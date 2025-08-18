Toàn cảnh cầu Nhơn Trạch trước ngày khánh thành, hợp long hai bờ sông Đồng Nai

Trước ngày khánh thành, không khí trên công trường cầu Nhơn Trạch trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Các đơn vị thi công đang tất bật hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như lắp dải phân cách, hộ lan, sơn vạch kẻ đường và biển báo để kịp bàn giao công trình vào đúng hẹn. Cây cầu dài hơn 2,5 km, bắc qua sông Đồng Nai, được xem là hạng mục lớn nhất trên tuyến Vành đai 3 TP HCM, với thiết kế tĩnh không thông thuyền 30,5 m, tổng vốn đầu tư khoảng 1.800 tỉ đồng.

Cầu Nhơn Trạch là cầu lớn nhất tuyến Vành đai 3 bắc qua sông Đồng Nai

Theo kế hoạch, lễ khánh thành sẽ diễn ra vào ngày 19-8, và từ 7 giờ sáng 20-8, cầu chính thức đưa vào khai thác. Trong giai đoạn đầu, cầu chỉ cho phép lưu thông ôtô con, xe tải dưới 1,5 tấn và xe khách dưới 16 chỗ, với tổ chức 2 làn ôtô và 2 làn hỗn hợp. Xe máy chỉ được đi từ đường ĐT.25B đến đường Lý Tự Trọng, chưa được lưu thông qua cầu. Xe tải nặng và xe khách lớn tiếp tục bị hạn chế do các nút giao kết nối vào cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây chưa hoàn chỉnh.

Khi toàn tuyến Vành đai 3 hoàn thành vào cuối năm 2026, cầu Nhơn Trạch sẽ khai thác theo tiêu chuẩn giao thông hỗn hợp, gồm 2 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, có dải phân cách rõ ràng. Đây được xem là mắt xích quan trọng giúp rút ngắn hành trình từ TP HCM đến Đồng Nai, đặc biệt là sân bay Long Thành, đồng thời giảm tải cho cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, mở ra một hướng kết nối liên vùng hiệu quả hơn.

Cầu Nhơn Trạch: Mắt xích lớn nhất Vành đai 3 mở lối:

Dự án thành phần 1A của đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch, thuộc đường Vành đai 3 TP HCM, đã hoàn tất thi công và được Bộ Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục nghiệm thu

Công trình sẽ khánh thành vào ngày 19-8-2025, chính thức đưa vào khai thác từ 7 giờ sáng 20-8. Tuyến dài hơn 8,1 km, điểm đầu kết nối với dự án thành phần 3 tại xã Nhơn Trạch (Đồng Nai), điểm cuối nối dự án thành phần 1 tại phường Long Trường (TP Thủ Đức cũ, TP HCM)

Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, với tổng mức đầu tư gần 6.956 tỉ đồng, trong đó vốn vay ODA từ Quỹ EDCF Hàn Quốc chiếm hơn 4.175 tỉ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng trong nước

Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ 80 km/giờ, mặt cắt ngang nền đường rộng gần 20 m. Riêng cầu Nhơn Trạch – hạng mục lớn nhất – được xây dựng theo tiêu chuẩn TCVN 11823, khổ cầu đồng bộ với khổ nền đường

Việc đưa vào khai thác dự án được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc rút ngắn hành trình từ Đồng Nai đến TP HCM, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, phân luồng từ xa, giảm ùn tắc nội đô, đồng thời góp phần từng bước hoàn chỉnh hệ thống Vành đai 3 theo quy hoạch Chính phủ phê duyệt

Công trình cũng được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ

