Người lao động News

Thời sự

Tòa bác yêu cầu hủy tách sổ hồng, người ở chung cư Saigon Gateway kháng cáo

QUỐC ANH

(NLĐO) - Bản án sơ thẩm lần 2, TAND TP HCM chỉ chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện.

Bà Dương Thị Quỳnh Lưu, cư dân chung cư Saigon Gateway (phường Tăng Nhơn Phú) cho biết đã nhận được bản án sơ thẩm (lần 2) của Tòa án nhân dân TP HCM và nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm này.

Tách sổ dân mất lối đi

Năm 2018, bà Lưu và Công ty cổ phần bất động sản Hiệp Phú Land – chủ đầu tư dự án khu căn hộ Saigon Gateway - ký hợp đồng mua bán căn hộ. Năm 2019, công ty bàn giao căn hộ cho bà Lưu sử dụng.

Tòa bác yêu cầu hủy tách sổ hồng, cư dân Saigon Gateway kháng cáo - Ảnh 1.

Cư dân Saigon Gateway tiếp tục kháng cáo để đòi lại quyền lợi.

Trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân của việc chậm cấp giấy chứng nhận cho căn hộ (sổ hồng), bà biết Sở Tài nguyên – Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã tách 14.388 m2 đất thực hiện dự án thành 2 thửa khác nhau và cấp 2 sổ hồng cho công ty vào ngày 6-5-2019.

Trong đó, giấy chứng nhận cho khu 8.316 m2 là đất ở xây dựng khu chung cư và khu 5.000 m2 đất thương mại dịch vụ.

Bà Lưu cho rằng việc cơ quan chức năng tách sổ hồng của chung cư thành 2 sổ gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà.

Bà Lưu và 89 cư dân Saigon Gateway đã gửi đơn kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu thu hồi 2 sổ hồng nêu trên. 

Ngày 8-8-2022 Sở Tài nguyên – Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường)cập nhật trên sổ hồng phần đất 5.000 m2.

Theo cư dân, công ty phải bảo đảm lối đi chung cho các hộ dân khu chung cư. Khi chung cư có đường giao thông tiếp giáp (xa lộ Hà Nội hoặc đường dự phóng được đầu tư xây dựng) thì chấm dứt quyền sử dụng đất hạn chế thửa đất liền kề khu chung cư.

Năm 2022 bà Lưu khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân TP HCM hủy 2 sổ hồng nêu trên và khôi phục lại sổ hồng đã cấp cho công ty hồi năm 2012. Đồng thời cũng hủy nội dung cập nhật trên sổ hồng khu đất 5.000 m2.

2 cấp tòa trái quan điểm

Bản án sơ thẩm ngày 15-4-2024, Tòa án nhân dân TP HCM đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện.

Tòa bác yêu cầu hủy tách sổ hồng, cư dân Saigon Gateway kháng cáo - Ảnh 2.

Sau khi bán nhà cho cư dân, chủ đầu tư đã tách sổ hồng khu thương mại dịch vụ rộng 5.000 m2.

Sau đó, bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP HCM ngày 30-9-2024 đã tuyên hủy bản án sơm thẩm.

Theo bản án phúc thẩm, việc cấp sổ hồng khu 5.000 m2 đã ảnh hưởng đến lối đi của cư dân chung cư là có căn cứ, vì khu chung cư và khu thương mại dịch vụ trong dự án có cùng lối đi, và lối đi này nằm trong phần đất thương mại dịch vụ (sổ 5.000 m2).

Vì vậy, nhận định việc cấp sổ hồng trên không ảnh hưởng đến khu chung cư là chưa đủ căn cứ, vì nội dung cập nhật không thể hiện cụ thể diện tích, vị trí lối đi.

Hơn nữa, khu chung cư xây dựng năm 2017, bàn giao cho cư dân năm 2019 nên lối đi vào khu chung cư được ghi nhận trong sổ hồng cấp cho khu thương mại dịch vụ là không phù hợp quy định pháp luật, không bảo đảm quyền lợi cho cư dân.

Bản án sơ thẩm (lần 2), tòa cho rằng người sử dụng đất có quyền yêu cầu tách sổ, phù hợp với mục đích sử dụng đất, nếu việc tách chưa làm ảnh hưởng đến quy hoạch chung của dự án. Trong khi đó, người khởi kiện chỉ có quyền đối với phần sở hữu chung. Từ đó, tòa cho rằng yêu cầu hủy 2 sổ hồng là không có căn cứ.

Tòa cho rằng việc Sở Nông nghiệp và Môi trường cập nhật nội dung về lối đi chung trong sổ hồng khu đất thương mại dịch vụ là không phù hợp quy định pháp luật, không bảo đảm quyền lợi cư dân. Vì vậy, tòa tuyên hủy nội dung cập nhật lối đi.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm lần 2, bà Lưu đã làm đơn kháng cáo và Tòa án nhân dân TP HCM đã có thông báo về việc kháng cáo.

"Tòa tuyên chấp nhận 1 phần yêu cầu khởi kiện nhưng cư dân Saigon Gateway vẫn kháng cáo để tiếp tục bảo vệ quyền lợi" – bà Lưu nói.

Đất văn phòng chỉ 835 m2

Bà Lưu cho biết không phản đối với cấp sổ hồng đối với khu chung cư và khu văn phòng riêng nhưng nếu tách thì chỉ diện tích thương mại dịch vụ phải là 835 m2 chứ không phải 5.000 m2. Diện tích khu thương mại dịch vụ quá lớn gây ảnh hưởng đến phần đất cây xanh đường nội bộ của cư dân.

Việc cho công ty sử dụng riêng phần đất thương mại dịch vụ là trái quy định pháp luật; đồng thời theo văn bản số 3762/SQHKT- QHKV2 năm 2017 của sở Quy hoạch - Kiến trúc về chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng thì khu văn phòng chỉ có diện tích 835 m2.

Ngày 10-7-2024 Sở Quy hoạch - Kiến trúc ban hành văn bản giải thích cho rằng từ khi có văn bản số 3762/SQHKT-QHKV2 thì không điều chỉnh nội dung quy hoạch nào đối với khu chung cư này.

Tin liên quan

Gỡ vướng sổ hồng cho hàng loạt chung cư

Gỡ vướng sổ hồng cho hàng loạt chung cư

TP HCM quyết liệt gỡ vướng sổ hồng cho hàng ngàn căn hộ chung cư. Tuy nhiên, hành trình sở hữu giấy chủ quyền của nhiều người vẫn còn gian nan

Vụ chưa bàn giao quỹ bảo trì tại chung cư Saigon Gateway: TP Thủ Đức sẽ cưỡng chế

(NLĐO) - Trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao hàng chục tỉ đồng quỹ bảo trì của chung cư Saigon Gateway thì UBND TP Thủ Đức sẽ chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện các bước cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì.

Nâng cao chất lượng sống ở chung cư: Quỹ bảo trì, miếng bánh béo bở

Một số chủ đầu tư cố tình chây ì không bàn giao quỹ bảo trì đã trở thành ngòi nổ cho nhiều cuộc tranh chấp kéo dài tại các chung cư

bất động sản quyền sử dụng đất
