Tình báo Ukraine tuyên bố vừa tấn công vào Crimea và 2 thành phố Nga

Theo Kyiv Independent, Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) vừa chia sẻ đoạn phim cho thấy lực lượng nước này nhắm mục tiêu vào hai trạm radar thuộc hệ thống phòng không của Nga đặt tại Crimea.

Cụ thể hơn, họ tuyên bố đã bắn trúng một radar tầm thấp 48Ya6-K1 Podlet và một mô-đun RLM-M từ tổ hợp phòng không 55Zh6M Nebo-M.

Hình ảnh được cho là lực lượng Ukraine đang nhắm vào 2 trạm radar ở Crimea - Ảnh: HUR

HUR cho biết thêm rằng mô-đun RLM-M đã bị phá hủy khi đang di chuyển: Khi nhân viên Nga đang rời khỏi vị trí làm nhiệm vụ thì máy bay không người lái của Ukraine tấn công.

Hệ thống Podlet được thiết kế để phát hiện máy bay, trực thăng và máy bay không người lái bay gần mặt đất, trong khi tổ hợp Nebo-M có thể theo dõi tên lửa đạn đạo và mục tiêu tàng hình.

HUR không nêu rõ địa điểm chi tiết hơn của cuộc tấn công.

Trong khi đó, tờ Kyiv Post cũng dẫn lời HUR cho hay Ukraine đã gây ra nhiều vụ nổ tại các thành phố Penza và Saratov của Nga.

Ít nhất bốn vụ nổ đã xảy ra tại quận Zheleznodorozhny của Penza vào khoảng 4 giờ sáng ngày 8-9 (giờ địa phương), làm hư hại 2 đường ống dẫn khí chính có tổng công suất lên tới 2 triệu thùng mỗi ngày.

Các nguồn tin cho biết thêm rằng 2 đường ống ở cấp độ khu vực tại cùng địa điểm cũng bị tấn công.

Hình ảnh được cho là ghi lại một trong các vụ nổ ở Nga rạng sáng 8-9 - Ảnh: KYIV POST

HUR thì cho biết các đường ống bị hư hại cung cấp nhiên liệu cho các địa điểm quân sự mà Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine.

Tuy vậy, truyền thông địa phương ở Penza đã đăng tải các bài viết khẳng định các vụ việc này là một phần của "cuộc diễn tập đã được lên kế hoạch" với sự tham gia của các lực lượng khẩn cấp và an ninh.

Ngoài ra, một vụ tấn công khác cũng được vào lúc vào đêm qua tại khu vực Saratov của Nga. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 8-9 (giờ địa phương), gây ra một vụ nổ mạnh đã xảy ra tại đường ống dẫn dầu chính Kuibyshev–Lysychansk ở quận Krasnoarmeysky, TP Saratov - Nga.

Đường ống dẫn dầu này có công suất hàng năm là 82 triệu tấn, được cho là cũng cung cấp nhiên liệu cho quân đột Nga sử dụng trong cuộc xung đột.

Các tài khoản mạng xã hội địa phương cho biết công nhân đã được triển khai đến hiện trường vào buổi sáng để sửa chữa thiệt hại.

Đây là cơ sở hạ tầng dầu khí thứ 3 tại Nga bị vô hiệu hóa trong vòng 24 giờ, theo phía Ukraine. Trong khi đó, truyền thông Nga nói rằng đó là một phần của "cuộc tập trận đã được lên kế hoạch".