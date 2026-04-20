TPHCM: Sạt lở bờ sông, kênh rạch ảnh hưởng hàng trăm hộ dân

UBND TPHCM vừa công bố danh mục các vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn (sau hợp nhất).
Theo đó, 43 vị trí sạt lở thuộc địa bàn 18 xã, phường, trong đó có 8 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Đứng đầu là xã Hiệp Phước với 5 điểm sạt lở, phường An Phú Đông 4 điểm, xã Thường Tân 4 điểm, phường Bình Quới 3 điểm, phường An Thới Đông 3 điểm.
So với lần công bố trước, trên địa bàn thành phố có thêm 12 vị trí sạt lở.
Đối với 11/43 vị trí sạt lở trong danh mục đã được công bố nhưng chưa có chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở, UBND TPHCM giao xã Nhà Bè, xã Tân Nhựt, xã Thường Tân, phường Lái Thiêu, phường Tân Uyên thông báo, cảnh báo cho nhân dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở biết để chủ động phòng tránh.
Các địa phương thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chuẩn bị phương án xử lý theo phương châm "bốn tại chỗ"; vận động tổ chức, người dân hạn chế gia tải mép bờ sông để phòng ngừa nguy cơ sạt lở có thể xảy ra.
Đồng thời, 5 địa phương chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Thủy lợi) đề xuất đơn vị đủ năng lực làm chủ đầu tư, khẩn trương tổ chức khảo sát thực tế, đánh giá nguyên nhân sạt lở, mức độ, phạm vi ảnh hưởng.
Trên cơ sở, UBND xã, phường lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng kè chống sạt lở cho 11 vị trí, báo cáo UBND TPHCM trong thời gian sớm nhất.
