Cơ hội việc làm tại nước ngoài, lương 70 triệu đồng/tháng cho người trẻ

Ngày 25-3, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II TPHCM (HVCT) cho hay đang phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Cung ứng và Xuất nhập khẩu lao động Hàng không (ALSIMEXCO) triển khai chương trình đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực làm việc tại nước ngoài.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2025 - 2030, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng cơ hội việc làm quốc tế cho sinh viên, người lao động Việt Nam.

Chương trình tập trung vào các thị trường có nhu cầu lao động cao như Hàn Quốc và lĩnh vực hàng không quốc tế. Điểm nhấn đáng chú ý là kế hoạch tuyển dụng 150 tiếp viên hàng không làm việc cho EVA Airways với mức thu nhập từ 1.500 - 3.000 USD/tháng.

Ứng viên cần đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh và tiêu chuẩn ngoại hình phù hợp, qua đó mở ra cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và mang tính quốc tế cao.

Bên cạnh lĩnh vực hàng không, các đơn hàng kỹ thuật tại Hàn Quốc cũng thu hút đông đảo người lao động. Những vị trí như thợ hàn đóng tàu, chế tạo phụ tùng hay thợ gò sơn ô tô có mức thu nhập dao động từ 40–70 triệu đồng/tháng. Chương trình không giới hạn cơ hội đối với người đã có tay nghề hoặc kinh nghiệm thực tế, tạo điều kiện để nhiều đối tượng lao động tiếp cận thị trường việc làm chất lượng cao.

Không chỉ dừng lại ở tuyển dụng trực tiếp, HVCT và ALSIMEXCO còn triển khai các lộ trình du học - làm việc tại Hàn Quốc. Trong đó, các chương trình du học tiếng (visa D4-1) và du học nghề điều dưỡng (visa D2-1) được thiết kế nhằm giúp người học vừa nâng cao trình độ, vừa mở rộng cơ hội chuyển đổi sang visa lao động dài hạn sau khi tốt nghiệp.

PGS-TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ nghệ II TPHCM, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

Trong bối cảnh đó, chương trình du học tiếng theo diện visa D4-1 (Top 3) của ĐH ShinSung được đánh giá là lựa chọn an toàn, ổn định và hiệu quả cho những sinh viên có nguyện vọng du học Hàn Quốc. Đây được xem là giải pháp phù hợp, giúp người học giảm thiểu rủi ro trong quá trình xin visa.

Đáng chú ý, với chương trình du học nghề điều dưỡng, sinh viên không bắt buộc phải làm việc trong ngành sau khi tốt nghiệp. Người học có thể chuyển sang visa D10 (visa tìm việc) để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp khác hoặc chuyển đổi sang các loại visa như E7, D8, F2R, từ đó mở rộng khả năng làm việc lâu dài tại Hàn Quốc. Sự linh hoạt này giúp chương trình trở thành lựa chọn tối ưu cho những ai vừa muốn học tập, vừa định hướng phát triển sự nghiệp quốc tế.

Theo PGS-TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ nghệ II, người tham gia chương trình sẽ được đào tạo bài bản trước khi xuất cảnh, được trang bị kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ cũng như tác phong làm việc trong môi trường quốc tế. Đồng thời, chương trình cũng xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, giúp người lao động chủ động hơn trong tương lai.



