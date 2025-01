Tình tiết "đắt giá" vụ nhóm người lao vào đánh tài xế ô tô và hỏi "Biết tao là ai không?"

Ngày 14-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định tạm giữ đối với Trương Minh Tiến, Nguyễn Minh Lâm, Lê Ngọc Sơn để điều tra về hành vi có dấu hiệu tội phạm: "Cố ý gây thương tích" và tội "Gây rối trật tự công cộng".

Cả 3 đối tượng này là người hành hung tài xế L.N.L (SN 1988, ở khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Nhóm đối tượng đánh hội đồng anh L.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 12-1-2025, anh L. điều khiển xe ô tô con biển số 61H-133... lưu thông trên đường 22/12 để rẽ trái vào hướng đường Hưng Định 17, phường Hưng Định, TP Thuận An.

Khi đi được một đoạn khoảng 40m thì anh L. điều khiển xe ô tô rẽ trái vào lề đường để đi về nhà. Lúc này, Trương Minh Tiến (SN 1986) điều khiển xe mô tô chở theo Nguyễn Minh Lâm (SN 1988, cùng ngụ tỉnh Bình Dương) đi phía sau cùng chiều tới.

Do không chú ý quan sát nên khi thấy anh L. điều khiển xe bật đèn xi nhan để rẽ trái vào nhà thì Tiến bị bất ngờ và phải dừng xe sát bên trái xe ô tô của anh L..

Sau đó, Tiến dừng xe đồng thời đi đến cự cãi và cho rằng anh L. tạt đầu xe của mình. Lúc này, anh L. đi vào phía trước căn nhà của mình thì các đối tượng Tiến và Lâm cũng đi bộ theo sau, đồng thời đối tượng Tiến còn gọi điện thoại cho bạn là Lê Ngọc Sơn (SN 1988, ngụ tỉnh Hậu Giang)- là bạn vừa nhậu trước đó đến hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 5 phút sau, Sơn điều khiển xe mô tô chạy đến địa điểm đang xảy ra mâu thuẫn để hỗ trợ. Cả 3 đối tượng đã dùng tay, chân xông vào đánh anh L..

Bị đánh, anh L. té ngã và nằm trước cửa ki ốt phía trước căn nhà của mình. Tại đây, anh L. tiếp tục bị các đối tượng trên dùng tay, chân, ghế xếp, nón bảo hiểm đánh vào đầu, mặt, tay gây thương tích.

Thời điểm này người dân phát hiện vụ việc đã chạy tới can ngăn nên 3 đối tượng mới rời đi, trước khi lên xe, đối tượng Tiến và Lâm dùng chân đạp vào cánh cửa phía trước bên trái xe ô tô của anh L. làm cánh cửa xe bị móp.

Riêng anh L. được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế TP Thuận An, tỉnh Bình Dương để khám và điều trị. Sau khi xảy ra sự việc bị hại đến Công an phường trình báo sự việc. Qua xác minh, vận động các đối tượng Trương Minh Tiến, Nguyễn Minh Lâm, Lê Ngọc Sơn đã đến Công an phường Hưng Định để đầu thú, khai nhận về hành vi phạm tội của mình.