Các thành viên phim có Lê Khánh, Quốc Trường tích cực hoạt động cộng đồng

"Chị ngã em nâng" với nhiều hoạt động thiện nguyện, cộng đồng

Trong đó, phim tài trợ giải chạy việt dã dành cho học sinh - sinh viên TP HCM mở rộng năm 2025 với cúp "Chị ngã em nâng", với tổng giải thưởng lên đến gần 100 triệu đồng.

Đoàn phim cũng đã tổ chức giao lưu và tặng vé xem phim cho 10 ngàn sinh viên. Đồng thời, nhà sản xuất phim cũng tài trợ học bổng năm 2025 – 2026 cho 4 cặp chị em đang là sinh viên, học giỏi và có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần 10 triệu đồng.

Đoàn phim trao học bổng cho 4 cặp chị em đang là sinh viên học giỏi, hoàn cảnh khó khăn

Đoàn trao tặng 50 triệu đồng cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình

Đoàn đến thăm những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai

Hỗ trợ cho họ

Trước tình hình người dân miền Trung và miền Bắc đối mặt bão lũ, đoàn phim đã chuyển 100 triệu đồng ủng hộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. NSƯT Vũ Thành Vinh - đạo diễn phim đã cùng với hai diễn viên Thuận Nguyễn và Lâm Bảo Châu trực tiếp tham dự buổi làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình. Họ lắng nghe chia sẻ của người dân, trao tặng thêm 50 triệu đồng hỗ trợ đồng bào.

Không chỉ thế, đoàn tiếp tục trao thêm cho 3 hộ gia đình từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Diễn viên Thuận Nguyễn bày tỏ sự xúc động khi trực tiếp chứng kiến hoàn cảnh của nhiều gia đình: "Nhìn bà con kiên cường sau thiên tai, chúng tôi càng thấy trách nhiệm của nghệ sĩ không chỉ trên sân khấu hay màn ảnh mà còn ở việc sẻ chia với cộng đồng"

Diễn viên Lâm Bảo Châu hy vọng những hành động thiết thực như thế này sẽ lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, để nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung tay hỗ trợ bà con vùng bão lũ.

Phim kể câu chuyện về tình cảm gia đình, nổi bật là tình cảm chị em

Phim "Chị ngã em nâng" hiện vẫn đang trụ rạp với doanh thu theo thống kê từ trang Box Office Vietnam là hơn 8 tỉ đồng. Một con số không mấy khả quan.

Phim kể câu chuyện về tình cảm chị em, nội dung xoay quanh Thương (Lê Khánh đóng) và Lực (Thuận Nguyễn đóng). Cả hai mồ côi sau tai nạn của cha mẹ, sống nương tựa vào người ông (NSƯT Hoài Linhđóng) nhưng không bao lâu cũng đã âm dương cách biệt.

Hai chị em Thương và Lực

Thương đưa em lên thành thị, phấn đấu lập nghiệp và thành công. Vô cùng yêu thương đứa em trai duy nhất, người thân duy nhất nên Thương chọn dọn sẵn mọi con đường và muốn em đi theo. Nhưng không ngờ, sự áp đặt đó cũng là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, hình thành khoảng cách ở hai chị em.

Phim hấp dẫn bởi diễn xuất của dàn diễn viên như Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Quốc Trường, Uyển Ân và truyền tải thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình, tình yêu. Tuy nhiên, phim cũng có những điểm trừ về những tình tiết trong kịch bản chưa đủ thuyết phục khán giả, phần thoại chưa thật đời, tình tiết còn dài dòng.



