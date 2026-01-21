HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO


Đại hội Đảng

Phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Văn Duẩn - Thế Dũng

(NLĐO) - Dự thảo Báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ 3 báo cáo tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm

Sáng 21-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ 3 với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội.

Phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội - Ảnh 1.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: TTXVN

Hệ thống dự thảo các văn kiện trình Đại hội bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Trong đó, Dự thảo Báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ 3 Báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai.

Phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên thảo luận. Ảnh: TTXVN

Phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội - Ảnh 3.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tham luận về vấn đề “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc”. Ảnh: TTXVN

Phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội - Ảnh 4.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, tham luận về vấn đề: Xây dựng Chính phủ “Kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”. Ảnh: TTXVN

Phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội - Ảnh 5.

Các đại biểu Đoàn đại biểu Đảng bộ TP HCM đến dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21-1. Ảnh: TTXVN

Phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội - Ảnh 6.

Các đại biểu đến dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21-1. Ảnh: TTXVN

Phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội - Ảnh 7.

Các đại biểu đến dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21-1. Ảnh: TTXVN

Phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội - Ảnh 8.

Các đại biểu đến dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21-1. Ảnh: TTXVN

Phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội - Ảnh 9.

Các đại biểu đến dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21-1. Ảnh: TTXVN

Phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội - Ảnh 10.

Các đại biểu đến dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21-1. Ảnh: TTXVN


Kỳ vọng những quyết sách đúng đắn, đột phá

Kỳ vọng những quyết sách đúng đắn, đột phá

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Nhân dân cả nước đang đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, đột phá và hiệu quả của Đảng tại Đại hội XIV

Thảo luận tại Đại hội XIV, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyết tâm tăng trưởng hai con số

(NLĐO) - Thảo luận tại Đại hội XIV, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số; thúc đẩy triển khai các dự án lớn.

Thông cáo báo chí phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO) - Chiều 20-1, Đoàn Thư ký Đại hội có thông cáo báo chí phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

đại hội đảng Đại hội XIV của Đảng thảo luận tại đại hội đảng
