Giáo dục

Tổ chức hội trại không cho học sinh ở qua đêm, Sở GD-ĐT TPHCM nói gì?

Đặng Trinh

(NLĐO)- Theo Sở GD-ĐT TPHCM, quy định này không phải là hạn chế hoạt động hội trại mà là giải pháp quản lý cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh

Những ngày qua, trên nhiều diễn đàn phụ huynh, học sinh và Fanpage các trường THPT, nhiều ý kiến trái chiều xung quanh quy định của Sở GD-ĐT TPHCM về việc tổ chức hội trại của các trường. 

Cụ thể, Sở GD-ĐT TPHCM vừa chỉ đạo các trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học chủ động, linh hoạt tổ chức ít nhất một hội trại tại đơn vị từ nay đến khi kết thúc năm học 2025-2026. Hình thức tổ chức có thể đa dạng như hội trại xuân, trại 26-3 hoặc trại hè, tùy điều kiện thực tế của từng trường.

Hoạt động hội trại được Sở GD-ĐT TPHCM xác định là sân chơi giáo dục quan trọng, tạo điều kiện để học sinh giao lưu, học hỏi, phát huy tính sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt tập thể; qua đó góp phần xây dựng môi trường học tập năng động, gắn kết. Sở cũng khuyến khích các trường duy trì, phát triển mô hình hội trại trong những năm học tới.

Đáng chú ý, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu việc tổ chức hội trại phải diễn ra trong khuôn viên nhà trường, không bố trí cho học sinh ở lại qua đêm và bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn. 

Quy định học sinh không được ở lại qua đêm tại hội trại lập tức nhận nhiều ý kiến trái chiều. 

Tổ chức hội trại không cho học sinh ở qua đêm, Sở GD-ĐT TPHCM nói gì? - Ảnh 1.

Hội trại truyền thống 9-1 vừa qua ở TPHCM với sự tham dự của gần 15.000 học sinh tiêu biểu

Em M.T, học sinh một trường THPT tại TPHCM, cho hay nhiều năm qua, hội trại khối 12 là hoạt động truyền thống của trường. Hoạt động này từ trước đến nay vẫn diễn ra nề nếp, có sự quản lý của nhà trường và giáo viên. 

"Hội trại khối 12 không chỉ đơn thuần là "cắm trại qua đêm" mà là một hoạt động giáo dục truyền thống, kỷ niệm dành riêng cho học sinh cuối cấp. Việc buộc phải rút gọn và cắt giảm nhiều hoạt động gắn kết đã khiến trải nghiệm của học sinh khối 12 kém trọn vẹn hơn so với các khóa trước. Sau kỳ thi tốt nghiệp, mỗi người sẽ bước sang một hành trình khác. Những kỷ niệm học trò, nếu không có ở thời điểm này sẽ không còn cơ hội để bù đắp..." - M.T bày tỏ.

Giáo viên một trường THPT ở TPHCM đặt vấn đề: Học sinh sinh hoạt ngoại khóa ở nơi khác (như mới đây, trường tổ chức tại Đà Lạt) thì được ở lại đêm, vì sao khi tổ chức ngay trong trường lại không cho các em ở lại, trong khi có thầy cô giám sát?

Tổ chức hội trại không cho học sinh ở qua đêm, Sở GD-ĐT TPHCM nói gì? - Ảnh 2.

Nhiều ý kiến của học sinh trên các diễn đàn về quy định của Sở GD-ĐT TPHCM

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Cao Thị Thiên Phúc, Trưởng Phòng Học sinh - Sinh viên Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết việc sở yêu cầu các trường tổ chức hoạt động hội trại cho học sinh, như hội trại truyền thống 9-1, xuất phát từ mục tiêu rất rõ ràng: Giáo dục đạo đức, truyền thống, lý tưởng sống, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, giàu tính trải nghiệm.

Qua các hoạt động hội trại, học sinh được tiếp cận thêm kiến thức lịch sử, giá trị văn hóa, tinh thần yêu nước theo cách sinh động, gần gũi hơn; đồng thời được rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần tập thể, ý thức kỷ luật, trách nhiệm và sự sẻ chia. Đây là những yếu tố rất quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách, nhất là trong bối cảnh học sinh hiện nay chịu nhiều áp lực từ học tập và môi trường số.

Bên cạnh việc khuyến khích tổ chức hoạt động hội trại, Sở GD-ĐT TPHCM không cho phép tổ chức qua đêm trong trường học. Đây không phải là hạn chế hoạt động mà là giải pháp quản lý cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

Thực tế cho thấy việc tổ chức trại qua đêm tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh, an toàn, sức khỏe học sinh; công tác y tế, phòng cháy chữa cháy cũng khó kiểm soát đầy đủ các tình huống phát sinh, nhất là khi học sinh tham gia đông.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của trường học không được thiết kế cho việc lưu trú ban đêm. Nhiều hạng mục như khu ngủ nghỉ, nhà vệ sinh, chiếu sáng, lối thoát hiểm, hệ thống an ninh… chưa đáp ứng yêu cầu để tổ chức sinh hoạt qua đêm an toàn.

Ngoài ra, việc quản lý sinh hoạt cá nhân của học sinh vào ban đêm rất phức tạp, dễ phát sinh vi phạm nội quy, xung đột hoặc mất trật tự, đặc biệt với học sinh cuối cấp. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng lo ngại khi con em ở trường qua đêm. 

Vì vậy, theo chỉ đạo của Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, các trường được định hướng tổ chức hoạt động trại theo hình thức ban ngày với nội dung phong phú, sáng tạo, trải nghiệm thực chất nhưng vẫn trong phạm vi kiểm soát tốt, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và năng lực quản lý của từng đơn vị. 

Không đánh đổi an toàn của học sinh để lấy hình thức hoạt động

Trưởng Phòng Học sinh - Sinh viên Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của ngành là không đánh đổi an toàn của học sinh để lấy hình thức hoạt động, mà tập trung vào chất lượng giáo dục, hiệu quả trải nghiệm và giá trị mang lại cho các em.

"Nếu được tổ chức khoa học và phù hợp, các hoạt động trại dù không qua đêm vẫn hoàn toàn đạt được mục tiêu giáo dục đạo đức, truyền thống và xây dựng môi trường học đường lành mạnh, tích cực" - bà Cao Thị Thiên Phúc nhấn mạnh.


