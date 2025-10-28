HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng LĐLĐ Việt Nam lấy ý kiến Góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Bài, ảnh, clíp: Văn Duẩn

(NLĐO) - Sáng 28-10, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, cán bộ công đoàn đối với Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Tham dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức có ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; TS Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; lãnh đạo Công đoàn ngành Trung ương, LĐLĐ địa phương phía Bắc, các chuyên gia, nhà khoa học…

Tổng LĐLĐ Việt Nam lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Tổng LĐLĐ Việt Nam lấy ý kiến Góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Văn Duẩn

Phát biểu khai mạc, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng, là diễn đàn chính trị để phát huy trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, thể hiện trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với công tác xây dựng Đảng.

Ban tổ chức hội nghị mong muốn các ý kiến đóng góp sẽ xuất phát từ thực tiễn sản xuất, trong đó có các vấn đề liên quan trực tiếp đến người lao động; vai trò của giai cấp công nhân - lực lượng nòng cốt của Đảng đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… thể hiện rõ vai trò đại diện cho đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn Việt Nam...

Tổng LĐLĐ Việt Nam lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Duẩn

Tại hội nghị, GS-TS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết xuất phát từ bối cảnh trong nước và quốc tế, Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã mạnh mẽ đặt ra yêu cầu "Tiếp tục đổi mới tư duy phát triển", vượt ra khỏi tư duy cũ vốn đã lạc hậu, không còn phù hợp trong điều kiện mới; xây dựng tư duy đổi mới phát triển, chuyển từ quản lý mệnh lệnh sang tư duy kiến tạo phát triển dựa trên các động lực mới như đột phá phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số quốc gia.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - phát biểu. Clip: Văn Duẩn

Ông Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, cho biết Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội đã triển khai ý kiến góp ý trong cán bộ Công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô và tổng hợp những ý kiến góp ý. 

Theo đó, hầu hết các ý kiến nhất trí cao với chủ đề Đại hội: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội". Chủ đề đã khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và mục tiêu phát triển đất nước vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Tổng LĐLĐ Việt Nam lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 3.

GS-TS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, phát biểu. Ảnh: Văn Duẩn

Phát biểu tại Hội nghị, PGS-TS Bùi Đình Bôn nhấn mạnh đến việc tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Trong đó ông đưa ra căn cứ để đề xuất bổ sung vấn đề "Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng" vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

PGS-TS Bùi Đình Bôn dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Để giành lấy thắng lợi, cách mạng nhất định phải do giai cấp công nhân lãnh đạo. Vì đó là giai cấp tiên tiến nhất, giác ngộ nhất, kiên quyết nhất, có kỷ luật nhất và tổ chức chặt chẽ nhất. Mà Đảng vô sản là bộ tham mưu của giai cấp công nhân" để nêu rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định vấn đề quan trọng hàng đầu là giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Theo ông Bôn, để tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, vấn đề quan trọng phải giải quyết là xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Kết luận Hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu nhận xét các ý kiến đều đánh giá cao nội dung Dự thảo Văn kiện, thể hiện rõ tính hiệu triệu lớn nhưng vẫn có những nội dung cụ thể. Hội nghị cũng thu nhận được những đóng góp xuất phát từ thực tiễn sản xuất, trong đó có các vấn đề liên quan trực tiếp đến người lao động, đến vai trò của giai cấp công nhân… Qua đó thể hiện rõ vai trò đại diện cho đoàn viên, người lao động của Tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Phát huy "sức mạnh mềm", đưa văn hóa Việt Nam phát triển

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Phát huy "sức mạnh mềm", đưa văn hóa Việt Nam phát triển

Phát triển công nghiệp văn hóa, văn hóa số và quảng bá sức mạnh mềm là xu thế, song cần chú trọng giữa bảo tồn bản sắc và hội nhập quốc tế.

PGS-TS Trần Hoàng Ngân góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO) - PGS-TS Trần Hoàng Ngân cho rằng việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền mạnh mẽ sẽ góp phần xử lý tình huống linh hoạt, hiệu quả và tiết kiệm thời gian nhất

Tổ chức tốt đợt cao điểm lấy ý kiến dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO) - Tổ chức tốt đợt cao điểm lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

văn kiện Đại hội Đảng Tổng LĐLĐ Việt Nam Đại hội XIV của Đảng dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng
