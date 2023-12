Giữa tháng 12-2023, Báo Người Lao Động nhận phản ánh từ người dân phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng về việc đoàn xe tải trọng lớn hoạt động rầm rộ trên đường cấm, bất chấp nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự dịp cuối năm của lực lượng công an.

Xe ben vào đường cấm, "tranh đường" với học sinh, phụ huynh giờ tan trường (ảnh ghi nhận ngày 18-12)

Biển cấm xe tải trọng lớn vô hiệu

Theo ghi nhận của PV, đoàn xe hoạt động trên đường Yên Khê 1, Nguyễn Thị Thập bất chấp biển báo giới hạn tải trọng 2,5 tấn, gây mất an toàn giao thông. Hầu hết đoàn xe đều dán logo Phú Hải Hoàng.

Cụ thể, khoảng 9 giờ sáng 16-12, xe ben BKS 43C – 114.80 vào khu vực phía sau bãi đỗ xe phường Thanh Khê Tây (ngã ba Yên Khê 1 – Nguyễn Thị Thập) để nhận xà bần, giá hạ.

Sau đó, xe từ bãi di chuyển ra đường Yên Khê 1, bất chấp biển cấm xe tải trên 2,5 tấn cắm ngay đầu đường. Không lâu sau, các xe ben BKS 43C – 114.68, 43C – 240.21 nối tiếp đi trên đường Yên Khê 1, ra vào bãi đỗ xe nêu trên.

Xe BKS 43C-114.80, mang logo Phú Hải Hoàng, tung hoành đường Yên Khê 1 bất chấp biển cấm 2,5t (ảnh ghi nhận ngày 18-12)

Mỗi ngày, hàng chục lượt xe 2 trục ra vào đường cấm tải

Theo chân đoàn xe, PV ghi nhận cảnh xe tải trọng lớn bóp còi inh ỏi để tranh đường khiến nhiều phương tiện đang lưu thông phải dạt hai bên tránh né. Các xe đi theo cung đường Yên Khê 1, Lý Thái Tông, Nam Trân, Tôn Đức Thắng, rồi về đến một điểm tập kết dọc đường Hoàng Văn Thái (quận Liên Chiểu).

Đến sáng 18-12, đoàn xe tiếp tục hoạt động trở lại. Tại đường Yên Khê 1, các xe ben 2 trục có khối lượng chuyên chở trên 9 tấn hoạt động rầm rộ với cách thức cũ.

Đáng nói, vào giờ tan tầm, chứng kiến xe tải trọng lớn ra vào đường cấm, chen chúc với người dân, học sinh tại nút giao Lý Thái Tông - Yên Khê 1 khiến nhiều người "nổi da gà".

Xe của công ty nối đuôi nhau ra vào đường cấm

"Học sinh đi lại trên Yên Khê 1 rất nhiều. Các cháu vô tư đứng sát bên xe tải. Mỗi khi xe bóp còi tranh đường, ai cũng nơm nớp lo lắng, không biết tai nạn xảy ra lúc nào" - ông N. (chủ quán cà phê trên đường Lý Thái Tông) nói.

Theo ghi nhận thực tế, mỗi ngày có đến hàng chục lượt xe ben ra vào đường cấm tải trọng nhưng chưa bị lực lượng chức năng xử lý. Các xe ben BKS 43C–121.34, 43C–220.43, 43C–239.97, 43C–114.80… hầu hết mang logo Phú Hải Hoàng.

Chủ đoàn xe tải trọng lớn nói gì?

Nhiều người dân cho biết từ khi bãi đỗ xe ô tô, bãi xà bần tại ngã ba Yên Khê 1 – Nguyễn Thị Thập hoạt động, đoàn xe tải trọng lớn thường xuyên ra vào, gây đảo lộn đời sống khu vực.

Trao đổi với PV, ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, cho biết việc chọn bãi đỗ xe tạm được giao cho UBND phường Thanh Khê Tây quản lý.

Về việc này, theo ông Đinh Quang Tưởng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Tây, phường giao khu đất trên cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Hải Hoàng (gọi tắt Công ty Phú Hải Hoàng) làm bãi đỗ xe tạm.

Nút giao thông Yên Khê 1 - Lý Thái Tông đã phức tạp, nay càng thêm bát nháo bởi sự xuất hiện của đoàn xe tải trọng lớn

Ông Tưởng xác nhận có tình trạng xe tải lớn của Công ty Phú Hải Hoàng đi đường cấm tải ra vào bãi đỗ xe. "Bãi đỗ xe này không có xe nhỏ vào, chủ yếu là xe lớn" - ông Tưởng nói.

Tiếp tục cung cấp thông tin đến cơ quan chức năng, lãnh đạo Đội CSGT-TT Công an quận Thanh Khê cho biết sau khi báo chí phản ánh, đơn vị đã khảo sát và xác định bãi xe cũng như các xe vi phạm thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

"Chúng tôi tiếp tục giám sát, nếu xe vi phạm qua địa phận Thanh Khê thì sẽ xử lý" - lãnh đạo Đội CSGT-TT Công an quận Thanh Khê nói.

Tuy nhiên, trả lời báo chí, lãnh đạo Đội CSGT-TT Công an quận Liên Chiểu lại cho rằng đường Yên Khê 1 thuộc quận Thanh Khê.

Ranh giới quản lý của 2 bên nằm giữa cây cầu bắc qua kênh Phú Lộc (nằm trên đường Lý Thái Tông, ngay nút giao Lý Thái Tông – Yên Khê 1). Đơn vị này cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Phường Thanh Khê Tây cho Công ty Phú Hải Hoàng mượn đất để làm bãi đỗ xe tạm. Tuy nhiên, phía sau lại xuất hiện bãi xà bần lớn

Rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt lẫn lộn bên trong bãi xà bần của Công ty Phú Hải Hoàng

Trao đổi qua điện thoại, ông Trần Hữu Hải, Giám đốc Công ty Phú Hải Hoàng, thừa nhận có biết tình trạng xe từ bãi xe đi vào đường cấm Yên Khê 1, Nguyễn Thị Thập. Theo ông, bãi xe lẫn bãi xà bần là của Công ty Phú Hải Hoàng. "Có gì tôi sẽ thông tin lại sau" - ông Hải nói rồi cúp máy.

Theo quan sát, biển cấm tải 2,5 tấn trên đường Yên Khê 1 là biển P.106b. Theo đó, biển này cấm xe tải, xe máy kéo, các xe máy chuyên dùng có khối lượng chuyên chở theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường lớn hơn giá trị nhất định ghi trên biển P.106b mà không phụ thuộc vào thực tế xe có chở hàng hay không. Trong khi đó, theo dữ liệu đăng kiểm, các xe ben 43C – 114.80, 43C – 114.68, 43C – 240.21… có khối lượng chuyên chở theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hơn 9 tấn; có dấu hiệu quả tải cầu đường.