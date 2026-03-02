Tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo quyết liệt nhưng "đá tặc" vẫn lộng hành, nhiều người tiếp tục bức xúc

Thời gian gần đây người dân liên tục phản ánh tại khu vực nương rẫy của làng Tờ Răh tại xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai tái diễn tình trạng khai thác, vận chuyển đá chẻ trái phép với quy mô lớn.

Tại khu vực làng Tờ Răh, hai điểm khai thác đá trái phép nằm sâu trong rẫy sản xuất của người dân. Tại đây, hàng ngàn m2 đất đã bị đào bới để lấy những khối đá lớn lên chẻ nhỏ rồi đưa ngay lên xe tải chở đi nơi khác. Khi chúng tôi có mặt, tại hiện trường, nhiều người đang hối hả đập những khối đá lớn thành những viên đá chẻ nhỏ, xung quanh các xe tải đang chờ sẵn chờ tới lượt vào chở đá.

Nhiều người, phương tiện đang khai thác đá trái phép tại xã Bờ Ngoong

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Tỵ, Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong, khẳng định trên địa bàn hiện chưa có mỏ đá nào được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Việc các điểm khai thác đá như phóng viên phản ánh là trái phép.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ông Tỵ cho biết đã cử lực lượng chức năng xã đi kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Đáng chú ý, cuối năm 2025, tại khu vực trên cũng xảy ra tình trạng khai thác đá trái phép. Sau khi các cơ quan báo chí phản ánh, ông Dương Mah Tiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã ký văn bản giao UBND xã Bờ Ngoong phải khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh toàn diện nội dung báo chí phản ánh về hoạt động khai thác đá trái phép trên địa bàn; xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo quyết liệt việc xử lý khai thác đá trái phép tại xã Bờ Ngoong

Đặc biệt, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của tổ chức, cá nhân liên quan tại địa phương; có hình thức xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp buông lỏng quản lý, để xảy rà tình trạng khai thác đá trái phép kéo dài tại địa phương (nếu có).

UBND xã Bờ Ngoong phải báo cáo nội dung trung thực, đầy đủ, có đánh giá nguyên nhân và biện pháp ngăn chặn tái diễn.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Hữu Tỵ - Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong, phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; nếu để tiếp tục xảy ra hoặc tái diễn tình trạng khai thác đá trái phép, sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Không xử lý mang tính hình thức UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phải nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khai thác khoáng sản trên địa bàn. Kiểm tra, hướng dẫn xã Bờ Ngoong thực hiện các nội dung như chỉ đạo trên, không để vụ việc chậm được xử lý hoặc xử lý mang tính hình thức. Cùng với đó, cơ quan này phải đánh giá rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị giải pháp tăng cường quản lý, phòng ngừa vi phạm trong thời gian tới.



