Tình trẻ Lệ Quyên nỗ lực thử vai phim Luk Vân

Buổi thử vai diễn ra tại TP HCM, quy tụ nhiều thí sinh. Bên cạnh Lâm Bảo Châu còn có những gương mặt quen như Đỗ Nhật Hà - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2018, Ngô Mỹ Hải – tốp 10 Miss Cosmo Vietnam 2025, Văn Minh Trúc – tốp 15 Miss Grand Vietnam 2025, Vũ Thị Thu Trang – tốp 21 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2022…

Đạo diễn Luk Vân cùng các diễn viên tham gia tuyển chọn

Họ tìm kiếm gương mặt mới cho "Bus 2"

Các khách mời tham gia tuyển chọn diễn viên cùng Luk Vân có diễn viên Lê Công Hoàng - người từng đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của Đại hội điện ảnh Việt Nam quốc tế lần thứ 14 và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23. Diễn viên Lê Hoàng Long - từng góp mặt trong phim "Bus 1".

Diễn viên Lâm Bảo Châu – tình trẻ của ca sĩ Lệ Quyên, là nhân tố thu hút sự quan tâm. Anh chia sẻ như bao diễn viên khác thấy thông báo tuyển diễn viên của đạo diễn đăng tải trên mạng xã hội nên muốn thử sức. Anh kỳ vọng có cơ hội làm việc cùng nữ đạo diễn Luk Vân để học hỏi kinh nghiệm.

Lâm Bảo Châu là thí sinh hiếm hoi thử vai hai lần. Ở lần thứ hai, anh được đạo diễn yêu cầu tương tác với diễn viên Lê Hoàng Long.

Nam diễn viên Lâm Bảo Châu tham gia thử vai

Anh có cảnh tương tác cùng diễn viên Lê Hoàng Long

"Thử vai hai hay ba lần tôi cũng đồng ý. Tôi càng làm nhiều, càng có nhiều hơn cơ hội để chứng minh bản thân với đạo diễn. Tôi luôn cố gắng hết mình" – Lâm Bảo Châu thổ lộ.

Đạo diễn Luk Vân chia sẻ "Bus" là dự án điện ảnh đôi, gồm 2 phần. "Bus 1 - Chuyến xe một chiều" đã quay xong vào tháng 8-2025 và sẽ ra mắt sau Tết 2026. Phần 1 gồm các diễn viên Trần Lê Vĩnh Đam, Á hậu Huỳnh Minh Kiên, Lê Hoàng Long, Vân Trang, Phí Phương Anh, Mai Thu Huyền, Võ Đình Hiếu.

Phim "Bus 2 - Ấn duyên" có Võ Đình Hiếu và Lê Hoàng Long và tìm kiếm thêm các diễn viên khác. Hai bộ phim có câu chuyện và cách kể chuyện khác nhau.