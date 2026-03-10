HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tỉnh Khánh Hòa đính chính việc đóng dấu "Mật" khi trả lời đơn thư người dân ở dự án Sông Lô

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO) - UBND tỉnh Khánh Hòa xác định nội dung trả lời đơn thư của người dân liên quan dự án Sông Lô không thuộc danh mục bí mật nhà nước

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo đính chính việc áp dụng chế độ "Mật" đối với văn bản trả lời đơn thư công dân liên quan đến dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (dự án Sông Lô) tại phường Nam Nha Trang.

Trước đó, ngày 31-7-2025, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 68/UBND-XDNĐ trả lời đơn của công dân liên quan đến dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô. Văn bản này được đóng dấu "MẬT", gửi đến các công dân có đơn thư và các cơ quan liên quan.

Tuy nhiên, sau khi tiến hành rà soát và trên cơ sở báo cáo của các cơ quan chức năng, UBND tỉnh xác định nội dung văn bản nêu trên không thuộc danh mục bí mật nhà nước. Vì vậy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đính chính, không áp dụng chế độ "Mật" đối với Văn bản số 68/UBND-XDNĐ mà chuyển sang hình thức văn bản thông thường.

Khánh hòa đính chính văn bản Mật dự án Sông Lô: Thông tin mới nhất 2026 - Ảnh 1.

Dự án Sông Lô bị người dân khiếu nại, khiếu kiện hơn 25 năm qua

Theo phản ánh trước đó của Báo Người Lao Động, dự án Sông Lô đã phát sinh khiếu kiện kéo dài gần 25 năm. Đây là một trong những dự án phức tạp, tồn tại nhiều vướng mắc liên quan đến đất đai và quyền lợi của người dân trong khu vực.

Liên quan đến dự án Sông Lô, người dân tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi khoảng 8 ha đất được cho là bị bỏ hoang hơn 20 năm trong khu vực dự án do Công ty TNHH Hoàn Cầu làm chủ đầu tư. 

Người dân đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp theo hướng giảm diện tích phần đất nói trên, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Khánh hòa đính chính văn bản Mật dự án Sông Lô: Thông tin mới nhất 2026 - Ảnh 2.

Khu vực dự án Sông Lô với khoảng 8ha bỏ hoang 25 năm qua

Liên quan dự án này, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình sau buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo kết luận này, Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng, được đánh giá là dự án lớn, phức tạp, tồn tại nhiều vướng mắc và phát sinh đơn thư khiếu nại qua nhiều thời kỳ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã giao Thanh tra Chính phủ khẩn trương tiến hành thanh tra toàn diện dự án, sớm có kết luận để tháo gỡ khó khăn, đồng thời giải phóng nguồn lực phát triển cho khu vực.

Dự án Sông Lô được triển khai từ năm 2001 theo Quyết định số 252/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thu hồi khoảng 180,2 ha đất tại xã Phước Đồng (nay thuộc phường Nam Nha Trang) để thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án liên tục vấp phải khiếu nại của người dân và qua nhiều đợt thanh tra đã chỉ ra một số tồn tại, sai phạm.

Đến tháng 4-2022, Thanh tra Chính phủ cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có Báo cáo số 541/BC-TTCP làm rõ 12 nội dung phản ánh của công dân, trong đó ghi nhận nhiều vấn đề cần tiếp tục xử lý.

Theo người dân, hiện dự án vẫn còn 7 vấn đề tồn tại, trong đó có việc thu hồi đất của các hộ dân nhưng không ban hành quyết định thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật, cũng như việc cưỡng chế đất để giao cho chủ đầu tư bị cho là chưa phù hợp quy định.

