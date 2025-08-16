Xe nào bị cấm lưu thông qua cầu Nhơn Trạch?

Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng TP HCM, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cùng nhiều cơ quan, đơn vị liên quan để thông tin về phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường thuộc Dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 của Vành đai 3 TP HCM.

Hình ảnh mới nhất của cầu Nhơn Trạch trên đường Vành đai 3

Theo văn bản, dự án dài 8,14 km, điểm đầu giao với ĐT.25B (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), điểm cuối kết nối với cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây tại phường Long Trường (TP Thủ Đức). Tuyến sẽ được khánh thành vào ngày 19-8 và đưa vào khai thác từ 7 giờ ngày 20-8.

Phương án tổ chức giao thông được Ban QLDA Mỹ Thuận phê duyệt, triển khai theo hai giai đoạn.

Xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ tạm thời bị cấm lưu thông toàn tuyến

Giai đoạn 1 (từ khi khai thác đến cuối năm 2026), tuyến sẽ cho ô tô và xe máy lưu thông theo hình thức đường ô tô thông thường. Phía Đồng Nai bố trí 2 làn ô tô và 2 làn hỗn hợp từ ĐT.25B đến cầu Nhơn Trạch, xe máy chỉ được lưu thông đến đường Lý Tự Trọng. Ba nút giao ĐT.25B, ĐT.769 và Lý Tự Trọng được tổ chức đồng mức qua đường tạm, điều tiết bằng đèn tín hiệu và biển báo. Phía TP HCM tổ chức ô tô lưu thông từ cầu Nhơn Trạch kết nối vào nút giao cao tốc HLD. Xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ tạm thời bị cấm lưu thông toàn tuyến.

Giai đoạn 2 (dự kiến cuối năm 2026), khai thác theo quy mô cao tốc với 4 làn xe cơ giới ở phần lõi và đường song hành dành cho xe hỗn hợp. Riêng cầu Nhơn Trạch sẽ bố trí 2 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp, có dải phân cách ngăn cách giữa hai luồng giao thông.

Trong văn bản, Ban QLDA Mỹ Thuận đề nghị các lực lượng chức năng TP HCM và Đồng Nai phối hợp điều tiết, hướng dẫn phương tiện lưu thông trên tuyến theo hệ thống báo hiệu đã được lắp đặt; tăng cường tuần tra, kiểm soát để xử lý các vi phạm về loại xe, phạm vi lưu thông và tốc độ. Ngoài ra, công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông cũng cần được đẩy mạnh nhằm giúp người dân nắm rõ phương án giao thông, chủ động khi đi lại trên tuyến mới.