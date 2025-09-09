Đan Trường 30 năm bùng nổ: dấu ấn thanh xuân và "siêu" liveshow với Cẩm Ly, Đen Vâu và dàn sao khủng!

Ca sĩ Đan Trường làm liveshow kỷ niệm 30 năm

Chiều 8-9, ca sĩ Đan Trường tổ chức sự kiện họp báo công bố live concert Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân, một cột mốc đặc biệt trong chặng đường ca hát của giọng ca 7X.

Liveshow sẽ diễn ra vào ngày 1-11 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Hà Nội) với dàn khách mời thú vị gồm Cẩm Ly, Quốc Thiên, Hòa Minzy, Rhyder, Đen Vâu và con trai Mathis Thiên Từ. Ngoài Cẩm Ly là giọng ca cùng thời thân thiết, các khách mời còn lại đều là "fan hâm mộ" của Đan Trường từ xa xưa.

Đặc biệt, Đan Trường còn tiết lộ sẽ có một khách mời đặc biệt xuất hiện trong liveshow của mình là ngôi sao châu Á Tô Hữu Bằng. Theo kế hoạch ban đầu "Tô Hữu Bằng sẽ xuất hiện để hát trong liveshow. Tuy nhiên, vì bận lịch quay phim, Tô Hữu Bằng chỉ có thể đến Việt Nam vào đúng ngày 1-11.

Theo quy định của cơ quan quản lý, khách mời ngoại cần phải có mặt sớm hơn lịch diễn để tham gia chạy chương trình tổng duyệt. Vì không đảm bảo nên Tô Hữu Bằng đành xuất hiện theo một cách khác. Tô Hữu Bằng sẽ có những chia sẻ với Đan Trường và được chiếu trong liveshow", ông bầu Hoàng Tuấn tiết lộ.

Đan Trường: 30 năm cống hiến! Live concert và triển lãm “để thay lời cảm ơn” khán giả!

Cặp bạn thân sẽ xuất hiện cùng nhau trong liveshow Đan Trường

Ngoài các tiết mục âm nhạc được dàn dựng công phu, live concert còn có triển lãm Đan Trường – 30 năm thành tựu, trưng bày những dấu ấn trong sự nghiệp của nam ca sĩ, cùng các gian hàng của đơn vị tài trợ.

Theo ban tổ chức, triển lãm sẽ mở cửa từ 13h ngày 1-11 để khán giả có thể tham quan và giao lưu trước khi thưởng thức đêm nhạc. Chia sẻ thêm về cột mốc đặc biệt này, Đan Trường bày tỏ: "30 năm là một chặng đường dài với nhiều niềm vui nhưng cũng đầy thử thách.

Chặng hành trình đó, Đan Trường may mắn khi nhận được sự yêu thương, ủng hộ của đông đảo khán giả. Tình yêu thương của mọi người đã tiếp thêm động lực rất lớn để Đan Trường tiếp tục chặng đường này với nhiều bài hát mới, với nhiều sự đổi mới.

Nhìn lại chặng đường 30 năm, Đan Trường thấy mình cần làm một điều gì đó để thay lời cảm ơn. Và đó là lý do live concert lần này ra đời".

Nam ca sĩ chia sẻ bản thân từng có lúc chùn bước, nghĩ rằng sẽ sống an phận. Trong đó, có những lúc nam ca sĩ phải đối diện với những sóng gió, khiến bản thân tụt cảm xúc. Song sự đồng hành của khán giả là động lực để anh vượt qua những trở ngại.

Live concert kỷ niệm 30 năm ca hát như cách anh thay lời cảm ơn đến người hâm mộ. "Mọi người hỏi tại sao bình thường không thấy tôi đi chơi. Tôi muốn dành thời gian nghỉ ngơi để có thể trạng tốt nhất tỏa sáng trên sân khấu. Bởi với tôi, khi làm nghề thì mình phải chỉn chu, không thể viện bất cứ lý do gì về sức khỏe" - anh nói.