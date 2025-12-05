Tình tiết bất ngờ tại phiên tòa vụ đổ xăng đốt quán cà phê làm 11 người tử vong

Sáng nay 5-12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (52 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) về 2 tội giết người và hủy hoại tài sản. Bị cáo Hùng bị cáo buộc là thủ phạm phóng hỏa vào quán khiến 11 người tử vong, từng gây chấn động dư luận hồi cuối năm 2024.



Bị cáo Cao Văn Hùng tại phiên toà

Tại phần thủ tục phiên tòa, bà Trần Thị T., (mẹ của nạn nhân Đ.T.N.) trình bày, sau khi xảy ra vụ án, có một người đàn ông lạ mặt đến nhà và nói về việc Cao Văn Hùng đã thuê ông này với giá 30 triệu đồng để đốt quán cà phê nhưng người này không đồng ý. Người đàn ông trên không nói rõ tên tuổi, địa chỉ.

Trong lúc nói chuyện, gia đình đã quay lại video. Theo dữ liệu từ video, thời điểm người đàn ông đến nhà bà T. vào ngày 11-6-2025.

Hội đồng xét xử truy hỏi tại sao không cung cấp ngay video này cho cơ quan điều tra, đại diện gia đình bà T. cho biết đã cung cấp nhưng không được chấp nhận.

Sau ít phút hội ý, Hội đồng xét xử thông báo đây là tình tiết mới cần phải được giám định nên quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11-2024, bị cáo Cao Văn Hùng uống một lon bia và dùng một bao thuốc lá tại quán trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), hết 55.000 đồng nhưng nói không thanh toán. Thấy vậy, một vị khách liền đến gần hỏi lý do, tát vào mặt bị cáo, bảo lần sau đi ăn uống thì phải thanh toán đàng hoàng.

Tối 18-12-2024, bị cáo Cao Văn Hùng trở lại quán gọi một chai bia, một bao thuốc. Trong quán lúc này có 9 người, gồm cả nhân viên và khách. Uống được vài ngụm, bị cáo yêu cầu nữ nhân viên chỉ ai đã từng đánh mình, nhưng người này nói không biết.

Sau đó, một người tiến đến, khuyên ông Hùng về đi vì "chỗ này là chỗ người ta làm ăn, đừng gây sự". Một vị khách khác thì gọi bị cáo ra ngoài nói chuyện, dùng tay đánh. Mọi người chạy tới can ngăn, vị khách dừng lại rồi vào trong quán uống bia và hát.

Bị đánh, bị cáo Cao Văn Hùng đi bộ ra chợ Cổ Nhuế (Hà Nội) mua chiếc xô nhựa loại 15 lít, bắt taxi đi mua 150.000 đồng xăng, đổ vào xô rồi lại lên taxi về đoạn đường gần quán. Lúc này, quán có thêm 5 vị khách, tổng cộng là 14 người. Bên ngoài cửa dựng 8 xe máy, một ô tô của khách.

Hùng đã mở nắp xô, hắt toàn bộ xăng vào cửa kính và khu vực lối ra vào. Bị cáo lấy bật lửa châm khiến xăng bùng lên, cháy quán rồi lan sang nhà xưởng bên cạnh. Một phần xăng chảy ngược ra ngoài làm ướt đế giày của bị cáo, bắt lửa khiến Hùng bị bỏng.

Gây án xong, Hùng rời khỏi quán với chiếc quần cháy, vào nhà người quen gần đó kể lại việc mình vừa đốt quán, cần thay quần. Sau đó, Hùng đi bộ đến trụ sở Bộ Công an trên đường Phạm Văn Đồng đầu thú.

Hậu quả vụ phóng hỏa khiến một nhân viên và 10 khách tử vong, 4 khách còn lại bị bỏng. Toàn bộ số phương tiện dựng bên ngoài cửa quán, hàng ngàn máy móc và thiết bị của nhà xưởng bên cạnh, cùng nhiều tài sản bên trong quán bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại hơn 2,6 tỉ đồng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, chủ quán hỗ trợ mỗi gia đình có khách tử vong 5 triệu đồng, gia đình nam nhân viên tử vong 30 triệu đồng, nữ nhân viên bị bỏng 10 triệu đồng. Còn bị cáo hiện chưa bồi thường cho các bị hại.