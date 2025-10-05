HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Tổ chức Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội

Y.Anh

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình, đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức từ ngày 10 đến 12-10 tại Khu Di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, được định vị như một ngày hội đa sắc màu, nơi nhiều nền văn hóa gặp gỡ, kết nối và cùng tỏa sáng.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình, đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Ý tưởng của lễ hội là Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành nơi hội tụ của những nền văn hóa trên thế giới. Các giá trị văn hóa sẽ cùng nhau hòa quyện nhưng không làm mất đi bản sắc của mỗi quốc gia, mà còn góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau đóng góp vào sự phát triển của toàn cầu.



Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất 2025 được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: LAN ANH

Đây là mong muốn của Việt Nam khi tổ chức sự kiện lần này và cũng là thông điệp mà Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO gửi gắm. Các sự kiện trong khuôn khổ lễ hội bao gồm: Ngày hội Văn hóa thế giới Hà Nội, chương trình ẩm thực quốc tế Hà Nội, chiếu phim, chương trình dân vũ quốc tế Hà Nội, chương trình mỹ thuật quốc tế Hà Nội, chương trình trang phục quốc tế Hà Nội, Lễ hội Áo dài, Ngày hội sách quốc tế Hà Nội và các hoạt động phụ trợ liên quan.

Hiện đã có 48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đăng ký tham dự lễ hội này. Trong đó, bao gồm 45 không gian văn hóa quốc gia, 33 gian hàng ẩm thực, 16 đoàn nghệ thuật quốc tế từ trong và ngoài nước, 12 đơn vị tham gia giới thiệu sách, 20 quốc gia gửi phim tham dự chương trình chiếu phim…

Lào là nước được chọn làm khách mời danh dự của lễ hội năm nay. Với tư cách khách mời danh dự, Lào sẽ cử đoàn nghệ thuật với đông đảo nghệ sĩ đến lễ hội để trình diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Ngoài ra ở những lần tổ chức tiếp theo, mỗi năm, lễ hội sẽ có một nước là khách mời danh dự của sự kiện.

