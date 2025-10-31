Tin vui cho trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch tại TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tin vui cho trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch tại TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Từ ngày 24 đến 28-11 tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương sẽ có chương trình phẫu thuật miễn phí dị tật sứt môi, hở hàm ếch cho trẻ em ở TP HCM

Ngày 31-10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết Hội Phẫu thuật nhân đạo khe hở môi vòm miệng ILWOONG Hàn Quốc và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương sẽ tổ chức chương trình phẫu thuật miễn phí dị tật sứt môi, hở hàm ếch.

Theo đó, thời gian đăng ký đến ngày 17-11-2025, khám sàng lọc trước mổ ngày 24-11-2025 và thời gian phẫu thuật từ ngày 24 đến 28-11-2025.

img

Thời gian đăng ký phẫu thuật miễn phí dị tật sứt môi, hở hàm ếch đến ngày 17-11-2025

Được biết, Chương trình hợp tác phẫu thuật giữa Hội Phẫu thuật nhân đạo khe hở môi vòm miệng ILWOONG Hàn Quốc và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đến nay đã được 30 năm, tổng số người bệnh được phẫu thuật gần 700 trường hợp.

Năm nay, đoàn sẽ tiếp tục kết hợp với Bệnh viện Đa khoa Bình Dương tổ chức đợt phẫu thuật tạo hình hàm mặt cho trẻ sứt môi, hở hàm ếch trên địa bàn TP HCM, được trực tiếp thăm khám và phẫu thuật bởi đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn đến từ Hàn Quốc.

Liên hệ đăng ký ngay nếu con em bạn đang gặp phải các vấn đề về sứt môi, hở hàm ếch.

Số điện thoại tiếp nhận đăng ký: 0973976986 (Điều dưỡng Thùy – Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương).

Tin liên quan

Ca mổ đặc biệt của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu và Bệnh viện Bình Dương: Em bé đón tin vui

Ca mổ đặc biệt của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu và Bệnh viện Bình Dương: Em bé đón tin vui

(NLĐO) - Sức khỏe của em bé bị bỏ rơi, đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cải thiện tốt, hiện em được hỗ trợ ăn sữa qua xông

Ca mổ đặc biệt của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu và Bệnh viện Bình Dương

(NLĐO) - Bé gái bị bỏ rơi ở Bình Dương chỉ nặng 950 g, mắc bệnh hiểm nghèo, đã được bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu và ê kíp Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cứu sống.

Ngành Y tế TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu bàn giải pháp xử lý tình trạng quá tải ở bệnh viện

(NLĐO) - Các phòng, ban chức năng thuộc 3 sở y tế sẽ thành lập tổ công tác chuyên trách để xây dựng các giải pháp cụ thể

khám sàng lọc bệnh viện đa khoa chương trình hợp tác hở hàm ếch bệnh viện đa khoa Bình Dương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo