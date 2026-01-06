HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Đô thị

Tin vui cho 100 dự án tại TPHCM

QUỐC ANH

(NLĐO) - Cư dân thêm hy vọng sớm có sổ hồng khi cách tính tiền sử dụng đất dự kiến được mở rộng, chủ đầu tư dự án sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đào Quang Dương - Trưởng Phòng Kinh tế đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM chia sẻ thông tin vui đối với các dự án tại thành phố, trong đó đa số là chung cư.

Mở lối cho 100 dự án

- Ảnh 1.

Ông Đào Quang Dương - Trưởng Phòng Kinh tế đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM.

Tuần qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tham dự cuộc họp tại Hà Nội về góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM về việc tính tiền sử dụng đất quy định tại Điều 63 Nghị định 102/2024.

"Tại dự thảo nghị định triển khai Nghị quyết 254/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu kiến nghị của thành phố. Như vậy, sắp tới thành phố sẽ giải tỏa được nội dung vướng mắc cho các dự án giao đất từ thời kỳ Luật Đất đai năm 2003" – ông Dương chia sẻ.

Cụ thể, thay vì quy định áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thì có nhiều lựa chọn: có thể áp dụng phương pháp so sánh, phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư để xác định giá đất.

"Và quan trọng hơn, việc xác định theo các phương pháp trên nếu giá đất thấp hơn bảng giá đất thì lấy bảng giá đất" – ông Dương nhấn mạnh.

Hài hòa lợi ích

Tại TPHCM, trong quá trình triển khai, thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố còn khoảng 100 hồ sơ thuộc trường hợp áp dụng theo điều 63 Nghị định 102/2024.

- Ảnh 3.

Người dân chung cư Lexington Residence ở đại lộ Mai Chí Thọ chưa được cấp sổ hồng vì chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính (mới đóng tạm ứng) và thuộc diện thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Theo đó, trường hợp nghị định quy định về giá đất tại thời điểm xác định giá chưa quy định hệ số điều chỉnh giá đất thì áp dụng các phương pháp xác định giá đất cụ thể để xác định hệ số điều chỉnh giá đất.

Tuy nhiên, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, do thời điểm xác định giá đất cụ thể trong quá khứ (trước Luật Đất đai năm 2013), thời gian quá lâu nên gặp rất nhiều khó khăn trong thu thập các thông tin cũ làm cơ sở để tổ chức xác định giá đất cụ thể và hầu như không thể thực hiện được.

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM cũng kiến nghị đối với những trường hợp phải xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thì áp dụng bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành có hiệu lực tại thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành năm 2015.

Bên cạnh đó, người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất được tính bằng mức thu 3,6%/năm tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định hiện hành.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, cách tính này sẽ đảm bảo phù hợp với giá thị trường, hài hòa lợi ích giữa nhà nước với nhà đầu tư, không gây thất thoát ngân sách thành phố, không phát sinh thiệt hại, lãng phí nguồn lực đất đai, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, người dân. Qua đó, góp phần sớm đưa các dự án đi vào hoàn thiện đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt, bổ sung quỹ nhà ở cho đối tượng có nhu cầu và đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người sử dụng đất.

