Thời sự

Xe nào bị cấm lưu thông qua cầu Nhơn Trạch?

Ngọc Quý

(NLĐO) - Ban QLDA Mỹ Thuận vừa gửi văn bản đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai phương án giao thông Dự án thành phần 1A Vành đai 3 TP HCM

Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng TP HCM, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cùng nhiều cơ quan, đơn vị liên quan để thông tin về phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường thuộc Dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 của Vành đai 3 TP HCM.

Xe nào bị cấm lưu thông qua cầu Nhơn Trạch?- Ảnh 1.

Hình ảnh mới nhất của cầu Nhơn Trạch trên đường Vành đai 3

Theo văn bản, dự án dài 8,14 km, điểm đầu giao với ĐT.25B (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), điểm cuối kết nối với cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây tại phường Long Trường (TP Thủ Đức). Tuyến sẽ được khánh thành vào ngày 19-8 và đưa vào khai thác từ 7 giờ ngày 20-8.

Phương án tổ chức giao thông được Ban QLDA Mỹ Thuận phê duyệt, triển khai theo hai giai đoạn.

Xe nào bị cấm lưu thông qua cầu Nhơn Trạch?- Ảnh 2.

Xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ tạm thời bị cấm lưu thông toàn tuyến

Giai đoạn 1 (từ khi khai thác đến cuối năm 2026), tuyến sẽ cho ô tô và xe máy lưu thông theo hình thức đường ô tô thông thường. Phía Đồng Nai bố trí 2 làn ô tô và 2 làn hỗn hợp từ ĐT.25B đến cầu Nhơn Trạch, xe máy chỉ được lưu thông đến đường Lý Tự Trọng. Ba nút giao ĐT.25B, ĐT.769 và Lý Tự Trọng được tổ chức đồng mức qua đường tạm, điều tiết bằng đèn tín hiệu và biển báo. Phía TP HCM tổ chức ô tô lưu thông từ cầu Nhơn Trạch kết nối vào nút giao cao tốc HLD. Xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ tạm thời bị cấm lưu thông toàn tuyến.

Giai đoạn 2 (dự kiến cuối năm 2026), khai thác theo quy mô cao tốc với 4 làn xe cơ giới ở phần lõi và đường song hành dành cho xe hỗn hợp. Riêng cầu Nhơn Trạch sẽ bố trí 2 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp, có dải phân cách ngăn cách giữa hai luồng giao thông.

Trong văn bản, Ban QLDA Mỹ Thuận đề nghị các lực lượng chức năng TP HCM và Đồng Nai phối hợp điều tiết, hướng dẫn phương tiện lưu thông trên tuyến theo hệ thống báo hiệu đã được lắp đặt; tăng cường tuần tra, kiểm soát để xử lý các vi phạm về loại xe, phạm vi lưu thông và tốc độ. Ngoài ra, công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông cũng cần được đẩy mạnh nhằm giúp người dân nắm rõ phương án giao thông, chủ động khi đi lại trên tuyến mới.

Tin liên quan

Khai thác tạm một phần đường Vành đai 3 - TP HCM từ 19-8, bao gồm cầu Nhơn Trạch

Khai thác tạm một phần đường Vành đai 3 - TP HCM từ 19-8, bao gồm cầu Nhơn Trạch

(NLĐO)- Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu việc khai thác tạm dự án thành phần 1A (gồm hạng mục cầu Nhơn Trạch) từ 19-8 phải đảm bảo an toàn giao thông.

Cầu Nhơn Trạch sẽ “đứng chờ” đường Vành đai 3?

(NLĐO) - Cầu Nhơn Trạch sắp hoàn thành nhưng nhiều hạng mục kết nối vẫn chậm, có nguy cơ ảnh hưởng hiệu quả khai thác khi thông xe vào ngày 19-8.

Cận cảnh cầu Nhơn Trạch nối TP HCM - Đồng Nai dự kiến thông xe ngày 19-8

(NLĐO) - Cầu Nhơn Trạch nối TP HCM và Đồng Nai đã thi công vượt tiến độ

cầu Nhơn Trạch Vành đai 3 TP HCM Cấm xe qua cầu Nhơn Trạch Ban QLDA Mỹ Thuận
    Thông báo