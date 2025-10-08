HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Bảo Trân

(NLĐO) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 13 (Hội nghị Trung ương 13) vừa có thông báo kết quả hội nghị.

Trung ương Đảng thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết; tái cử và lần đầu tham gia). Ảnh: TTXVN

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 6 đến 8-10, Hội nghị Trung ương 13 đã thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất thông qua các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm: Dự thảo báo cáo chính trị; dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Về giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao với sự chuẩn bị của Bộ Chính trị về công tác nhân sự Đại hội XIV. Xác định đây là công việc "đặc biệt hệ trọng", "then chốt của then chốt", là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tập trung thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng đối với các nhân sự được giới thiệu trên cơ sở bám sát vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng nêu trong Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng và các quy định liên quan.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết; tái cử và lần đầu tham gia) và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV (tái cử và lần đầu tham gia) để trình Đại hội XIV của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về thời gian, nội dung và chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tập trung nghiên cứu, thảo luận về Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhất là những nội dung được cập nhật, bổ sung, sửa đổi trong các quy chế.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, gồm: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên; ông Trần Quốc Bình, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Trịnh Thế Bình, Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội và phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, do đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

kỷ luật ủy ban kiểm tra ban chấp hành trung ương đảng đại hội đảng Đỗ Trọng Hưng hội nghị trung ương 13 quy hoạch nhân sự Đại hội XIV Tổng Bí thư Tô Lâm Nhân sự khóa XIV
