Tjen trở thành tay vợt duy nhất của Đông Nam Á tiến vào vòng 2 Úc mở rộng

Quốc An

(NLĐO) - Tại Úc mở rộng 2026, Đông Nam Á góp mặt tới 4 tay vợt nữ nhưng Janice Tjen là người duy nhất đi tiếp khi loại hạt giống số 22.

Janice Tjen tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại hạt giống số 22 Leylah Fernandez với tỉ số 6-2, 7-6 sau 1 giờ 43 phút thi đấu trong buổi chiều nắng nóng tại Melbourne, qua đó giành vé vào vòng hai Úc mở rộng. Đây là một trong những cú sốc đáng chú ý ở ngày thi đấu thứ ba của giải đấu.

Qua đó, Tjen trở thành tay vợt duy nhất còn lại của Đông Nam Á đi tiếp, khi Eala và hai tay vợt Thái Lan Lallana Tararude, Mananchaya Sawangkaew đã thất bại.

Janice Tjen cũng gọi chiến thắng của bản thân là “đặc biệt” sau khi tạo nên bất ngờ để trở thành tay vợt Indonesia đầu tiên giành chiến thắng tại Úc mở rộng sau 28 năm. 

Việc này giúp cô tiến vào vòng hai và nối dài danh sách những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi trở thành tay vợt Indonesia đầu tiên góp mặt ở vòng chính đơn nữ của một giải Grand Slam kể từ năm 2004; tay vợt người Indonesia đầu tiên giành được danh hiệu đơn nữ WTA Tour kể từ năm 2002.

“Tôi rất hạnh phúc khi được là một phần của lịch sử và có thể mang về chiến thắng cho Indonesia” - Tjen nói trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu. “Tôi nghĩ đó là một điều đặc biệt, nhất là khi có thể làm được điều đó trước mặt gia đình mình ở đây”.

img

Đặc biệt, chiến thắng này cũng nối tiếp phong độ ấn tượng của tay vợt Indonesia, chỉ vài tháng sau khi cô loại hạt giống số 24 Veronika Kudermetova để mở màn chiến dịch US Open 2025.

Phải biết, thời điểm này năm ngoái, Tjen còn xếp hạng 413 thế giới nhưng hiện đã vươn lên vị trí 59, là tay vợt Indonesia đầu tiên thắng một trận ở giải Grand Slam kể từ Yayuk Basuki năm 1998.

Giờ đây, người hâm mộ làng banh nỉ sẽ đổ dồn mọi ánh mắt vào Tjen trong hành trình còn lại ở Úc mở rộng 2026.

Trong khi đó, Eala cũng tiếp tục thi đấu tại giải đôi nữ Úc mở rộng. Tjen cũng sẽ ra sân ở nội dung này vào ngày mai.

Úc mở rộng Quần vợt đông nam á Janice Tjen
