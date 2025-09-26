HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Hoa hậu Yến Nhi chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ

Thùy Trang

(NLĐO)-Yến Nhi phẫu thuật thẩm mỹ sau đăng quang Miss Grand Vietnam 2025.

Hoa Hậu Yến Nhi quyết định "lột xác" trước khi ra đấu trường nhan sắc quốc tế

Sau khi chính thức trở thành người đẹp Việt tham gia Miss Grand International 2025, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi thẳng thắn chia sẻ quyết định can thiệp thẩm mỹ trước ngày lên đường sang Thái Lan.

Chia sẻ về quyết định can thiệp thẩm mỹ, Yến Nhi nói: “Tôi luôn tin vào việc tôn trọng nét tự nhiên, nhưng cũng hiểu mình có quyền chủ động làm đẹp để tự tin hơn. Khi chuẩn bị cho Miss Grand International, nơi các thí sinh đều xuất sắc, tôi muốn xuất hiện với phiên bản tốt nhất của chính mình. Việc chỉnh sửa một vài đường nét không phải để chạy theo chuẩn mực nào, mà là bước hoàn thiện cuối cùng sau nhiều năm rèn luyện ngoại hình và kỹ năng”.

Hoa hậu Yến Nhi chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 1.

Hoa hậu Yến Nhi chấp nhận "dao kéo"

Hoa hậu Yến Nhi chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 2.

Cô muốn nhan sắc thăng hạng

Hoa hậu Yến Nhi chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 3.

Trước khi chinh chiến quốc tế

Trước khi đưa ra quyết định, Miss Grand Vietnam 2025 dành thời gian dài tìm hiểu phương pháp, lựa chọn bác sĩ và cơ sở uy tín. 

“Tôi gặp gỡ trực tiếp các chuyên gia, lắng nghe tư vấn, kiểm tra kỹ lưỡng mọi yếu tố. Chỉ khi cảm thấy thật sự yên tâm, tôi mới tiến hành. Đây là việc không thể vội vàng, nhất là với lịch trình thi quốc tế dày đặc” - cô nhấn mạnh. Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, Yến Nhi xem đây là một trong những cách trao quyền cho phụ nữ. 

Theo Yến Nhi, sự hoàn hảo còn đến từ bản lĩnh: “Nhan sắc chỉ là một phần. Sự tự tin, vốn hiểu biết, khả năng giao tiếp và tư duy tích cực mới tạo nên vẻ đẹp bền vững. Tôi liên tục trau dồi ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng thuyết trình để mở rộng vốn sống”.

Song song với việc hoàn thiện diện mạo, Yến Nhi đầu tư mạnh cho kỹ năng trình diễn, giao tiếp và dự án cộng đồng về giáo dục, sức khỏe tinh thần cho trẻ em. 

“Tất cả những chuẩn bị này giúp tôi bước lên sân khấu quốc tế không chỉ với ngoại hình chỉn chu, mà còn với câu chuyện, năng lượng và trách nhiệm xã hội rõ ràng”, cô nói.

Yến Nhi sẽ đến Thái Lan vào ngày 29-9

Sau buổi họp báo và lễ chào mừng thí sinh vào ngày 1-10, cô sẽ bước vào chuỗi hoạt động dày đặc của cuộc thi, gồm các phần thi quan trọng như trình diễn áo tắm, trang phục văn hóa dân tộc, phần thi tài năng và phỏng vấn kín. 

Đêm bán kết dự kiến diễn ra ngày 15-10, tiếp đó là chung kết vào tối 18-10.

Hoa hậu Yến Nhi chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 4.

Khoảnh khắc đăng quang

Hoa hậu Yến Nhi chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 5.

Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 tối 14-9, trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International. 

Cô sinh năm 2004, cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm. Hoa hậu đến từ Đắk Lắk gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc hiện đại, hình thể cân đối, mà còn bởi hành trình vươn lên trong cuộc sống. Từ nhỏ, Yến Nhi đã chứng kiến ba mẹ bươn chải mưu sinh để nuôi gia đình. Cha cô làm thợ xây, mẹ bán vé số suốt hơn 20 năm, sau này theo chồng phụ hồ, thường phải đi làm xa quê để có thu nhập cao hơn. 

Tuổi thơ lam lũ đã rèn cho Yến Nhi tính tự lập. Cô biết nấu ăn từ năm học lớp 4, phụ giúp gia đình mọi việc trong khả năng. Khi theo học đại học tại TP HCM, Yến Nhi thuê trọ với giá 2,5 triệu đồng/tháng, tự trang trải sinh hoạt phí bằng công việc phục vụ tiệc cưới và người mẫu part-time. 

“Cuộc sống thành phố đắt đỏ khiến tôi phải tính toán từng đồng, nhưng tôi chưa bao giờ nản. Tôi tin chỉ có học tập và nỗ lực mới thay đổi được số phận” - cô tâm sự.

