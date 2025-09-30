Toà án "điểm mặt” công ty nhận cọc biệt thự chưa hình thành ở Lâm Đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Toà án "điểm mặt” công ty nhận cọc biệt thự chưa hình thành ở Lâm Đồng

Trần Thái

(NLĐO) – HĐXX đã chỉ ra công ty vừa đóng vai môi giới vừa tự ý ký hợp đồng đặt cọc, thu tiền thay chủ đầu tư.

Ngày 30-9, TAND Khu vực 7 – TP HCM mở phiên xét xử và tuyên án vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và bị đơn là vợ chồng ông Trần Hồng Sơn, bà Nguyễn Thị Xuân Đào (ngụ phường An Hội Đông, TP HCM).

Theo hồ sơ, ngày 25-11-2020, ông Sơn và bà Đào ký hợp đồng vay của VPBank 3,65 tỉ đồng. Mục đích vay là thanh toán tiền đặt cọc theo văn bản thỏa thuận để được mua biệt thự song lập số NWP.5.5-2.71 thuộc dự án NovaWorld Phan Thiết (tên chính thức là Thung Lũng Đại Dương; nay thuộc phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng). 

Hợp đồng vay có thời hạn 36 tháng, lãi suất 11,5%/năm; tài sản bảo đảm chính là quyền tài sản phát sinh từ văn bản thỏa thuận mua biệt thự này.

Tuy nhiên, đến ngày 9-5-2025, vợ chồng ông Sơn chỉ thanh toán được 900 triệu đồng tiền lãi, chưa trả đồng nào tiền gốc và ngưng chi trả từ tháng 12-2022. 

VPBank xác định dư nợ đến 30-9-2025 đã vượt 5,32 tỉ đồng. Ngân hàng nhiều lần yêu cầu nhưng khách hàng không thanh toán, buộc phải khởi kiện, yêu cầu trả nợ hoặc sẽ xử lý tài sản bảo đảm.

Tại phiên xét xử, phía bị đơn thừa nhận khoản nợ nhưng xin được giảm lãi, lãi phạt để có thể trả dần.

Có dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Xét yêu cầu của đương sự, HĐXX xác định VPBank đã giải ngân tiền vay để ông Sơn đóng tiền đặt cọc (đợt 2) theo văn bản thỏa thuận ngày 5-11-2020 với Công ty Novareal. Văn bản này chính là căn cứ để bị đơn có thể mua được căn biệt thự song lập NWP.5.5-2.71.

Như vậy, tài sản thế chấp của khoản vay không phải là bất động sản hiện hữu mà là "quyền tài sản phát sinh từ văn bản thỏa thuận mua bán". Nói cách khác, ngân hàng nhận thế chấp chính "quyền mua" căn biệt thự trong tương lai, chứ không phải là căn biệt thự. Do đó, khi xảy ra tranh chấp, tòa án buộc phải xem xét trước tính hợp pháp của văn bản thỏa thuận ngày 5-11-2020 giữa vợ chồng ông Sơn và Công ty Novareal.

Tranh chấp hợp đồng tín dụng và đặt cọc biệt thự ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Vụ tranh chấp vừa được TAND Khu vực 7 xét xử, tuyên án

Qua đối chiếu, HĐXX nhận thấy văn bản này thực chất chỉ là "hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản". Nội dung cho thấy Novareal đứng ra giới thiệu, tư vấn, môi giới các sản phẩm thuộc dự án Thung Lũng Đại Dương. 

Trong khi đó, theo Luật Kinh doanh bất động sản 2014, doanh nghiệp môi giới chỉ được hưởng thù lao và hoa hồng khi giao dịch thành công, không được phép trực tiếp nhận tiền đặt cọc mua bán nhà ở thay cho chủ đầu tư.

Tuy nhiên, trong văn bản thỏa thuận này, Novareal lại quy định rõ về tiền đặt cọc, tiến độ và phương thức nộp tiền. HĐXX nhận định điều này vượt quá thẩm quyền môi giới, trái quy định pháp luật.

Kết quả thẩm định hiện trạng cũng cho thấy nhiều bất thường. Điển hình, chính quyền địa phương không có thông tin quản lý dự án, hồ sơ vụ án không có chứng cứ từ chủ đầu tư chứng minh biệt thự đã xây xong phần móng (điều kiện tiên quyết để đưa vào kinh doanh).

Ngoài ra, Luật Nhà ở 2014 cấm chủ đầu tư ủy quyền cho bên thứ ba ký hợp đồng đặt cọc. Do đó, HĐXX nhận định việc Công ty TNHH Delta Valley Bình Thuận (chủ đầu tư) để Novareal đứng ra nhận tiền là trái pháp luật. 

Từ những cơ sở này, HĐXX nhận định công ty môi giới có dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Văn bản thỏa thuận ngày 5-11-2020 vì vậy vô hiệu theo Điều 117 và 123 Bộ luật Dân sự 2015.

Hợp đồng tín dụng bị vô hiệu

Sau khi ký hợp đồng vay, số tiền 3,65 tỉ đồng được VPBank giải ngân thẳng vào tài khoản Novareal. Tuy nhiên, theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN, ngân hàng không được cho vay để phục vụ giao dịch trái pháp luật. Vì giao dịch đặt cọc giữa ông Sơn và Novareal đã bị xác định trái luật, khoản tín dụng phát sinh từ đó cũng không có giá trị pháp lý.

Do vậy, HĐXX tuyên bố hợp đồng tín dụng số LN2011183036955 vô hiệu, đồng nghĩa yêu cầu khởi kiện của VPBank không được chấp nhận. Bị đơn không có yêu cầu phản tố nên tòa án chỉ xem xét trong phạm vi yêu cầu của nguyên đơn. 

Hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu, nếu có tranh chấp, sẽ do ông Sơn – bà Đào khởi kiện bằng vụ án dân sự khác.

Tin liên quan

Gần 3 năm lũng đoạn thị trường vàng: Cựu Tổng giám đốc SJC lãnh 25 năm tù

Gần 3 năm lũng đoạn thị trường vàng: Cựu Tổng giám đốc SJC lãnh 25 năm tù

(NLĐO) - HĐXX xác định bà Hằng là chủ mưu, cầm đầu đường dây sai phạm, trực tiếp chiếm hưởng hơn 82 tỉ đồng trong gần 3 năm.

Đề nghị tuyên phạt cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đến 30 năm tù

(NLĐO) - Theo VKSND TP HCM, bị cáo Lê Thúy Hằng là chủ mưu gây thiệt hại hơn 107 tỉ đồng tài sản nhà nước.

Lời biện minh và chân tướng của cựu Tổng Giám đốc SJC

Từng là một "nữ tướng" quyền lực, cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đối mặt với phiên tòa bằng những lời khai thì thầm và những lý lẽ "khéo léo" để tự gỡ tội

lừa đảo chiếm đoạt tài sản chủ đầu tư môi giới bất động sản VPBank NovaReal
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo