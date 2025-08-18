Toàn cảnh cầu Nhơn Trạch trước ngày khánh thành, hợp long hai bờ sông Đồng Nai

(NLĐO) - Cầu Nhơn Trạch – hạng mục lớn nhất Vành đai 3 – đã hoàn tất, chuẩn bị khánh thành ngày 19-8 và thông xe từ 7 giờ sáng 20-8-2025
Trước ngày khánh thành, không khí trên công trường cầu Nhơn Trạch trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Các đơn vị thi công đang tất bật hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như lắp dải phân cách, hộ lan, sơn vạch kẻ đường và biển báo để kịp bàn giao công trình vào đúng hẹn. Cây cầu dài hơn 2,5 km, bắc qua sông Đồng Nai, được xem là hạng mục lớn nhất trên tuyến Vành đai 3 TP HCM, với thiết kế tĩnh không thông thuyền 30,5 m, tổng vốn đầu tư khoảng 1.800 tỉ đồng.
Theo kế hoạch, lễ khánh thành sẽ diễn ra vào ngày 19-8, và từ 7 giờ sáng 20-8, cầu chính thức đưa vào khai thác. Trong giai đoạn đầu, cầu chỉ cho phép lưu thông ôtô con, xe tải dưới 1,5 tấn và xe khách dưới 16 chỗ, với tổ chức 2 làn ôtô và 2 làn hỗn hợp. Xe máy chỉ được đi từ đường ĐT.25B đến đường Lý Tự Trọng, chưa được lưu thông qua cầu. Xe tải nặng và xe khách lớn tiếp tục bị hạn chế do các nút giao kết nối vào cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây chưa hoàn chỉnh.
Khi toàn tuyến Vành đai 3 hoàn thành vào cuối năm 2026, cầu Nhơn Trạch sẽ khai thác theo tiêu chuẩn giao thông hỗn hợp, gồm 2 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, có dải phân cách rõ ràng. Đây được xem là mắt xích quan trọng giúp rút ngắn hành trình từ TP HCM đến Đồng Nai, đặc biệt là sân bay Long Thành, đồng thời giảm tải cho cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, mở ra một hướng kết nối liên vùng hiệu quả hơn.
Cầu Nhơn Trạch: Mắt xích lớn nhất Vành đai 3 mở lối:
