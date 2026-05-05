Tin vui cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Văn Thánh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tin vui cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Văn Thánh

QUỐC ANH

(NLĐO) - 70 căn hộ chung cư ở phường Gia Định được bố trí phục vụ tái định cư cho dự án cải tạo rạch Văn Thánh.

UBND TPHCM ban hành công văn về việc chuẩn bị nguồn nhà ở phục vụ tái định cư cho dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây.

TPHCM: Tái định cư cho dự án cải tạo rạch Văn Thánh - Ảnh 1.

Dự án cải tạo rạch Văn Thánh có tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỉ đồng. Trong đó tổng chi phí bồi thường, tái định cư khoảng 6.812 tỉ đồng; 1.077 trường hợp bị thu hồi đất.

Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận đề nghị của Sở Xây dựng về chủ trương sử dụng 70 căn hộ tại chung cư 283 Lê Quang Định, phường Gia Định để phục vụ tái định cư cho dự án. UBND phường Thạnh Mỹ Tây tiếp nhận, tổ chức thực hiện theo quy định.

UBND TPHCM yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở ngành, đơn vị liên quan xác định nguồn vốn đầu tư xây dựng, giá bán căn hộ tại chung cư 283 Lê Quang Định; đồng thời, tham mưu phương thức thanh toán cho Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà thành phố theo đúng quy định.

Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, rà soát quỹ nhà ở, đất ở thuộc tài sản công, tham mưu UBND TPHCM xem xét, phân bổ bổ sung phục vụ dự án nêu trên theo đúng quy định.

TPHCM: Tái định cư cho dự án cải tạo rạch Văn Thánh - Ảnh 2.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành, đưa vào sử dụng thời điểm 2029-2030.

UBND phường Thạnh Mỹ Tây rà soát, lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư; xây dựng phương án bố trí cụ thể, bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ nhà, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, công khai, minh bạch, hạn chế phát sinh khiếu nại.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh tại phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh trước đây) có tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỉ đồng. Trong đó, tổng chi phí bồi thường, tái định cư khoảng 6.812 tỉ đồng; 1.077 trường hợp bị thu hồi đất.

Tin liên quan

Xóa kênh đen, mở lối đổi đời

Xóa kênh đen, mở lối đổi đời

Hàng chục ngàn tỉ đồng được đầu tư để hồi sinh kênh rạch, vừa làm đẹp đô thị vừa giúp người dân thoát cảnh sống ô nhiễm

TPHCM: Sạt lở bờ sông, kênh rạch ảnh hưởng hàng trăm hộ dân

(NLĐO) - TPHCM ghi nhận 43 vị trí sạt lở nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng đến 555 hộ dân.

Lãnh đạo TPHCM chỉ đạo gỡ vướng 2 dự án cải tạo kênh rạch trọng điểm

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng, tháo gỡ vướng mắc tại hai dự án bờ Bắc kênh Đôi và rạch Xuyên Tâm.

tái định cư thu hồi đất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo