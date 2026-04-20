Thời sự

TPHCM: Sạt lở bờ sông, kênh rạch ảnh hưởng hàng trăm hộ dân

QUỐC ANH

(NLĐO) - TPHCM ghi nhận 43 vị trí sạt lở nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng đến 555 hộ dân.

UBND TPHCM vừa công bố danh mục các vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn (sau hợp nhất).

TPHCM: Sạt lở bờ sông, kênh rạch ảnh hưởng hàng trăm hộ dân - Ảnh 1.

TPHCM có 43 vị trí sạt lở nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm.

Theo đó, 43 vị trí sạt lở thuộc địa bàn 18 xã, phường, trong đó có 8 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Đứng đầu là xã Hiệp Phước với 5 điểm sạt lở, phường An Phú Đông 4 điểm, xã Thường Tân 4 điểm, phường Bình Quới 3 điểm, phường An Thới Đông 3 điểm.

So với lần công bố trước, trên địa bàn thành phố có thêm 12 vị trí sạt lở.

TPHCM: Sạt lở bờ sông, kênh rạch ảnh hưởng hàng trăm hộ dân - Ảnh 2.

Sạt lở bờ kè khu vực kênh Thanh Đa, phường Thạnh Mỹ Tây

Đối với 11/43 vị trí sạt lở trong danh mục đã được công bố nhưng chưa có chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở, UBND TPHCM giao xã Nhà Bè, xã Tân Nhựt, xã Thường Tân, phường Lái Thiêu, phường Tân Uyên thông báo, cảnh báo cho nhân dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở biết để chủ động phòng tránh.

Các địa phương thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chuẩn bị phương án xử lý theo phương châm "bốn tại chỗ"; vận động tổ chức, người dân hạn chế gia tải mép bờ sông để phòng ngừa nguy cơ sạt lở có thể xảy ra.

Đồng thời, 5 địa phương chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Thủy lợi) đề xuất đơn vị đủ năng lực làm chủ đầu tư, khẩn trương tổ chức khảo sát thực tế, đánh giá nguyên nhân sạt lở, mức độ, phạm vi ảnh hưởng.

Trên cơ sở, UBND xã, phường lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng kè chống sạt lở cho 11 vị trí, báo cáo UBND TPHCM trong thời gian sớm nhất.

Tin liên quan

Sạt lở bờ đê sông nghiêm trọng ở TP HCM

Sạt lở bờ đê sông nghiêm trọng ở TP HCM

(NLĐO) - Sạt lở bờ đê sông Sài Gòn, đoạn qua huyện Củ Chi đã đe doạ 4 hộ dân, cô lập tạm thời giao thông đường bộ.

Lý do bờ đê sông ở TP HCM sạt lở nghiêm trọng

(NLĐO) - Khu vực sạt lở được đánh giá là có nền đất yếu và đã xảy ra sạt lở trước đó...

Sạt lở mỏ đất ở Gia Lai, một tài xế tử vong

(NLĐO) – Trong lúc dừng xe chờ lấy đất tại mỏ phục vụ công trình, một tài xế xe ben bất ngờ bị đất đá sạt lở vùi lấp, tử vong.

