Tin vui cho trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch tại TP HCM

Ngày 31-10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết Hội Phẫu thuật nhân đạo khe hở môi vòm miệng ILWOONG Hàn Quốc và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương sẽ tổ chức chương trình phẫu thuật miễn phí dị tật sứt môi, hở hàm ếch.

Theo đó, thời gian đăng ký đến ngày 17-11-2025, khám sàng lọc trước mổ ngày 24-11-2025 và thời gian phẫu thuật từ ngày 24 đến 28-11-2025.

Thời gian đăng ký phẫu thuật miễn phí dị tật sứt môi, hở hàm ếch đến ngày 17-11-2025



Được biết, Chương trình hợp tác phẫu thuật giữa Hội Phẫu thuật nhân đạo khe hở môi vòm miệng ILWOONG Hàn Quốc và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đến nay đã được 30 năm, tổng số người bệnh được phẫu thuật gần 700 trường hợp.

Năm nay, đoàn sẽ tiếp tục kết hợp với Bệnh viện Đa khoa Bình Dương tổ chức đợt phẫu thuật tạo hình hàm mặt cho trẻ sứt môi, hở hàm ếch trên địa bàn TP HCM, được trực tiếp thăm khám và phẫu thuật bởi đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn đến từ Hàn Quốc.

Liên hệ đăng ký ngay nếu con em bạn đang gặp phải các vấn đề về sứt môi, hở hàm ếch.

Số điện thoại tiếp nhận đăng ký: 0973976986 (Điều dưỡng Thùy – Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương).