Thời sự Chính trị

Tỉnh Đồng Nai chính thức là thành phố từ ngày 30-4-2026

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết thành lập TP Đồng Nai. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30-4-2026.

Sáng 24-4, tại kỳ họp thứ nhất, với 478/487 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết thành lập TP Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30-4-2026. 

Tỉnh Đồng Nai chính thức là Thành phố từ ngày 30-4-2026 - Ảnh 1.

Đồng Nai chính thức là thành phố trực thuộc Trung ương kể từ ngày 30-4-2026

Theo tờ trình của Chính phủ, thành lập TP Đồng Nai trên cơ sở nguyên trạng 12.737,18 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.491.408 người và 95 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai (gồm 33 phường và 62 xã).

Theo Nghị quyết của Quốc hội, TP Đồng Nai giáp TPHCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.

Quốc hội giao Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP Đồng Nai kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành) và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương theo quy định; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Tỉnh Đồng Nai chính thức là Thành phố từ ngày 30-4-2026 - Ảnh 2.

478/487 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thành lập TP Đồng Nai. Ảnh: Văn Duẩn

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi TP Đồng Nai kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp trước khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn TP Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tin liên quan

Trình Quốc hội thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương

Trình Quốc hội thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương

(NLĐO) - Sáng 20-4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội nghe Chính phủ trình Đề án thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương.

Chính thức công nhận tỉnh Đồng Nai đạt đô thị loại I

(NLĐO)- Ngày 16-4, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký quyết định công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I.

Từ ngày 30-4, Đồng Nai sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương?

(NLĐO) - Theo tờ trình của Chính phủ, sau sắp xếp, thành phố Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã.

