Kinh tế

Tối 12-4, giá vàng miếng SJC thấp hơn vùng đỉnh trên 18 triệu đồng, chưa vội mua vào?

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đang thấp hơn vùng đỉnh lịch sử trên 18 triệu đồng nhưng chuyên gia nói chưa vội mua vào

Tối 12-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 169,4 triệu đồng/lượng mua vào và 172,4 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được các thương hiệu lớn như công ty SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, PNJ giao dịch ổn định quanh mức 169,1 - 172,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong tuần qua, mỗi lượng vàng trong nước giảm khoảng 2,2 triệu đồng và đánh dấu tuần giảm thứ 2 liên tiếp. Nếu so với mức đỉnh lịch sử vùng 191 triệu đồng lập được hồi cuối tháng 2, mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn hiện tại đang thấp hơn tới 18,6 triệu đồng.

Với diễn biến này, những người mua vàng ở vùng đỉnh 190 - 191 triệu đồng/lượng, hoặc mua vàng dịp Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) ở vùng 185 - 186 triệu đồng/lượng, nếu bán ra thời điểm này có thể lỗ từ 16-21 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC 2026: Thấp hơn 18 triệu đồng , có nên mua vào?

Giá vàng trong nước đang thấp hơn vùng đỉnh lịch sử khoảng 18 triệu đồng

Tuy nhiên, ở chiều mua vào, một số ý kiến chuyên gia cho rằng người dân chưa vội mua vàng vật chất thời điểm này, khi chênh lệch với giá thế giới vẫn còn rất cao.

Cuối tuần, giá vàng thế giới đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.749 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 151 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước trên 21 triệu đồng/lượng. Dù mức chênh lệch này đã thu hẹp đáng kể so với vùng 30 triệu đồng/lượng vài tuần trước, nhưng vẫn ở mức cao.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích do giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đang cao hơn giá thế giới trên 20 triệu đồng/lượng và khả năng giá thế giới còn giảm tiếp. Vì vậy, mua vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn các thương hiệu lớn lúc này khá rủi ro - trong trường hợp giá giảm sâu để thu hẹp cách biệt với giá thế giới.

"Một diễn biến đáng chú ý, là giá vàng nhẫn trơn các thương hiệu lớn được giao dịch ở mức 172 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), trong khi cũng vàng nhẫn trơn 99,99% tại nhiều cửa hàng vàng nhỏ hơn giá chỉ khoảng 156 - 157 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn tại các cửa hàng nhỏ đang chênh lệch không quá lớn so với giá thế giới, nên nếu mua, người dân có thể mua ở cửa hàng vàng nhỏ nhưng vẫn có uy tín" – ông Phương nêu quan điểm.

Giá vàng miếng SJC 2026: Thấp hơn 18 triệu đồng , có nên mua vào?

Giá vàng nhẫn trơn các thương hiệu lớn đang cao hơn đáng kể so với vàng nhẫn trơn 99,99% của các cửa hàng vàng nhỏ. Nguồn: Vàng SaiGon

Liên quan tới xu hướng giá vàng tuần tới, trả lời trên Kitco, ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, cho biết trong ngắn hạn đà giảm của vàng có thể bắt đầu hình thành. Dù ngân hàng trung ương các nước vẫn mua vào vàng nhưng thực tế họ đã mua trong nhiều năm qua, nên nếu chỉ nhìn vào phân tích kỹ thuật thì vàng đang gặp bất lợi về xu hướng giảm.

Ở chiều ngược lại, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International, cho rằng đợt bán tháo vàng vừa qua từ vùng đỉnh 5.600 USD/ounce xuống chỉ còn mức thấp nhất 4.100 USD/ounce là quá mức. Thị trường đang kỳ vọng vàng có thể tăng trở lại hướng tới mức 5.000 USD/ounce. Nếu thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, Israel không như kỳ vọng, giá vàng có thể đi xuống nhưng khi xung đột hạ nhiệt, kim loại quý sẽ tăng trở lại.


giá vàng hôm nay vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu giá vàng nhẫn trơn có nên mua vàng giá vàng
