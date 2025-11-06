Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 của Tổng Bí thư Tô Lâm

Sau hai ngày làm việc (5 và 6-11), ngày 6-11, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14. Ảnh Nhật Bắc

Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm:

"Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Tôi xin cảm ơn các đồng chí Ủy viên Trung ương đã làm việc tận tâm, nhiệt huyết, thẳng thắn, trung thực với tinh thần cách mạng tấn công, với trách nhiệm cao của Ủy viên Trung ương Đảng.

Sau hai ngày làm việc, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó: thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, một số nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước; thống nhất nội dung các vấn đề chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Trước khi bế mạc Hội nghị, Tôi xin khái quát những kết quả chủ yếu và những nội dung công việc cần làm từ nay tới Hội nghị Trung ương 15 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thứ Nhất: Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng với sự nhất trí cao nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV tiếp tục xem xét bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới.

Trung ương thống nhất cao với các nội dung dự kiến Chương trình Đại hội, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội và báo cáo về tình hình công tác chuẩn bị Đại hội XIV. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo để trình Đại hội XIV xem xét quyết định.

Thứ Hai: Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 13 đến Hội nghị Trung ương 14. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo tổng kết và bàn giao cho Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của khóa tới.

Thứ Ba: Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức chính trị và nhân dân để hoàn thiện thêm một bước Dự thảo các văn kiện. Khẩn trương, nghiêm túc tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp để hoàn thiện các Dự thảo văn kiện trình Hội nghị Trung ương 15 xem xét hoàn chỉnh để trình Đại hội XIV của Đảng.

Thứ Tư: Hội nghị Trung ương lần thứ 14 nhất trí cao với kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, đồng thời thống nhất đánh giá: trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình trong nước và quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều vấn đề vượt ngoài dự báo; thiên tai, dịch bệnh xảy ra nhiều nơi... Nhưng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, kiên định quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn và phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đã đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản Nghị quyết Đại hội XIII với nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện, đột phá, đạt nhiều dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề phát triển cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành triển khai quyết liệt các Nghị quyết Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 18 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoàn thành trước 5 năm, đã tạo ra "cú hích", "bước ngoặt" về triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng trong tình hình mới. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế, hoàn thiện chính sách, hành lang pháp lý và giải quyết có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém kéo dài nhiều năm. Giữ ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp; thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tăng; môi trường đầu tư, kinh doanh, cán cân thương mại được cải thiện; mô hình tăng trưởng chuyển dịch theo hướng tích cực. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược; đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc; tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, ổn định phát triển của khu vực và thế giới. Uy tín, vị thế của Đảng, của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Bộ Chính trị đã ban hành 7 nghị quyết chiến lược là các Nghị quyết 57-59-66-68-70-71-72. Đây là tiền đề, cơ sở chính trị, pháp lý đặc biệt quan trọng để chúng ta thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong nhiều năm tiếp theo và thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XIII còn có một số hạn chế: Việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số nghị quyết của Đảng còn chậm; Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường còn một số hạn chế, bất cập. Việc triển khai một số công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; có lúc, có nơi việc xây dựng tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật và thực thi công vụ chưa hoàn thiện; kỷ luật, kỷ cương có lúc, có nơi chưa nghiêm.

Những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là do yếu tố chủ quan. Phương pháp, biện pháp lãnh đạo của một số cấp ủy, Ủy viên Trung ương trên một số lĩnh vực còn hạn chế; chưa tập trung, thiếu quyết liệt, kịp thời; chưa phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của người đứng đầu.

Thứ Năm: Điểm sáng nhất, đột phá nhất trong triển khai thực hiện Nghị quyết 18 là tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức lại địa giới hành chính cấp Tỉnh và cấp Xã, tạo không gian, tiềm năng và cơ hội phát triển cho đất nước trong kỷ nguyên mới.

Mô hình chính quyền 3 cấp đã vận hành được 4 tháng, kết quả ban đầu là khả quan, tăng tính kiến tạo, tăng hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế xã hội; quần chúng nhân dân ủng hộ và tin tưởng, người dân và doanh nghiệp bước đầu thấy được cơ hội, quyền lợi và nghĩa vụ công dân đến với mình thực chất hơn; nhịp sống xã hội rộn ràng, tươi vui hơn. Để phát huy những yếu tố tích cực đó, Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là các đồng chí Ủy viên Trung ương cần đặc biệt quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ hỗ trợ, tạo điều kiện để mô hình chính quyền 3 cấp, đặc biệt quan tâm tới 2 cấp chính quyền địa phương, hoạt động thực sự hiệu lực, hiệu quả, vươn tới những mục tiêu mà Đảng đã đặt ra, trong đó 3 mục tiêu trọng yếu là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Trong thời gian tới, yêu cầu các đồng chí, ngoài những nội dung tôi nêu trong phát biểu Khai mạc Hội nghị, các đồng chí cần tập trung xử lý những trọng tâm sau: (1) Cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, (2) Phân định thẩm quyền liên thông giữa 3 cấp cho từng lĩnh vực, xóa chồng lấn, không bỏ trống nhiệm vụ. (3) Phân cấp đi kèm kiểm soát; chuyển mạnh sang hậu kiểm; tổ chức kiểm toán nội bộ ở Tỉnh/Xã. (4) Tài chính công được phân bổ theo kết quả, theo đặc điểm riêng của địa phương. (5) Sớm xác định vị trí việc làm, khoán sản phẩm; đào tạo bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ, quản trị dữ liệu. (6) Tổ chức một cửa liên thông số; xóa cơ chế "xin - cho", tăng trách nhiệm người đứng đầu. (7) Xây dựng dữ liệu dùng chung, kết nối dân cư - đất đai - an sinh - doanh nghiệp; cập nhật thời gian thực từ cơ sở tới Trung ương.

Nguyên tắc xuyên suốt là "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" và "rõ người - rõ việc - rõ thời hạn - rõ nguồn lực - rõ trách nhiệm", "Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng", "Vì Nhân dân phục vụ", "Kết quả, sản phẩm công việc là thước đo cao nhất trình độ và phẩm chất cán bộ".

Thứ Sáu: Bây giờ đã gần hết năm 2025, thời gian từ nay đến Đại hội XIV không còn nhiều, trong khi chúng ta có rất nhiều công việc phải làm, nhiều chỉ tiêu công tác phải hoàn thành trong tháng cuối năm, trong khi bão, lũ, thiên tai xảy ra ở hầu khắp các địa phương. Do vậy, Tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước đất nước và nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những công việc của đơn vị, địa phương mình, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được nêu ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy các cấp; khẩn trương tổ chức thực hiện các kết luận của Hội nghị Trung ương 14 để góp phần cho thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tình hình thiên tai, bão lũ, ngập úng, sạt lở thời gian qua diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cơn bão số 13 có khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong ngày hôm nay, do vậy Hội nghị Trung ương 14 kết thúc sớm hơn dự kiến để các đồng chí trở về địa phương tập trung chỉ đạo công tác phòng chống bão lũ theo tinh thần "Bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân là trên hết, trước hết, tất cả vì nhân dân"; triển khai phương án 4 tại chỗ để cùng nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả của cơn bão; các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài chính... chủ động hỗ trợ các địa phương vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14".