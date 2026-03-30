Lao động

Tin vui cho người lao động miền Tây muốn đi làm việc tại nước ngoài

Tin-ảnh: CA LINH

(NLĐO) - Cần Thơ lần đầu có cơ sở đào tạo phi lợi nhuận giúp người lao động miền Tây tiếp cận cơ hội làm việc ở nước ngoài với chi phí thấp hơn.

Ngày 30-3, tại TP Cần Thơ, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với UBND TP Cần Thơ khai trương Cơ sở đào tạo chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài và khai giảng khoá đào tạo Chương trình IM Japan, Chương trình EPS.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Cơ sở đào tạo chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ông Đặng Huy Hồng, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, cho biết các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức phi lợi nhuận có ưu điểm vượt trội về chi phí thấp, điều kiện làm việc và thu nhập tốt.

Các đại biểu tham quan cơ sở

Tuy nhiên, thời gian qua, các hoạt động tuyển chọn và đào tạo chủ yếu diễn ra tại Hà Nội, vô hình trung tạo rào cản về khoảng cách và chi phí đi lại cho lao động phía Nam.

"Việc khai trương cơ sở đào tạo tại Cần Thơ chính là giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn này, đưa chính sách việc làm, an sinh của nhà nước đến gần hơn với người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách tại khu vực Tây Nam Bộ" – ông Đặng Huy Hồng nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - cho biết bộ xác định các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức phi lợi nhuận, thực hiện các thoả thuận quốc tế, là một giải pháp thiết thực để tạo việc làm, nâng cao thu nhập; đồng thời gắn với đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bền vững.

Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phát biểu tại buổi lễ

Tại sự kiện, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cơ sở đào tạo. Ngay sau đó, lễ khai giảng khóa đào tạo tiếng Nhật, tiếng Hàn và giáo dục định hướng đã chính thức diễn ra với sự tham gia của 186 học viên.

