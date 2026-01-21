HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng

Tính Đảng, tính nhân dân là cội rễ làm nên sức mạnh, uy tín của Quốc hội

Văn Duẩn - Thế Dũng

(NLĐO) - Tham luận của Đảng bộ Quốc hội nhấn mạnh tính Đảng, tính nhân dân hòa quyện, thống nhất, là cội rễ làm nên sức mạnh, uy tín của Quốc hội.

Sáng 21-1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội.

Tính Đảng, tính nhân dân là cội rễ làm nên sức mạnh, uy tín của Quốc hội - Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày tham luận. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đảng bộ Quốc hội trình bày tham luận "Nâng cao tính Đảng, tính nhân dân trong hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết 40 năm trước, Đại hội VI khởi đầu công cuộc đổi mới đã xác định: "Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý" là cơ chế chung trong quản lý xã hội, là nguyên lý giải quyết các mối quan hệ cốt lõi giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, phản ánh sâu sắc bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong điều kiện Đảng ta là Đảng cầm quyền, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Mọi quyết sách của Quốc hội đều phải đặt nhân dân ở vị trí trung tâm

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, trong suốt tiến trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn chăm lo củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân; luôn lắng nghe, thấu hiểu và nỗ lực phấn đấu vì lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thông qua hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội mà Đảng luôn yêu cầu không ngừng đổi mới để thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

"Thực tiễn 80 năm, 15 nhiệm kỳ hoạt động đã chứng minh mỗi bước phát triển của Quốc hội đều có nền tảng vững chắc là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Điều này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới" - Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Tính Đảng, tính nhân dân là cội rễ làm nên sức mạnh, uy tín của Quốc hội - Ảnh 2.

Đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Ảnh: TTXVN

Trong hoạt động của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Yêu cầu về tính Đảng luôn được quán triệt sâu sắc, bảo đảm giữ vững 4 kiên định về đường lối chính trị. Pháp luật được ban hành phải phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng. Bảo đảm sự lãnh đạo, định hướng của cấp ủy có thẩm quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, tổ chức Đảng của cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, hướng lái chính sách, kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật.

Bên cạnh đó, yêu cầu tính nhân dân được thể hiện rất sâu sắc trên các khía cạnh: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, do cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín, với cơ cấu đại diện cho các tầng lớp nhân dân; là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mọi hoạt động, quyết sách của Quốc hội đều phải xuất phát từ thực tiễn, đặt nhân dân ở vị trí trung tâm, lấy sự hài lòng của nhân dân để đo lường hiệu quả. Đại biểu Quốc hội phải gắn bó mật thiết, lắng nghe, trăn trở trong từng quyết sách vì quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

"Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng tính Đảng và tính nhân dân không tách rời mà hòa quyện, thống nhất, là cội rễ làm nên sức mạnh, uy tín của Quốc hội" - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quốc hội họp mỗi khi đất nước cần, nhân dân cần

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết hoạt động lập pháp của Quốc hội khóa XV đã kịp thời thể chế hóa nhiều chủ trương lớn của Đảng, đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn phát triển đất nước.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới tư duy lập pháp, với sự phối hợp, chia sẻ trách nhiệm của Chính phủ và các cơ quan hữu quan, Quốc hội đã tập trung toàn bộ công sức, nỗ lực, thể chế hóa các chủ trương, quyết sách chiến lược, đột phá của Đảng để tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc, từng bước kiến tạo thể chế phát triển, trọng tâm là phục vụ cho cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hoàn thành khối lượng nhiệm vụ lập hiến, lập pháp rất lớn, chưa từng có tiền lệ.

Hoạt động giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thúc đẩy việc thực thi Hiến pháp và pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước có nhiều đổi mới, phúc đáp ngày càng tốt hơn yêu cầu của tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong quy trình lập pháp, Quốc hội đặc biệt quan trọng việc lấy ý kiến nhân dân, lắng nghe phản biện xã hội, tham vấn rộng rãi các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học và đối tượng chịu sự tác động bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Đồng thời yêu cầu cao về chất lượng đánh giá tác động chính sách. Diễn đàn Quốc hội là nơi trăn trở về những tác động đến quyền con người, quyền công dân, về tính khả thi và sức sống của từng quy phạm.

"Có thể nói, tinh thần Quốc hội họp mỗi khi đất nước cần, nhân dân cần, chuẩn bị từ sớm, từ xa là bước phát triển rõ rệt về tính Đảng, tính nhân dân của Quốc hội khóa XV" - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Yêu cầu của kỷ nguyên mới, việc nâng cao tính Đảng, tính nhân dân vừa là nguyên tắc chính trị nội tại, vừa là đòi hỏi khách quan của thực tiễn, cũng là điều kiện tiên quyết để Quốc hội thực hiện tốt 3 chức năng cơ bản.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tính Đảng và tính nhân dân là một thể thống nhất biện chứng. Tính Đảng là cơ sở bảo đảm định hướng chính trị đúng đắn, tính nhân dân là thước đo sinh động của tính Đảng trong thực tiễn. Chỉ khi tính Đảng và tính nhân dân được đề cao và phát huy đầy đủ, Quốc hội mới thực sự đáp ứng yêu cầu cùng các cơ quan trong hệ thống chính trị hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước trong kỷ nguyên mới.


Tin liên quan

Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

(NLĐO)- Bộ trưởng Đào Hồng Lan nêu rõ ngành y tế chuyển mạnh từ tư duy "chữa bệnh" sang chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời, lấy người dân làm trung tâm

Phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO) - Dự thảo Báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ 3 báo cáo tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm

(NLĐO) - Đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải thực hiện được những mục tiêu, yêu cầu mà Đại hội XIV đặt ra.

Quốc hội đại hội đảng Đại hội XIV của Đảng Phó chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Thanh
