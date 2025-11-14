HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Tin vui cho trẻ mầm non và học sinh trường tư tại Cần Thơ

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) – HĐND TP Cần Thơ thông qua dự thảo nghị quyết hỗ trợ học phí cho học sinh khoảng 457 tỉ đồng, trong đó, hỗ trợ học sinh các trường tư là 19 tỉ đồng.

Ngày 14-11, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề).

Cần Thơ hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh trường tư - Ảnh 1.

Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ - phát biểu tại kỳ họp

Tại đây, các đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết "Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh dân lập, tư thục năm học 2025-2026 trên địa bàn".

Theo đó, mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên thực hiện như sau:

Cấp mầm non và tiểu học: ở phường học phí là 100.000 đồng/tháng/học sinh; xã là 90.000 đồng/tháng/học sinh

Cấp THCS: ở phường có mức học phí là 120.000 đồng/tháng/học sinh; xã là 100.000 đồng/tháng/học sinh.

Cấp THPT: ở phường mức học phí là 140.000 đồng/tháng/học sinh và xã là 120.000 đồng/tháng/học sinh.

Mức học phí theo hình thức học trực tuyến (học online) bằng 75% mức học phí quy định nói trên.

Riêng mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học theo chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục bằng 100% mức học phí quy định nêu trên.

Cần Thơ hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh trường tư - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao hoa chúc mừng ông Nguyễn Trọng Sơn, Chánh Văn phòng UBND thành phố và bà Hồ Thị Thanh Bạch, Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng ông Nguyễn Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy xã Trần Đề

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện cấp bù, hỗ trợ học phí cho các cơ sở giáo dục, học sinh, người học thực hiện nghị quyết khoảng 457 tỉ đồng; trong đó, kinh phí hỗ trợ học sinh các trường dân lập, tư thục là 19 tỉ đồng.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng thông qua dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Theo đó, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án từ 1.727,9 tỉ đồng lên 2.071,9 tỉ đồng.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét cho thôi giữ chức vụ ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Quốc Trung, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Trước đó, ông Trung đã được cấp thẩm quyền điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trần Đề nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND xã Trần Đề, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Cần Thơ đã bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Trọng Sơn, Chánh Văn phòng UBND thành phố và bà Hồ Thị Thanh Bạch, Giám đốc Sở Ngoại vụ.




học phí HĐND kỳ họp Cần Thơ
