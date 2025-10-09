HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị dừng BOT, đấu thầu chọn nhà đầu tư cho sân bay Phan Thiết

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết đang chuẩn bị bước vào giai đoạn “khởi động lại” với những quyết sách mới về hình thức đầu tư

Ngày 9-10, nguồn tin cho biết UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn số 4428/UBND-KTTH gửi hồ sơ xin ý kiến các bộ ngành để thẩm định dự án hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết.

Tháo gỡ "nút thắt"

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng kiến nghị dừng triển khai theo hình thức BOT và thay bằng hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu có sử dụng đất, phù hợp quy định của Luật Đầu tư.

Dự án có diện tích khoảng 74,6 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 3.798 tỉ đồng. Quy mô công suất: Phục vụ cho các hoạt động bay của máy bay hàng không dân dụng cấp 4E, đảm bảo công suất 2 triệu hành khách/năm đến năm 2030.

Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng.

Thông tin này phù hợp với chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nêu rõ việc chấm dứt hợp đồng BOT đối với hạng mục hàng không dân dụng được giao cho HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị dừng BOT, đấu thầu chọn nhà đầu tư cho sân bay Phan Thiết - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng khảo sát đường băng sân bay Phan Thiết. Ảnh: QH

Trước đó, "nút thắt" về thẩm quyền quyết định, điều chỉnh dự án đã khiến tiến độ nhiều lần đình trệ. Đến nay, việc phân cấp cho địa phương được coi là bước tháo gỡ quan trọng, mở đường cho tỉnh "tự chủ" trong triển khai.

Theo hồ sơ, dự án dân dụng sẽ tận dụng khu bay (đường băng, đường lăn, sân đỗ) do Bộ Quốc phòng đã đầu tư, đồng thời xây mới các công trình phục vụ khai thác dân dụng như nhà ga hành khách, sân đỗ 6 vị trí, tháp kiểm soát không lưu cao 45 m, đường kết nối từ 2 đến 6 làn xe, bãi đỗ và các công trình phụ trợ khác.

UBND tỉnh Lâm Đồng dự kiến trong tháng 10-2025 sẽ trình HĐND tỉnh chấm dứt chủ trương BOT, đồng thời lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức mới.

Mở ra cơ hội cho Lâm Đồng

Tuy vậy, dự án vẫn còn không ít thách thức như chi phí giải phóng mặt bằng, yêu cầu nhà đầu tư góp vốn tối thiểu 15%, điều chỉnh quy mô kỹ thuật từ sân bay cấp 4C lên 4E, và cần sự thẩm định liên ngành của nhiều bộ.

Thời gian thực hiện hạng mục dân dụng Sân bay Phan Thiết dự kiến khoảng 28 tháng kể từ khi có quyết định chủ trương đầu tư.

Trước đó UBND tỉnh Lâm Đồng nhận được công văn của Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời (Công ty thành viên của Sun Group), đề xuất đầu tư dự án sân bay Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng.

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị dừng BOT, đấu thầu chọn nhà đầu tư cho sân bay Phan Thiết - Ảnh 2.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết. Ảnh: Sở Xây dựng Lâm Đồng

Theo đề xuất, công ty này xin được đầu tư hạng mục dân dụng của dự án sân bay Phan Thiết bằng hình thức đầu tư kinh doanh, theo luật Đầu tư, không vận dụng hình thức đầu tư BOT như trước đây của dự án này.

Thông tin này được nhà đầu tư đón nhận tích cực và tìm đến đón đầu cơ hội đầu tư, đặc biệt là các phân khúc bất động sản khu vực lân cận sân bay. 

Khi hoàn thiện, sân bay Phan Thiết được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho kết nối giao thông hàng không tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Với việc có hai sân bay là Phan Thiết và Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng sẽ sở hữu lợi thế hiếm có trong phát triển giao thông hàng không, tạo đòn bẩy mới cho kinh tế - xã hội vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

