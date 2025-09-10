Tình báo Ukraine tuyên bố vừa tấn công vào Crimea và 2 thành phố Nga

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tình báo Ukraine tuyên bố vừa tấn công vào Crimea và 2 thành phố Nga

Anh Thư

(NLĐO) - Tình báo Ukraine cho biết nước này đã bắn trúng 2 trạm radar cũng như gây ra nhiều vụ nổ làm hư hại các đường ống dẫn đầu và khí đốt của Nga.

Theo Kyiv Independent, Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) vừa chia sẻ đoạn phim cho thấy lực lượng nước này nhắm mục tiêu vào hai trạm radar thuộc hệ thống phòng không của Nga đặt tại Crimea.

Cụ thể hơn, họ tuyên bố đã bắn trúng một radar tầm thấp 48Ya6-K1 Podlet và một mô-đun RLM-M từ tổ hợp phòng không 55Zh6M Nebo-M.

Tình báo Ukraine tuyên bố vừa tấn công vào Crimea và 2 thành phố Nga- Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là lực lượng Ukraine đang nhắm vào 2 trạm radar ở Crimea - Ảnh: HUR

HUR cho biết thêm rằng mô-đun RLM-M đã bị phá hủy khi đang di chuyển: Khi nhân viên Nga đang rời khỏi vị trí làm nhiệm vụ thì máy bay không người lái của Ukraine tấn công.

Hệ thống Podlet được thiết kế để phát hiện máy bay, trực thăng và máy bay không người lái bay gần mặt đất, trong khi tổ hợp Nebo-M có thể theo dõi tên lửa đạn đạo và mục tiêu tàng hình.

HUR không nêu rõ địa điểm chi tiết hơn của cuộc tấn công.

Trong khi đó, tờ Kyiv Post cũng dẫn lời HUR cho hay Ukraine đã gây ra nhiều vụ nổ tại các thành phố Penza và Saratov của Nga.

Ít nhất bốn vụ nổ đã xảy ra tại quận Zheleznodorozhny của Penza vào khoảng 4 giờ sáng ngày 8-9 (giờ địa phương), làm hư hại 2 đường ống dẫn khí chính có tổng công suất lên tới 2 triệu thùng mỗi ngày.

Các nguồn tin cho biết thêm rằng 2 đường ống ở cấp độ khu vực tại cùng địa điểm cũng bị tấn công.

Tình báo Ukraine tuyên bố vừa tấn công vào Crimea và 2 thành phố Nga- Ảnh 2.

Hình ảnh được cho là ghi lại một trong các vụ nổ ở Nga rạng sáng 8-9 - Ảnh: KYIV POST

HUR thì cho biết các đường ống bị hư hại cung cấp nhiên liệu cho các địa điểm quân sự mà Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine.

Tuy vậy, truyền thông địa phương ở Penza đã đăng tải các bài viết khẳng định các vụ việc này là một phần của "cuộc diễn tập đã được lên kế hoạch" với sự tham gia của các lực lượng khẩn cấp và an ninh.

Ngoài ra, một vụ tấn công khác cũng được vào lúc vào đêm qua tại khu vực Saratov của Nga. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 8-9 (giờ địa phương), gây ra một vụ nổ mạnh đã xảy ra tại đường ống dẫn dầu chính Kuibyshev–Lysychansk ở quận Krasnoarmeysky, TP Saratov - Nga.

Đường ống dẫn dầu này có công suất hàng năm là 82 triệu tấn, được cho là cũng cung cấp nhiên liệu cho quân đột Nga sử dụng trong cuộc xung đột.

Các tài khoản mạng xã hội địa phương cho biết công nhân đã được triển khai đến hiện trường vào buổi sáng để sửa chữa thiệt hại.

Đây là cơ sở hạ tầng dầu khí thứ 3 tại Nga bị vô hiệu hóa trong vòng 24 giờ, theo phía Ukraine. Trong khi đó, truyền thông Nga nói rằng đó là một phần của "cuộc tập trận đã được lên kế hoạch".

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 8-9: Nga phủ nhận tấn công vị trí trọng yếu của Ukraine

Điểm nóng xung đột ngày 8-9: Nga phủ nhận tấn công vị trí trọng yếu của Ukraine

(NLĐO) - Lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công tầm xa vào các cơ sở lắp ráp máy bay không người lái của Ukraine và một cơ sở công nghiệp ở Kiev.

Trụ sở Chính phủ Ukraine trúng đòn tấn công của máy bay không người lái Nga

(NLĐO) - Văn phòng Thủ tướng Ukraine cách điểm trúng đạn không xa, một số cơ sở kỹ thuật quan trọng cũng bị máy bay không người lái Nga khóa mục tiêu.

Điểm nóng đàm phán: Tổng thống Ukraine kiên quyết không đến Moscow

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin mong muốn gặp Tổng thống Ukraine bên ngoài Moscow, Thủ tướng Slovakia cho biết sau cuộc gặp với ông Putin.

Ukraine tình báo Ukraine trạm radar tấn công vào Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo