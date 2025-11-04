HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tòa tháp cổ gần Đấu trường La Mã bất ngờ đổ sập, vùi chết người

(NLĐO) - Bốn công nhân đã được giải thoát khỏi đống đổ nát khi một phần tòa tháp cổ Torre dei Conti ở TP Rome - Ý đổ sập, nhưng một người không qua khỏi.

Các hình ảnh được AP Guardian đăng tải cho thấy tòa tháp cổ Torre dei Conti ở gần Đấu trường La Mã (Đấu trường Colosseum) ở TP Rome - Ý chìm trong bụi mù mịt sau khi một phần cấu trúc bị đổ sập hôm 3-11.

Đang trùng tu, tòa tháp cổ gần Đấu trường La Mã bất ngờ đổ sập - Ảnh 1.

Bụi mù mịt bao vây lấy tòa tháp cổ Torre dei Conti ở Rome - Ý. Ảnh: AP

Vào thời điểm vụ việc xảy ra, tòa tháp có từ thời Trung Cổ này đang được trùng tu. Một công nhân đã bị mắc kẹt nhiều giờ trong đống đổ nát trước khi được giải cứu cuối ngày 3-11.

Người đàn ông 64 tuổi này bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện nhưng đã không qua khỏi. Ba công nhân khác đã được cứu sống.

Trong lúc việc cứu hộ diễn ra, một vụ sụp đổ thứ 2 đã xảy ra khiến bụi mù mịt bao vây đội cứu hộ. Rất may là không có người nào bị thương.

Hai vụ sập xảy ra cách nhau 90 phút lúc gần trưa 3-11 (giờ địa phương).

Đang trùng tu, tòa tháp cổ gần Đấu trường La Mã bất ngờ đổ sập - Ảnh 2.

Các hình ảnh cho thấy vụ sập thứ 2 xảy ra khi những người lính cứu hỏa đang tiếp cận các nạn nhân bằng xe thang - Ảnh: AP

Vụ sập đầu tiên xảy ra ở trụ đỡ trung tâm phía Nam của công trình, khiến phần móng dốc bên dưới đổ sập. Vụ sập thứ hai làm hư hại phần cầu thang và mái, theo các quan chức di sản văn hóa địa phương.

Nhân chứng Queen Paglinawan (27 tuổi), người phục vụ tại một tiệm kem gần hiện trường, nói với AP: "Tôi đang làm việc thì nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống, rồi tôi thấy tòa tháp đổ sập theo đường chéo".

Đang trùng tu, tòa tháp cổ gần Đấu trường La Mã bất ngờ đổ sập - Ảnh 3.

Cận cảnh công tác cứu hộ - Ảnh: EPA

Tháp Torre dei Conti được Giáo hoàng Innocent III cho xây dựng vào thế kỷ XIII làm nơi ở cho gia đình. Tòa tháp bị hư hại trong trận động đất năm 1349 và sau đó bị sụp đổ vào thế kỷ XVII.

Tòa tháp cổ này đã đóng cửa từ năm 2007 và đang được trùng tu với tổng kinh phí 6,9 triệu euro, bao gồm công tác bảo tồn, lắp đặt hệ thống điện, chiếu sáng và nước cũng như xây dựng một bảo tàng mới.

Trước khi giai đoạn trùng tu hiện tại bắt đầu vào tháng 6, các cuộc khảo sát kết cấu và thử tải đã được thực hiện để xác minh độ ổn định của kết cấu và đảm bảo an toàn trong thi công. Giai đoạn trùng tu này có kính phí 400.000 euro, gần như đã hoàn thành.

Các công tố viên Ý đã đến hiện trường khi chiến dịch cứu hộ diễn ra và đang điều tra các cáo buộc liên quan đến thảm họa do bất cẩn và thương tích do bất cẩn, theo truyền thông Ý.

Quả cầu lửa khổng lồ làm rung chuyển Rome - Ý

(NLĐO) - Ít nhất 21 người bị thương trong vụ nổ một kho nhiên liệu ở thủ đô Rome - Ý.

Tảng đá cổ vượt biển, tiết lộ thứ hủy diệt đế chế Tây La Mã

(NLĐO) - "Đòn chí mạng" khiến đế chế Tây La Mã lùi vào lịch sử cũng là thứ mà nhân loại ngày nay đang lo sợ.

"Kho báu bất thường nhất" ở thành phố La Mã 2.000 năm

(NLĐO) - Cuộc khai quật mới ở "thành phố hóa đá" Pompeii đã đưa các nhà khảo cổ lọt vào một kho báu ngoài sức tưởng tượng.

thời Trung Cổ đấu trường La Mã tòa tháp tháp cổ Torre dei Conti
