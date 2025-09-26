Tòa tuyên án tranh chấp tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam"

Vụ kiện tranh chấp tên gọi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” đến hồi kết

Ngày 26-9, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa kinh doanh thương mại về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang (Công ty Minh Khang) và Công ty Sen Vàng, liên quan đến việc sử dụng tên gọi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”.

Trong buổi làm việc, Công ty Sen Vàng cung cấp hợp đồng cấp quyền (gọi tắt “hợp đồng cấp phép”) giữa Công ty Miss Grand International (Thái Lan) và Công ty Sen Vàng, về việc cấp phép cho Công ty Sen Vàng là tổ chức duy nhất có quyền tổ chức cuộc thi tại Việt Nam để cử thí sinh dự Miss Grand International.

Những phán quyết được hội đồng xét xử đưa ra

Những chứng cứ thể hiện quyền tác giả của Sen Vàng gồm Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho logo “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam” - tác phẩm mỹ thuật ứng dụng do cá nhân Thái Lan sáng tác, chủ sở hữu là Công ty Sen Vàng, cấp tháng 5-2022.

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho bộ logo Miss Grand International - Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế, cũng do Sen Vàng sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng từ công ty Thái Lan, cấp tháng 7-2022. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho kịch bản cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam và Miss Grand International - Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế tác giả là bà Phạm Thị Kim Dung, chủ sở hữu là Công ty Sen Vàng, cấp trong năm 2022.

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam” và “Miss Grand International - Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế” đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ chấp nhận.

Đại diện Sen Vàng lập luận những giấy tờ này chứng minh toàn bộ logo, biểu tượng và kịch bản cuộc thi đã được đăng ký và được Nhà nước bảo hộ hợp pháp. Việc sử dụng dấu hiệu “Miss Grand Việt Nam - Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam” kèm logo đã được Nhà nước cấp bản quyền từ năm 2022 và được MissGrand International ủy quyền từ tháng 4-2021.

Hội đồng xét xử bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là Công ty Minh Khang

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, chứng cứ hai bên, kết luận giám định, ý kiến của Viện Kiểm sát và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định: Công ty Minh Khang có nhãn hiệu đã được bảo hộ (đã cấp văn bằng) mang tên“Vietnam peace bella” cho nhóm dịch vụ/tổ chức sự kiện (nhóm 41), được cấp năm 2019.

Minh Khang có đơn đăng ký nhãn hiệu “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” nhưng chưa có văn bằng bảo hộ chính thức cho tên gọi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”. Đơn của Minh Khang chỉ dừng ở giai đoạn chấp nhận hợp lệ về mặt hình thức.

HĐXX khẳng định nguyên tắc pháp lý quan trọng. Quyền sở hữu nhãn hiệu chỉ phát sinh khi Nhà nước cấp văn bằng bảo hộ (văn bằng đăng ký nhãn hiệu). Việc nhận đơn hợp lệ về mặt hình thức không đồng nghĩa với việc xác lập quyền sở hữu.

Do đó, chủ thể không thể căn cứ vào việc cơ quan nhà nước chấp thuận về mặt hình thức đơn, để yêu cầu bảo vệ như chủ sở hữu đã được cấp bằng. HĐXX nhận định việc coi một nhãn hiệu tiếng Anh/Ý như “Vietnam peace bella” có thể tự động dịch sang tiếng Việt thành cụm từ có ý nghĩa tương đương “Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam” để xác lập quyền sở hữu là không phù hợp.

Căn cứ vào các chứng cứ trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa, quan điểm của Viện Kiểm sát và căn cứ pháp luật liên quan, HĐXX tuyên như sau: Về phần quyết định chính, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn (Công ty Minh Khang) đối với bị đơn là Công ty Sen Vàng, yêu cầu xác định bị đơn có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu/tên gọi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”.

Nguyên đơn không chứng minh được quyền sở hữu phát sinh đối với tên gọi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”. Đồng thời, việc sử dụng dấu hiệu của bị đơn được thực hiện trong khuôn khổ hợp đồng cấp quyền, giấy phép và quyền tác giả đã được xuất trình.

Nhãn hiệu “Vietnam peace bella” là nhãn hiệu đã được bảo hộ thuộc quyền của Công ty Minh Khang trong phạm vi văn bằng đã cấp. Nhưng việc dịch nghĩa “bella” sang tiếng Việt để lập luận về quyền sở hữu đối với cụm từ “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” là không phù hợp.

Sau cùng, HĐXX yêu cầu nguyên đơn là Công ty Minh Khang chịu toàn bộ án phí sơ thẩm theo quy định tại pháp luật tố tụng dân sự, căn cứ hồ sơ thu chi, quy định pháp luật và tính chất vụ án.