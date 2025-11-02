Tình tiết mới vụ công an khống chế người đàn ông trong căn nhà bốc cháy ở TP HCM

Liên quan thông tin "TP HCM: Công an phong tỏa căn nhà, khống chế người đàn ông tấn công hàng xóm", ngày 2-11, Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Công an TP HCM tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Ông H. cố thủ trong căn nhà.

Lúc 4 giờ sáng 1-11, ông H. - 47 tuổi, ngụ đường 275, phường Tăng Nhơn Phú - nghe ông T. (hàng xóm) bật nhạc ầm ĩ tại nhà nên qua nhắc nhở.

Sau đó, ông H. lớn tiếng chửi, đồng thời dùng dao chém người hàng xóm khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ông H. trở vào nhà, với dấu hiệu bất thường. Nhận tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú đã phối hợp với Công an TP HCM đến hiện trường xử lý vụ việc.

Lực lượng chức năng đã vận động, yêu cầu ông H. ra ngoài, song ông này không hợp tác, có biểu hiện chống đối.

Đến trưa, căn nhà ông H. đang cố thủ bất ngờ bốc cháy. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường.

Đến chiều tối cùng ngày, công an phong tỏa căn nhà ông H, tìm cách khống chế người đàn ông này. Đến 19 giờ, lực lượng chức năng đã tước dao, khống chế, đưa ông H. về trụ sở để làm rõ.

Tại đây, ông H. cũng có biểu hiện bất thường, nghi bị tâm thần. Hiện lực lượng chức năng đã đưa ông H. đi giám định tâm thần để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân, ông T. thường xuyên mở nhạc lớn chứ không phải lần đầu. Họ cũng nói ông H. có tiền sử bệnh tâm thần, sống một mình.