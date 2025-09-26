HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Tổ chức Good Neighbors International cam kết vì một Việt Nam phát triển bền vững

Thùy Linh

(NLĐO) - 20 năm tại Việt Nam, GNI góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) từ xóa nghèo... đến việc làm bền vững, hành động vì khí hậu.

Ngày 25-9, Tổ chức Good Neighbors International (GNI) kỷ niệm 20 năm hoạt động tại Việt Nam. Được thành lập năm 1991 tại Hàn Quốc, GNI là tổ chức phi chính phủ quốc tế tiên phong hoạt động trong các lĩnh vực như hỗ trợ trẻ em, phát triển cộng đồng, y tế, giáo dục và cứu trợ thiên tai trên phạm vi toàn cầu.

Tổ chức Good Neighbors International cam kết vì một Việt Nam phát triển bền vững - Ảnh 1.

Bà Đỗ Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), trao tặng GNI "Bằng khen vì những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam" của Tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO)

Ông Park Dong Chul, Trưởng Đại diện GNI tại Việt Nam, chia sẻ từ những bước khởi đầu khiêm tốn tại Hòa Bình năm 2005, GNI đã không ngừng mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động. 20 năm qua, GNI đã bảo trợ hơn 21.700 trẻ em, mang lại lợi ích cho trên 300.000 người dân. 17 ngôi trường được xây dựng, 90 thư viện và hơn 200.000 cuốn sách giúp trẻ em tiếp cận giáo dục tốt hơn. Hơn 123.000 lượt trẻ được khám sức khỏe, hơn 33.000 em nhận hỗ trợ dinh dưỡng; gần 73.000 người dân có nước sạch và vệ sinh môi trường; hơn 2.200 hộ gia đình cải thiện sinh kế.

Tổ chức Good Neighbors International cam kết vì một Việt Nam phát triển bền vững - Ảnh 2.

GNI cam kết sẽ tiếp tục hành động kiên định và đổi mới trong giai đoạn 2025–2035: Vì trẻ em – lan tỏa những thay đổi tốt đẹp

Không chỉ tập trung vào giáo dục, môi trường, sức khỏe và sinh kế, GNI còn tiên phong trong bảo vệ quyền trẻ em, nâng cao nhận thức cộng đồng với hơn 164.000 lượt trẻ em và người lớn tham gia các chương trình Giáo dục về quyền trẻ em.

Các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và viện trợ nhân đạo cũng được GNI quan tâm với hơn 350.000 lượt người dân tại 26 địa phương đã nhận được viện trợ với tổng trị giá 24,6 triệu USD.

Có thể thấy 20 năm hiện diện tại Việt Nam cũng là hai mươi năm GNI góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs): từ xóa nghèo, xóa đói, nâng cao sức khỏe, giáo dục chất lượng, bình đẳng giới, nước sạch và vệ sinh, cho đến việc làm bền vững và hành động vì khí hậu.

Bà Đỗ Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), chia sẻ hai thập kỷ hoạt động của GNI tại Việt Nam đóng góp cho công cuộc phát triển bền vững và cho mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Nhân dịp đặc biệt này, nhằm ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của GNI cho Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã quyết định trao tặng GNI "Bằng khen vì những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam".

GNI cam kết sẽ tiếp tục hành động kiên định và đổi mới trong giai đoạn 2025-2035: Vì trẻ em - lan tỏa những thay đổi tốt đẹp với mục tiêu tiếp tục mang lại sự thay đổi tốt đẹp cho trẻ em và người dân Việt Nam. Theo đó, GNI dự kiến mở rộng địa bàn hoạt động: Duy trì các dự án tại miền Bắc và miền Nam; Mở rộng thêm khu vực miền Trung (ưu tiên vùng ven biển và dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu); Hướng tới năm 2035 lan tỏa thay đổi và tạo tác động tích cực trong cộng đồng Đông Nam Á.

Thừa Thiên - Huế: Giảm nghèo từ những mô hình sinh kế thiết thực

Thừa Thiên - Huế: Giảm nghèo từ những mô hình sinh kế thiết thực

(NLĐO) - Đẩy mạnh công tác đưa người đi làm việc tại nước ngoài và tạo những mô hình sinh kế đã góp phần giảm nghèo bền vững của Thừa Thiên - Huế.

Quảng Nam: Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, góp phần xóa đói giảm nghèo

(NLĐO) – Người đi lao động ở nước ngoài có mức lương cao, có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang, cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thừa Thiên - Huế: Giảm nghèo bền vững gắn với đảm bảo an sinh xã hội

(NLĐO) - Thừa Thiên - Huế luôn xem công tác giảm nghèo bền vững là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài. Nhiệm vụ này được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ngành, các địa phương và cả hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt nhằm đạt mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

