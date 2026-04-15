Giải trí

"Tình tay ba" giữa Quốc Trường, Quốc Huy và Quỳnh Thy

Minh Khuê

(NLĐO) - Nhà sản xuất "Một thời ta đã yêu" tung tiếp video clip hậu trường, giúp khán giả hiểu rõ hơn câu chuyện "tình tay ba" trong phim.

Quốc Huy vào vai Bảo, người bị ám ảnh mối tình đầu năm 18 tuổi với Quỳnh (Quỳnh Thy đóng). Quỳnh lại đang yêu Toàn (Quốc Trường đóng).

Trong "Một thời ta đã yêu", Quỳnh Thy vào vai Quỳnh, trải qua mối quan hệ tình cảm nồng nàn với Bảo (Quốc Huy đóng) và Toàn (Quốc Trường đóng). Quỳnh là trung tâm của câu chuyện tình cảm với nhiều giằng xé nội tâm.

Theo chia sẻ từ Quốc Huy, đây là một câu chuyện tình mà có lẽ ai cũng từng trải qua trong đời, khi duyên số đưa đẩy con người đến với nhau.

"Tình tay ba" giữa Quốc Trường, Quốc Huy và Quỳnh Thy - Ảnh 1.

Quốc Huy trong vai Bảo

"Tình tay ba" giữa Quốc Trường, Quốc Huy và Quỳnh Thy - Ảnh 2.

Anh luôn ám ảnh mối tình đầu năm 18 tuổi với người yêu tên Quỳnh

"Bảo là người có tâm hồn lãng mạn và chỉ riêng điều đó đã khiến cảm xúc của Bảo khác người bình thường - nghĩa là luôn được phóng đại" - Quốc Huy nói về vai diễn.

Anh nhận định, tâm hồn lãng mạn này đã đưa Bảo đến mối tình đầu năm 18 tuổi và cũng tạo nên sự ám ảnh đến trưởng thành. Anh đồng cảm sâu sắc với nhân vật, nghĩ rằng tình yêu không được đáp lại đôi khi lại là thứ tình cảm sâu đậm nhất.

Diễn viên Quốc Trường vào vai Toàn. Quỳnh Thy nhận xét cá tính của Quốc Trường ngoài đời "giống nhân vật Toàn đến 90%", giúp anh có lợi thế lớn trong việc nhập vai.

Quốc Trường cho biết ban đầu anh từng cân nhắc lựa chọn vai Bảo để tạo sự khác biệt nhưng cuối cùng đã bị đạo diễn thuyết phục chọn vai Toàn nhằm phù hợp nhất với tổng thể kịch bản.

"Tình tay ba" giữa Quốc Trường, Quốc Huy và Quỳnh Thy - Ảnh 3.

Quốc Trường vai Toàn

"Tình tay ba" giữa Quốc Trường, Quốc Huy và Quỳnh Thy - Ảnh 4.

Toàn là người yêu của Quỳnh

Hậu trường phim

Đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa lý giải: "Vai Toàn có ba "khuôn mặt". Khi ở bên Quỳnh, Toàn là một tay chơi. Khi đối diện với cha mẹ, anh lại là một người con phụ thuộc về kinh tế. Và khi đối diện với chính mình, Toàn phải đấu tranh để đi ngược lại kỳ vọng của gia đình. Quốc Trường là người phù hợp nhất để thể hiện những lớp tâm lý đó".

Đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa hài lòng về dàn diễn viên mình chọn lựa

Đạo diễn cũng cho biết Quỳnh Thy phù hợp với vai nữ chính. Anh lý giải với một phim tình cảm có nhân vật nam chính mới 18 tuổi, thì người anh ta say đắm nhất định phải là một cô gái xinh đẹp. Quỳnh Thy có vẻ ngoài đủ xinh đẹp và khả năng thể hiện nội tâm rõ nét. Vai Quỳnh do cô thể hiện có đủ những cung bậc cảm xúc: cười, khóc, giận dữ, vui vẻ… Đạo diễn rất hài lòng về dàn diễn viên mình chọn lựa.

"Tình tay ba" giữa Quốc Trường, Quốc Huy và Quỳnh Thy - Ảnh 5.

Quỳnh Thy hóa thân thành Quỳnh

"Tình tay ba" giữa Quốc Trường, Quốc Huy và Quỳnh Thy - Ảnh 6.

"Tình tay ba" giữa Quốc Trường, Quốc Huy và Quỳnh Thy - Ảnh 7.

Cô tỉ mỉ chăm chút bối cảnh phim

"Tình tay ba" giữa Quốc Trường, Quốc Huy và Quỳnh Thy - Ảnh 8.

"Tình tay ba" giữa Quốc Trường, Quốc Huy và Quỳnh Thy - Ảnh 9.

Video clip hậu trường còn hé lộ nhiều cảnh quay đáng chú ý trong phim. Bên cạnh đó, bối cảnh thiên nhiên Phú Yên hiện lên đầy thơ mộng, góp phần tạo nên những khung hình lãng mạn.

"Một thời ta đã yêu" mang đến những câu chuyện và cảm xúc rất gần gũi, đời thường, nơi mỗi nhân vật đều đại diện cho những lựa chọn và trải nghiệm quen thuộc trong cuộc sống. Đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa bày tỏ kỳ vọng phim sẽ nhận được sự đồng cảm và yêu thích từ khán giả khi chính thức ra mắt.

Tác phẩm ngoài "bộ ba" Quỳnh Thy, Quốc Huy, Quốc Trường còn có sự tham gia của: NSND Kim Xuân, NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc, Phát Đạt, Lâm Thanh Mỹ, Ngọc Nga, Lãnh Thanh. Phim sẽ chiếu ở rạp từ ngày 15-5.

Phim cặp đam mỹ từng đóng chung Quốc Trường, Thuận Nguyễn ra rạp Việt

Phim cặp đam mỹ từng đóng chung Quốc Trường, Thuận Nguyễn ra rạp Việt

