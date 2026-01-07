HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tin vui cho người dân tại 2 chung cư ở TPHCM

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đã thông tin về việc cấp sổ hồng cho 2 chung cư ở phường Tân Mỹ là Đức Khải và Victory Tower.

UBND TPHCM vừa có công văn gửi ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM về giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri Tổ đại biểu Quốc hội số 9.

Tin vui cho người dân tại 2 chung cư ở TPHCM - Ảnh 1.

Cư dân chung cư Đức Khải phản ánh chủ đầu tư chậm làm thủ tục cấp sổ hồng.

Trong đó, cử tri nêu ý kiến về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (sổ hồng) cho các hộ dân chung cư Đức Khải (dự án The Era Town) tại phường Tân Mỹ.

Nội dung này, UBND TPHCM cho biết Sở Xây dựng đang phối hợp với Sở Tài chính thực hiện xác định giá trị đầu tư hạ tầng 470 căn hộ khối B4 và các hạng mục công trình bàn giao cho nhà nước quản lý sử dụng của chủ đầu tư để khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính của dự án.

Sau khi chủ đầu tư hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với dự án, chủ đầu tư sẽ nộp hồ sơ cấp sổ hồng cho các hộ dân đến Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án. Dự kiến hoàn thành trong quý I năm nay.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị kiểm tra, làm rõ trách nhiệm Công ty Cổ phần Victory Group (chủ đầu tư) về việc không thực hiện thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân tại chung cư Victory Tower (phường Tân Mỹ).

UBND TPHCM cho biết Sở Nông nghiệp và Môi trường đang rà soát, xử lý kiến nghị của công dân và sẽ báo cáo UBND TPHCM kết quả thực hiện theo quy định. Dự kiến hoàn thành trong quý I năm nay.

Tin liên quan

Hóa giải thách thức mới về đất đai

Hóa giải thách thức mới về đất đai

Giá đất tại bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 chưa quyết định mức thu nghĩa vụ tài chính cao hay thấp đối với người sử dụng đất

Cấp sổ hồng cho hàng chục ngàn căn hộ

Thông qua nỗ lực giải quyết từ cơ quan chức năng, hàng chục ngàn căn hộ trong nhiều chung cư tại TP HCM đã và đang được tháo gỡ vướng mắc về sổ hồng

Sốt ruột ngóng sổ hồng chung cư

Niềm vui an cư của người dân không trọn vẹn vì lo lắng cho số phận căn hộ khi sổ hồng bị "treo" nhiều năm trong khi trách nhiệm của chủ đầu tư rất đáng bị phê bình

sổ hồng Sở Xây dựng đại biểu quốc hội Ủy ban Kinh tế Quyền sở hữu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo