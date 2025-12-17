HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tỉnh lộ ở Thanh Hóa oằn mình "cõng" xe tải trọng lớn

Tuấn Minh

(NLĐO)- Người dân ven tỉnh lộ 516 ở Thanh Hóa chịu cảnh khốn khổ khi con đường đang oằn mình "cõng" hàng trăm lượt xe tải trọng lớn ra vào chở đất mỗi ngày

Hơn 1 tháng trở lại đây, người dân 2 xã Biện Thượng và Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa bức xúc trước tình trạng xe tải trọng lớn nườm nượp ra vào lấy đất san lấp trên địa bàn xã Ngọc Trạo, rồi chạy ra tuyến tỉnh lộ 516 gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tỉnh lộ ở Thanh Hóa oằn mình "cõng" xe tải trọng lớn, dân khổ đủ đường - Ảnh 1.

Binh đoàn xe tải trọng lớn ra vào lấy đất khiến tỉnh lộ 516 ở Thanh Hóa xuống cấp, gây ô nhiễm môi trường

Ghi nhận thực tế chiều 16-12, đi dọc tuyến tỉnh lộ 516 từ điểm đầu Quốc lộ 217 (xã Biện Thượng) tới điểm cuối là Quốc lộ 45 (xã Kim Tân), có hàng chục lượt xe tải trọng lớn chạy nườm nượp trên đường.

Do đường tỉnh lộ bé, trong khi xe tải lớn khiến cả tuyến đường chìm trong bụi mỗi lần đoàn xe đi qua, kèm theo đó là tiếng ồn lớn do xe tải chạy qua.

Những nơi đường được tưới nước thì trở nên nhầy nhụa trong lớp bùn đất.

Tỉnh lộ ở Thanh Hóa oằn mình "cõng" xe tải trọng lớn, dân khổ đủ đường - Ảnh 2.

Tỉnh lộ 516 bé nhưng mỗi ngày "cõng" hàng trăm lượt xe tải trọng lớn ra vào lấy đất. Việc này không chỉ làm tuyến đường nhanh xuống cấp mà còn ảnh hưởng tới đời sống của người dân 2 bên đường

Ông N.X.B. (ngụ thôn Eo Bàn, xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa) cho biết tỉnh lộ 516 đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nhiều nơi do hàng đoàn xe tải ra vào lấy đất tại thôn Thành Du (xã Ngọc Trạo) gây ra trong thời gia qua.

"Tình trạng này xuất hiện khoảng 2 tháng qua khiến tuyến đường 516 ngày nào cũng oằn mình "cõng" hàng trăm lượt xe tải ra vào lấy đất. Hôm nay (16-12) trời có mưa phùn nên bụi còn đỡ, mấy hôm trước trời hanh khô cả tuyến đường chìm trong bụi mỗi khi ô tô tải đi qua"- ông B. cho hay.

Tỉnh lộ ở Thanh Hóa oằn mình "cõng" xe tải trọng lớn, dân khổ đủ đường - Ảnh 3.

Những đoàn xe tải nườm nượp ra vào lấy đất không chỉ gây bụi, tiếng ồn mà còn ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Cũng theo ông B., do đường nhỏ, trong khi xe ra vào lấy đất toàn xe tải trọng lớn chạy chiếm hết phần đường khiến người tham gia giao thông thường phải tấp vào lề đường để tránh mỗi khi đoàn xe này đi qua.

"Vợ tôi và người dân trong thôn những lúc đưa con đi học hay đi chợ, hễ thấy xe này đều phải dừng lại đứng sát vào lề đường khi xe qua mới dám đi tiếp. Đã có một số vụ va quẹt giao thông xảy ra, dù chưa có tai nạn thương vong nhưng bà con cũng rất lo lắng"- ông B. cho biết thêm.

Tỉnh lộ ở Thanh Hóa oằn mình "cõng" xe tải trọng lớn, dân khổ đủ đường - Ảnh 4.

Nhiều đoạn đường xuống cấp đang được thi công sửa chữa nhưng không biết sẽ được bao lâu khi xe tải hạng nặng "quần thảo" hàng ngày

Nhiều người dân khi được hỏi cũng mong muốn cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cần có các biện pháp hữu hiệu để đảm bảo không ô nhiễm môi trường, tăng cường xử lý các xe chở quá tải, giảm bớt lượng xe lưu thông mỗi ngày để đảm bảo an toàn giao thông và việc đi lại sinh hoạt, làm việc của người dân địa phương mỗi ngày.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trước thực trạng xe tải có chiều hướng gia tăng, gây bụi bẩn và ảnh hưởng đến đời sống người dân, đơn vị đã tăng cường tối đa lực lượng để tuần tra, xử lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 516.

Clip tỉnh lộ 516 ở Thanh Hóa oằn mình "cõng" xe tải trọng lớn ra vào chở đất

Theo đại diện Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị thường xuyên cử lực lượng tuần tra, yêu cầu các chủ mỏ đất, đơn vị vận tải ký cam kết thực hiện nghiêm việc chở hàng đúng tải trọng, bảo đảm an toàn giao thông ngay từ điểm xuất phát. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chủ mỏ thực hiện việc tưới nước, làm sạch đường nhằm hạn chế bụi đối với khu dân cư và người tham gia giao thông.

Tuy nhiên, theo vị đại diện này, việc cả một khu vực có một mỏ đất được khai thác đã khiến lượng xe ô tô tải tăng đột biến cũng đã gây ảnh hưởng tới người dân sống 2 bên đường, dù đơn vị thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu các chủ mỏ và doanh nghiệp vận tải thực hiện nghiêm việc kiểm soát tải trọng trước khi phương tiện ra khỏi mỏ; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông an toàn của các phương tiện trên tuyến và đời sống của người dân 2 bên tuyến đường"- đại diện Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa nói.

    Thông báo