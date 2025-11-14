HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Tình hình hiện tại của người mẫu An Tây sau 1 năm bị bắt giữ liên quan án ma túy

Thùy Trang

(NLĐO)- Em trai An Tây, Rufino Aybar, vừa tiết lộ tình hình hiện tại của An Tây trong trại tạm giam.

Tình hình của An Tây trong trại tạm giam

Tình hình hiện tại của An Tây khi bị bắt giữ điều tra án ma túy - Ảnh 1.

Bố và em trai An Tây vào trại tạm giam thăm An Tây

Mới đây, em trai An Tây, Rufino Aybar, đã có những tiết lộ về tình hình hiện tại của An Tây sau 1 năm bị tạm giam về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trự trái phép chất ma túy".

Tính đến ngày 14-11-2025, tức tròn 1 năm người mẫu Andrea Aybar (còn gọi là Nguyễn Thị An hay An Tây), bị bắt tạm giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. "Đúng ngày này năm ngoái, mọi chuyện bắt đầu. Một năm trôi qua nhanh mà cũng thật dài" - Rufino Aybar cho biết.

Rufino Aybar kể: "Hai bố con mình được vào thăm chị. Trộm vía chị vẫn giữ được tinh thần tích cực, vẫn nở nụ cười và hỏi han mọi người, dù mình biết trong lòng chị chắc hẳn có nhiều điều không dễ nói. Một năm rồi, cả nhà đang chờ vụ án được xét xử. Nên nói không lo thì không phải, nói không mệt thì cũng chẳng đúng. Nhưng điều khiến mình nể phục nhất là chị vẫn cố gắng giữ niềm tin, giữ lòng lạc quan, như cách chị vẫn luôn làm trước giờ".

Anh nói thêm, chỉ mong mọi chuyện sớm được sáng tỏ, công bằng và nhẹ nhàng nhất có thể. "Một năm qua, cảm ơn tất cả những ai đã hỏi han, gửi lời động viên, chia sẻ với gia đình mình. Có lẽ điều quý giá nhất trong những ngày như thế này chính là tình cảm và sự quan tâm chân thành đó. Mong rằng lần tới, khi mình viết về chị, sẽ là một tin thật tốt".

Gia đình An Tây trải qua những ngày rất khó khăn

Tình hình hiện tại của An Tây khi bị bắt giữ điều tra án ma túy - Ảnh 2.

Chị em người mẫu An Tây

Trước đó, Rufino Aybar từng thay mặt chị gái xin lỗi khán giả và cho biết gia đình đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn. "Như mọi người đều biết, gia đình tôi đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn. Tôi muốn một lần nữa thay mặt chị An gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. 

Đây là lỗi lầm lớn, gây thất vọng cho những người đã yêu thương, ủng hộ chị An và gia đình tôi. Trong quá trình điều tra và trước khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, tôi mong mọi người có thể nhìn nhận khách quan về trách nhiệm của các cá nhân trong sự việc, cũng như đối với bố và tôi" - Rufino Aybar viết.

Cách đây 1 năm, hôm 14-11-2024, công an bắt giam người mẫu An Tây về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cô sau đó cũng thừa nhận mọi sai lầm và xin lỗi tới khán giả. 

An Tây (Andrea Aybar) sinh năm 1995, là người mẫu, sáng tạo nội dung gốc Tây Ban Nha, sống và làm việc tại Việt Nam.

Em trai cô, Rufino Aybar (sinh năm 1998), nổi tiếng với các video hài hước hút triệu lượt xem. Sau sự việc của chị gái, Rufino phải khóa bình luận trên trang cá nhân do bị công kích.

Tin liên quan

Mối quan hệ của Chi Dân và An Tây trước khi bị bắt

Mối quan hệ của Chi Dân và An Tây trước khi bị bắt

(NLĐO) - Việc ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây bị bắt để điều tra gây xôn xao dư luận và cư dân mạng quan tâm đến mối quan hệ ngoài đời của hai người.

AN TÂY người mẫu An Tây tình hình An Tây
    Thông báo