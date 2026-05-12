Kinh tế

Tối 12-5, chóng mặt trước giá vàng thế giới

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều, giảm nhanh rồi thủng mốc 4.700 USD/ounce.

Tối 12-5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.683 USD/ounce, giảm hơn 50 USD/ounce so với buổi sáng. 

Giá vàng giảm nhanh và thủng mốc 4.700 USD/ounce. Đáng chú ý, trong vài ngày qua, giá vàng liên tục tăng giảm chóng mặt hàng chục USD/ounce mỗi phiên. Biên độ dao động của vàng có ngày lên tới 130 USD/ounce. 

Cùng nhịp đi xuống, giá bạc cũng rời mốc đỉnh 2 tháng và đang được giao dịch ở mức 84,2 USD/ounce, mất hơn 2,36% so với buổi sáng.

Các kim loại quý hạ nhiệt trong bối cảnh giá dầu thô và đồng USD mạnh lên. Chỉ số đồng USD (DXY Index) vào tối nay tăng tiếp lên 98,2 điểm, tăng 0,34% so với phiên trước; trong khi giá dầu thô Brent cũng leo lên trên 107 USD/thùng.

Tối 12-5, chóng mặt với giá vàng - Ảnh 1.

Giá vàng rớt trở lại vào cuối ngày

Theo giới phân tích, căng thẳng giữa Mỹ - Iran vẫn là yếu tố địa chính trị quan trọng nhất đối với vàng, bạc, trong đó eo biển Hormuz vẫn đóng vai trò là thước đo rủi ro năng lượng trên thị trường. Thông tin mới nhất cho thấy việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi hòa bình mới nhất của Iran đã khiến thỏa thuận ngừng bắn tiếp tục chịu áp lực.

Những yếu tố như rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu, giá dầu tăng cao hơn, kỳ vọng lạm phát gia tăng đang hạn chế sức hút của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Bạc cũng đang chứng kiến hoạt động chốt lời sau đợt tăng mạnh phiên hôm qua, khi hợp đồng tương lai Comex kỳ hạn tháng trước tăng hơn 6%.

Ở thị trường trong nước, sau một ngày bật tăng, giá vàng rớt trở lại. Cuối ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC được giao dịch ở mức mua vào 162,5 triệu đồng/lượng và bán ra 165,5 triệu đồng/lượng - giảm trở lại 1,5 triệu đồng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được nhiều công ty vàng lớn mua – bán bằng với vàng miếng SJC.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 149 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước trên 17 triệu đồng/lượng. 

Tối 12-5, chóng mặt với giá vàng - Ảnh 2.

Giá vàng thế giới rớt hơn 50 USD/ounce vào cuối ngày

 

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn quay đầu tăng vọt

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn quay đầu tăng vọt

(NLĐO) - Giá vàng SJC và vàng nhẫn giao dịch sáng nay, 12-5, đảo chiều tăng mạnh 1,6 triệu - 1,8 triệu đồng/lượng, theo đà đi lên của giá vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 12-5: Bất ngờ bật tăng mạnh

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 12-5, lại nóng lên khi căng thẳng giữa Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, kết hợp với diễn biến lãi suất trái phiếu Mỹ và giá trị đồng USD

Tối 11-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt mạnh theo thế giới

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm hơn 2 triệu đồng mỗi lượng theo đà đi xuống khá mạnh của giá thế giới

    Thông báo