6-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số, tại khoản 1 điều 31 có quy định về điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng: "Điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xoá, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định. Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu...". Vì vậy, ông Minh xác định tờ vé trên không đủ điều kiện để nhận thưởng.

Ông Huỳnh Minh Hùng, Phó Giám đốc; ông Nguyễn Thành Quang, Trưởng phòng Phúc tra; Ông Nguyễn Trọng Tiến, kiểm soát viên Công ty Xổ số tỉnh Gia Lai cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông Minh. Đồng thời trao trả tờ vé số mang dự thưởng 996946C trúng giải đặc biệt lại cho chủ nhân. Ngày 2-10, tờ vé số trúng giải đặc biệt đã được trả lại cho ông L.

Theo luật sư Nguyễn Văn Kỷ, từ sau buổi làm việc vào ngày 8-10, đến nay Công ty Xổ số tỉnh Gia Lai chưa có công văn trả lời chính thức từ giám đốc, đại diện công ty; không tiến hành giám định tờ vé số trúng thưởng mà nhanh chóng trả lại vé cho anh L. và cho rằng không thể trả thưởng, điều này đã làm ảnh hưởng quyền lợi khách hàng. "Nếu tuần sau không có công văn trả lời từ công ty thì anh L. sẽ tiến hành các bước khởi kiện ra tòa án để đòi quyền lợi dưới sự hỗ trợ pháp lý của chúng tôi" – ông Kỷ cho biết.

Công ty Luật Kỷ Nguyễn & Cộng sự là đơn vị đã hỗ trợ pháp lý trong vụ bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú tại Đà Nẵng) thắng kiện Công ty Xổ số Huế đòi 2 tỉ đồng tiền trúng vé số giải đặc biệt nhưng tờ vé bị rách.

