"Tình đầu quốc dân" Suzy và tài tử Kim Seon-ho chạy bộ ở Hồ Tây

Ngày 30-11, đoạn video clip quay Suzy và Kim Seon-ho đang chạy bộ ở Hồ Tây lan tỏa mạnh trên các trang mạng xã hội.

Người quay video clip không biết chính xác có phải Suzy không nên đăng lên TikTok kèm câu hỏi "có phải Suzy không mọi người?".

Suzy chạy bộ ở Hồ Tây

Vóc dáng cô được khen ngợi

Theo sau cô là tài tử Kim Seon-ho

Video clip lan tỏa nhanh chóng. Nguồn: Mục Huyền Linh

Cộng đồng mạng nhanh chóng xác nhận đó chính là "tình đầu quốc dân" Suzy cùng tài tử Kim Seon-ho. Cả hai được cho là đang chuẩn bị quay dự án phim "Portraits Of Delusion" tại Việt Nam.

Bên dưới các trang mạng đăng tải video clip, nhiều người bình luận khen ngợi vóc dáng xinh đẹp của Suzy. Ban đầu, mọi bàn tán chỉ chú ý đến Suzy nhưng sau đó họ phát hiện tài tử Kim Seon-ho chạy phía sau cô. Tiếp theo đó là một số thành viên ê-kíp.

Ngày 27-11, stylist riêng của Suzy cũng từng đăng ảnh đường phố Hà Nội lên trang cá nhân làm dấy lên đồn đáo minh tinh này đang ở Việt Nam.

Trong phim "Portraits Of Delusion", Suzy quay cùng với bạn diễn Kim Seon-ho. Trước đó, cả hai từng làm việc chung trong phim "Start-up".

Suzy đã từng đến Việt Nam vào năm 2014. Suzy là cựu thành viên nhóm nhạc Miss A, chuyển sang lĩnh vực diễn xuất và góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: "Bay cao ước mơ", "Cửu gia thư", "Yêu không kiểm soát", "Khởi nghiệp", "Anna"...

Kim Seon-ho cũng là nam diễn viên có danh tiếng của làng giải trí Hàn Quốc.

Người đẹp Suzy

Cô được mệnh danh "Tình đầu quốc dân"

Tài tử Kim Seon-ho



