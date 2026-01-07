Tin vui cho người dân tại 2 chung cư ở TPHCM

UBND TPHCM vừa có công văn gửi ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM về giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri Tổ đại biểu Quốc hội số 9.

Cư dân chung cư Đức Khải phản ánh chủ đầu tư chậm làm thủ tục cấp sổ hồng.

Trong đó, cử tri nêu ý kiến về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (sổ hồng) cho các hộ dân chung cư Đức Khải (dự án The Era Town) tại phường Tân Mỹ.

Nội dung này, UBND TPHCM cho biết Sở Xây dựng đang phối hợp với Sở Tài chính thực hiện xác định giá trị đầu tư hạ tầng 470 căn hộ khối B4 và các hạng mục công trình bàn giao cho nhà nước quản lý sử dụng của chủ đầu tư để khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính của dự án.

Sau khi chủ đầu tư hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với dự án, chủ đầu tư sẽ nộp hồ sơ cấp sổ hồng cho các hộ dân đến Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án. Dự kiến hoàn thành trong quý I năm nay.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị kiểm tra, làm rõ trách nhiệm Công ty Cổ phần Victory Group (chủ đầu tư) về việc không thực hiện thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân tại chung cư Victory Tower (phường Tân Mỹ).

UBND TPHCM cho biết Sở Nông nghiệp và Môi trường đang rà soát, xử lý kiến nghị của công dân và sẽ báo cáo UBND TPHCM kết quả thực hiện theo quy định. Dự kiến hoàn thành trong quý I năm nay.