Giáo dục

Tình tiết mới vụ học sinh đang học bị phó hiệu trưởng gọi ra quét rác giữa trời nắng

Đức Anh

(NLĐO) - Sau vụ học sinh đang học bị gọi ra quét rác giữa trời nắng, 8 giáo viên đã gửi đơn tố phó hiệu trưởng lạm quyền, ứng xử thiếu chuẩn mực.

Ngày 4-11, lãnh đạo UBND xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai cho biết địa phương đang làm rõ các nội dung phản ánh liên quan ông Phạm Minh Trung, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh.

Tình tiết mới vụ học sinh đang học bị phó hiệu trưởng gọi ra… quét rác giữa trời nắng - Ảnh 1.

Trường THCS Ân Thạnh, nơi xảy ra sự việc

"8 giáo viên đã gửi đơn phản ánh ông Trung có hành vi lạm quyền, xâm phạm quyền lợi học sinh, cư xử thiếu chuẩn mực với giáo viên. Do số lượng đơn và tài liệu kèm theo khá nhiều nên cần thêm thời gian để xác minh cho khách quan" - lãnh đạo UBND xã Vạn Đức thông tin.

Trước đó, chiều 27-10, tổ kiểm tra do ông Hồ Gia Định, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Đức, làm tổ trưởng đã làm việc với Ban Giám hiệu Trường THCS Ân Thạnh để ghi nhận các phản ánh liên quan công tác điều hành. 

Đến ngày 29-10, tổ công tác nhận được 4 đơn phản ánh kèm tài liệu của các giáo viên L.T.M.P., H.T.B.H., V.T.H. và T.M.C., song chưa có báo cáo giải trình từ hiệu trưởng và phó hiệu trưởng.

Theo phản ánh của phụ huynh, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 2-10, khi học sinh lớp 8A3 và 9A1 đang học tiết 1, ông Phạm Minh Trung vào lớp, yêu cầu dừng học để học sinh ra sân quét rác giữa trời nắng. Ông Trung cũng yêu cầu giáo viên dạy bù vào sáng 6-10.

Ngoài ra, một tiết học khác của lớp 6A1 cũng bị gián đoạn khi ông Trung vào lớp kiểm tra thiết bị dạy học, lớn tiếng yêu cầu cô giáo lên văn phòng làm việc, khiến học sinh lo lắng.

Ông Phạm Minh Trung phủ nhận phản ánh nêu trên, cho rằng bản thân chỉ nhắc nhở giáo viên và học sinh thực hiện tốt vệ sinh, không hề quát tháo hay có động cơ cá nhân.

UBND xã Vạn Đức cho biết sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc, tổ chức đối thoại giữa các bên trước khi ban hành kết luận.

phó hiệu trưởng tổ công tác phó chủ tịch ban giám hiệu thiết bị dạy học
